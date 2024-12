Eimskip's Financial Calendar 2025

Birting stjórnendauppgjörs fyrir árið 2024 4. febrúar 2025 Fjórði ársfjórðungur 2024, ársuppgjör og sjálfbærniupplýsingar 4. mars 2025 Aðalfundur 2025 27. mars 2025 Fyrsti ársfjórðungur 2025 13. maí 2025 Annar ársfjórðungur 2025 26. ágúst 2025 Þriðji ársfjórðungur 2025 4. nóvember 2025 Birting stjórnendauppgjörs fyrir árið 2025 3. febrúar 2026 Fjórði ársfjórðungur 2025, ársuppgjör og sjálfbærniupplýsingar 3. mars 2026 Aðalfundur 2026 26. mars 2026





Financial results will be disclosed and published after market closing.

Please note that dates are subject to change.

For further information please contact Guðbjörg Birna Björnsdóttir, Head of Treasury and Investor Relations via investors@eimskip.com