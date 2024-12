Vaisala Oyj

10.12.2024, klo 10.55

Sisäpiiritieto: Vaisala täydentää tietoja Maxar Intelligencen WeatherDesk-liiketoiminnan aiemmasta tuloskehityksestä ja taloudellisesta asemasta

Liittyen Vaisalan pörssitiedotteeseen 9.12.2024 Maxar Intelligencen WeatherDesk -liiketoiminnan ostamisesta, Vaisala täydentää tietoja WeatherDesk -liiketoiminnan aiemmasta tuloskehityksestä ja taloudellisesta asemasta. WeatherDesk-liiketoiminta on sisältynyt Maxar Technologiesin tilintarkastettuihin lukuihin vuonna 2022 ja 2023.

Avainluvut:

MUSD 2022 2023 Liikevaihto 12,0 12,8 MUSD 31.12.2022 31.12.2023 Lyhytaikaiset varat yhteensä 1,9 1,2 Lyhytaikaiset velat yhteensä 3,1 3,8

Lyhytaikaiset varat sisältävät pääasiassa myyntisaamisia, ja lyhytaikaiset velat sisältävät pääasiassa myynnin jaksotuksia. Liiketoiminta on ja on ollut vahvasti kannattavaa vuonna 2022 ja 2023.

Lisätietoja

Paula Liimatta, Business Controller ja Head of Investor Relations

09 8949 2020

ir@vaisala.com

