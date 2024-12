Stingray et K2 Studios s'associent pour offrir la chaîne FAST EarthDay 365 et un service AVOD

MONTRÉAL, 10 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, est fier d'annoncer un accord de vente et d'acquisition de contenu avec K2 Studios pour exploiter et distribuer la chaîne EarthDay 365. Cette collaboration commerciale offrira un mélange captivant de contenus axés sur la nature, la préservation et la science à des publics du monde entier via tous les services de marque Stingray, y compris les plateformes de télévision gratuite avec publicité (FAST) et de vidéo à la demande avec publicité (AVOD).

EarthDay 365 propose une collection exceptionnelle de contenu, comprenant plus de 100 films en format IMAX et plus de 2 400 heures de séries et émissions spéciales non scénarisées, avec la plus haute qualité de résolution visuelle disponible, notamment en 4K et 8K. La chaîne propose des programmes sur la nature et les animaux, la science, l'espace, ainsi que des voyages exotiques et d'aventure, visant à mettre en valeur la beauté de notre planète et les efforts pour un avenir durable. Lancée au début de 2024, EarthDay 365 est disponible sur Pluto TV, Amazon Freevee et Prime Video aux États-Unis, ainsi que sur les chaînes LG dans plusieurs marchés européens, et envisage une expansion prochaine vers d’autres plateformes importantes.

K2 Studios, reconnu pour son expertise dans le cinéma documentaire IMAX et grand écran, fournira un contenu unique, incluant des films IMAX à venir, des séries télévisées primées et de nouvelles productions. Cette collaboration exploitera le réseau de distribution de Stingray pour diffuser ce contenu exceptionnel à un public plus large, enrichissant l'expérience de visionnement grâce à une technologie de pointe et une narration innovante.

Pamela Anderson, partenaire de la chaîne et copropriétaire, est reconnue pour son engagement envers les droits de l'homme, le bien-être animal et les questions environnementales. Elle apporte une voix influente à EarthDay 365, encourageant les téléspectateurs à interagir avec le contenu et à soutenir les causes qu'elle défend.

"Ce partenariat avec K2 Studios offre à Stingray une occasion précieuse d'élargir son portefeuille de contenu avec des programmes engageants qui séduisent les audiences du monde entier", a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. "EarthDay 365 est plus qu'une simple chaîne; c'est un mouvement qui vise à sensibiliser et à inciter l'action pour la préservation de notre planète."

Dans le cadre de cette initiative, Stingray et K2 Studios s'engagent à reverser 5 % des revenus publicitaires à des causes environnementales, renforçant ainsi leur engagement envers la responsabilité sociale et la protection de l'environnement.

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 30 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez-le www.stingray.com.

À propos de K2 Studios

K2 Studios, un producteur de documentaires de renom, est un leader mondial dans le cinéma en format IMAX®/grand écran. Parmi ses récentes sorties au format IMAX®/grand écran figurent Space: The New Frontier narré par Chris Pine, Fungi: Web of Life narré par Bjork, Turtle Odyssey narré par Russell Crowe, et Sea Lions avec Sam Neill. Le film Serengeti de K2 a remporté le prix du meilleur film à l'Expo 2023 de la Giant Screen Cinema Association. En 2020, K2 a collaboré avec MGM Television pour coproduire plusieurs séries télévisées non scénarisées de premier plan dans les domaines de la nature, de la conservation et de l'aventure en plein air. K2 distribue la plus grande bibliothèque mondiale de plus de 100 films documentaires au format IMAX®, ainsi que plus de 2 400 heures de programmation documentaire, couvrant la nature, la science, le style de vie, le voyage et la musique en HD, 4K/UHD, 8K et 3D pour la télévision, le streaming, le mobile et les plateformes de vente au détail à l'échelle mondiale. Les fondateurs de K2 ont également fondé Havoc Television, un réseau de télévision par câble axé sur la culture des jeunes, les sports d'action et la musique indépendante, diffusé par plus de 100 opérateurs de câble américains dans plus de 60 millions de foyers (Comcast, Cox, Charter, Cablevision, etc.).