Tendance sur le réalisé 2024 et le budget prévisionnel 2025

NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF), acteur majeur des éco-matériaux issus des technologies vertes et reconnu pour son innovation en solutions constructives durables, annonce sa tendance sur ses prévisions budgétaires pour l’année à venir 2025.

Comme nous l’avions exposé dans notre communiqué du 31 juillet dernier suite au résultat du premier semestre 2024 ainsi que dans notre récent communiqué du 31 octobre suite au chiffre d’affaires du troisième trimestre 2024, notre carnet de commandes confirme les bonnes perspectives pour la fin de l’année 2024, en droite ligne avec nos projections sur l’année 2024.

Réuni, ce jour, le 09 décembre 2024, le Directoire a présenté le budget prévisionnel annuel 2025 de l’entité NEOLIFE (la « Société »), au Conseil de Surveillance pour examen. Ces prévisions annuelles ne donnent pas lieu à audit par le commissaire aux comptes.

Notre orientation concernant le budget 2025 nous amène à rester sur un budget conservateur au vu du contexte économique et politique actuel qui se présente en France. Cela nous permet de vous annoncer une tendance de nos prévisions 2025 en légère hausse sur notre chiffre d’affaires économique et un résultat projeté positif.

Notre positionnement stratégique sur notre marché et le renforcement de la force commerciale se poursuit.

Nous continuons de constater l’intérêt croissant du marché pour les produits biosourcés et innovants.

Nos prévisions de croissance sur les années à venir sur le marché de la rénovation et de la construction hors-site sont d’autant plus positives qu’elles se déroulent dans un contexte global du marché de la construction tendu avec une lenteur décisionnelle et des choix de matériaux revus à la baisse aussi bien qualitativement que quantitativement.

Nous projetons de présenter à l’ensemble des investisseurs au cours du premier trimestre 2025, notre plan stratégique sur les 3 prochaines années.





Bernard VOISIN – Président du Directoire





Prochaine communication financière 2024 :

31 janvier 2025, Publication du chiffre d'affaires 2024

