Retread Tire Market: Growth Driven by Fleet Cost-Cutting and Environmental Benefits with a CAGR of 6% | Future Market Insights, Inc.

NEWARK, Del, Dec. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The global retread tire market is anticipated to reach a valuation of USD 11.2 billion in 2023 and is projected to grow to USD 20 billion by 2033, with a CAGR of 6% during this period.

The expansion of the logistics industry and the rising demand for freight services have created favorable conditions for retread tire sales. Increased tire wear from higher usage has led to a growing need for tire retreading. Fleet operators, seeking to cut costs while maintaining the sustainability and safety of their vehicles, are increasingly turning to retreaded tires, which offer notable benefits.

Recent technological advancements have significantly enhanced the quality of retread tires. Additionally, with consumers becoming more informed about tire options and the prices of new tires continuing to climb, demand for retread tires is expected to increase throughout the forecast period.

The eco-friendly nature of green tires is a major driver for market growth, as more consumers prioritize sustainable products. This trend toward environmentally responsible choices is supporting the market’s expansion.

According to the Retread Tire Association, purchasing a new set of four tires for a large SUV can cost around USD 1,000. However, switching to retreaded tires for light-duty vehicles can save nearly 50% of this expense. Reflecting this trend, tire manufacturers are increasingly introducing retread products. For example, Michelin recently broadened its tire retread offerings by introducing two new pre-mold retreads.

What Key Factors Driving Retreat Tire Sales?

Retread tires are common, cost-effective, and environmentally friendly options. These attributes have been driving their sales. Some of the leading retread tire manufacturers are implementing innovative production technologies and techniques to eliminate operational issues and provide end-users with high-quality retread tire. The growing demand for retread tire in the commercial vehicle sector is expected to create lucrative prospects for manufacturers and distributors alike.

The light and heavy commercial vehicles used in construction, mining, and agriculture equipment are often installed with retread tires. Due to the growth in logistics operations and transportation around the world, the vehicle fleet is increasing. Fleet owners generally prefer retreading which is expected to create opportunities for sales of retread tires in the coming years.

What is the environmental impact of Retread Tire?

Retread tires are much eco-friendlier than new tires as the retreading process results in lesser carbon emissions in comparison to manufacturing new tire. The process is therefore considered more fuel efficient. In this process, a high-quality casing is applied with a new layer of tread coating after it has worn off. The process is therefore considered more sustainable since it uses a fraction of the raw materials required in the manufacturing of a new tire.

Scrapping and landfilling of worn-out tires are all reduced by retreading. This not only help companies save manufacturing costs but offers greater environmental benefits altogether.

As commercial fleet operators are burdened by stringent regulations, they are looking for ways to reduce fuel consumption. Environmental awareness is therefore at the forefront of driving change in the automotive sector. This also will boost sales of retread tires in the coming years.

“The retread tire market is poised for significant growth, driven by rising logistics demand, cost-saving benefits, and environmental sustainability. Technological advancements have improved the quality and safety of retreaded tires, making them a viable alternative to new tires. However, challenges such as consumer perception and regulatory hurdles remain. As the market continues to evolve, increased consumer awareness and supportive policies will be key in driving broader adoption and market expansion.” - says Nikhil Kaitwade, Associate Vice President at Future Market Insights (FMI).

Key Takeaways for the Retread Tire Market:

Market Growth Projection : The global retread tire market is expected to grow from USD 11.2 billion in 2023 to USD 20 billion by 2033, registering a CAGR of 6% over the forecast period.

: The global retread tire market is expected to grow from USD 11.2 billion in 2023 to USD 20 billion by 2033, registering a CAGR of 6% over the forecast period. Demand Driven by Logistics : The expansion of the logistics sector and increasing demand for freight services have significantly contributed to the rise in retread tire sales, driven by higher tire wear and tear from more frequent usage.

: The expansion of the logistics sector and increasing demand for freight services have significantly contributed to the rise in retread tire sales, driven by higher tire wear and tear from more frequent usage. Cost Savings for Fleet Operators : Retreaded tires offer substantial cost savings, with light-duty vehicle owners saving nearly 50% compared to the price of new tires, making them an attractive option for fleet operators aiming to cut expenses.

: Retreaded tires offer substantial cost savings, with light-duty vehicle owners saving nearly 50% compared to the price of new tires, making them an attractive option for fleet operators aiming to cut expenses. Technological Advancements : The quality of retreaded tires has greatly improved due to recent technological advancements, enhancing their reliability and safety, which is boosting consumer confidence and market adoption.

: The quality of retreaded tires has greatly improved due to recent technological advancements, enhancing their reliability and safety, which is boosting consumer confidence and market adoption. Sustainability Focus : The eco-friendly nature of retreaded tires is a significant market driver, aligning with the growing consumer preference for sustainable and environmentally responsible products.

: The eco-friendly nature of retreaded tires is a significant market driver, aligning with the growing consumer preference for sustainable and environmentally responsible products. Rising Consumer Awareness : Increased consumer awareness about different tire types and the high cost of new tires has led to higher demand for retread tires as a practical and economical alternative.

: Increased consumer awareness about different tire types and the high cost of new tires has led to higher demand for retread tires as a practical and economical alternative. Industry Innovation : Tire manufacturers, such as Michelin, are expanding their offerings by introducing new retread technologies, such as pre-mold retreads, to meet the growing demand and improve product performance.

