Robex annonce l’adoption d’un régime d’unités d’actions différées

QUÉBEC, 10 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (« Robex » ou la « Société ») (TSXV : RBX) se réjouit d’annoncer que le conseil d’administration de la Société a adopté un régime d’unités d’actions différées à l’intention des administrateurs de la Société (le « Régime d’UAD »). Un exemplaire du Régime d’UAD sera consultable sous le profil de la Société sur SEDAR+.

En outre, sur l’avis de son comité de rémunération, le conseil d’administration de la Société a approuvé l’octroi d’un total de 500 000 unités d’actions différées (« UAD ») et d’options d’achat d’actions portant sur un total de 6 500 000 actions ordinaires (les « Options ») aux administrateurs non exécutifs de la Société et aux membres clés de la direction. Chaque UAD permet au bénéficiaire de recevoir la contre-valeur en espèces d’une action ordinaire de la Société au moment du règlement de l’UAD. Les UAD attribuées seront acquises en deux tranches égales lorsque le conseil d’administration déterminera que les « mesures de performance » sont atteintes, sous réserve que le participant continue d’exercer ses fonctions d’administrateur de la Société. Les UAD seront réglées à la date à laquelle le participant cesse d’occuper un poste de membre du conseil d’administration et n’est plus employé par la Société ou ses filiales. Chaque Option permet au bénéficiaire d’acheter une action ordinaire de la Société au prix de 2,11 $ par action ordinaire. Les Options sont acquises lorsque le comité de rémunération de la Société détermine si certaines « mesures de performance » sont atteintes au cours de la période comprise entre l’octroi et le 1er juillet 2026 ou la production commerciale du projet Kiniero, selon la première éventualité. Les Options expireront dans 3 ans. Les UAD et les Options sont soumises aux conditions du régime d’UAD et du plan d’options d’achat d’actions modifié et mis à jour de la Société, daté respectivement du 15 mai 2023, ainsi qu’aux exigences de la Bourse de Toronto (ou TSX).

Ni la Bourse de Toronto (ou TSX) ni son régulateur (tel que défini dans ses politiques) n’assume la responsabilité de l’adéquation ou de l’exactitude du présent communiqué.

Pour plus d’informations

ROBEX RESOURCES, INC.

Matthew Wilcox, Président-directeur général

Alain William, Directeur financier

+1 581 741-7421



E-mail : investor@robexgold.com

www.robexgold.com