: Tire manufacturers, such as Michelin, are expanding their offerings by introducing new retread technologies, such as pre-mold retreads, to meet the growing demand and improve product performance. Environmental Impact: The adoption of retreaded tires helps reduce waste and resource consumption, contributing to a lower carbon footprint, and further appealing to environmentally conscious consumers.

What is the Growth Outlook in the United States?

United States leading North American industry with a Promising CAGR

Future Market Insights has estimated the United States to remain the most potential market throughout the course of the projection period. The United States is expected to dominate the North American market in 2023. The market in this region is expected to grow at a CAGR of 5.8% throughout the forecast period. One of the factors enabling growth is the increased fleet of vehicles, rental vehicles, and improved regulations on the use of rubber as well as the environmental effects.

Showcasing integration of various technologies and innovations within the automotive sector, the United States remains one of the most prominent markets for retread tires in the world. Coupled with this, the rising vehicle production is anticipated to aid the overall expansion of the market. According to the Trading Economics, car production in the United States increased from 2.03 million units in December 2020 to 2.04 million units in January 2021.

The not-so-satisfactory performance of the automotive sector amid COVID-19, production continued to increase. This also continued presenting attractive opportunities for retread tire sales in the United States.

How Big Is the Opportunity in China?

China Driving Growth with a Significant CAGR

China is anticipated to dominate the retread tire market in Asia Pacific during the forecast period. China is expected to account for over 26.4%% market share by end of the forecast period. The regional market is expected to grow with a CAGR of 6.2% during the forecast period.

The expanding automotive sector of China has been attracting some of the leading vehicle producers in the world. Besides this, the country’s thriving automotive aftermarket has already created a conducive environment for retread tire sales. In 2019, China drafted policies to encourage reuse and recycling of spent rubber tires. This was intended at tackling the mounting waste problem.

According to the China Tire Recycling Association, the country has an accumulated total of over 300 million used and un-recycled tires, and nearly 13 million are added to this number each year. The association has said that if China can recycle 13 million tons of waste each year, it could create an industrial chain worth more than USD 14 billion. Implementation of favorable policies supporting tire retreading has placed China as a key market in the global landscape.

Prominent Drivers Spearheading the Retread Tire Market:

Growth of the Logistics Sector : The booming logistics and freight industries are driving demand for tires that can withstand high usage, thereby boosting the market for retreaded tires, which offer cost-effective solutions for fleet operators.

: The booming logistics and freight industries are driving demand for tires that can withstand high usage, thereby boosting the market for retreaded tires, which offer cost-effective solutions for fleet operators. Cost-Effectiveness : Retread tires provide significant savings, with costs potentially cut by nearly 50% compared to new tires for light-duty vehicles. This financial benefit is highly appealing to fleet managers and cost-conscious consumers.

: Retread tires provide significant savings, with costs potentially cut by nearly 50% compared to new tires for light-duty vehicles. This financial benefit is highly appealing to fleet managers and cost-conscious consumers. Technological Advancements : The continuous development of tire retreading technologies has improved the durability, performance, and safety of retreaded tires, making them more reliable and attractive to consumers.

: The continuous development of tire retreading technologies has improved the durability, performance, and safety of retreaded tires, making them more reliable and attractive to consumers. Sustainability and Environmental Concerns : Retreaded tires are more eco-friendly as they reduce waste, conserve resources, and have a smaller carbon footprint compared to manufacturing new tires. This appeals to the growing number of environmentally conscious consumers and businesses.

: Retreaded tires are more eco-friendly as they reduce waste, conserve resources, and have a smaller carbon footprint compared to manufacturing new tires. This appeals to the growing number of environmentally conscious consumers and businesses. Increasing Tire Prices : The rising cost of new tires has pushed consumers and businesses to seek more affordable alternatives, leading to higher adoption rates of retread tires as a cost-saving measure.

: The rising cost of new tires has pushed consumers and businesses to seek more affordable alternatives, leading to higher adoption rates of retread tires as a cost-saving measure. Consumer Awareness and Education : As consumers become more informed about tire options, including the benefits of retreaded tires, demand is expected to rise, driven by a better understanding of product quality and cost-effectiveness.

: As consumers become more informed about tire options, including the benefits of retreaded tires, demand is expected to rise, driven by a better understanding of product quality and cost-effectiveness. Supportive Industry Initiatives : Tire manufacturers are expanding their product lines and introducing new retread technologies to cater to market demand. For instance, Michelin has launched new pre-mold retread options to strengthen its presence and meet consumer needs.

: Tire manufacturers are expanding their product lines and introducing new retread technologies to cater to market demand. For instance, Michelin has launched new pre-mold retread options to strengthen its presence and meet consumer needs. Regulatory and Policy Encouragement : In some regions, policies promoting sustainable practices and recycling have further supported the growth of the retread tire market, incentivizing both manufacturers and consumers to adopt retreaded tire solutions.

: In some regions, policies promoting sustainable practices and recycling have further supported the growth of the retread tire market, incentivizing both manufacturers and consumers to adopt retreaded tire solutions. Extended Tire Lifespan: Retreaded tires allow for continued use of worn-out tire casings, contributing to more efficient use of resources and lower costs over time, which benefits fleet operators and environmentally minded consumers.



Category-wise Insights

Which Vehicle Type Exhibits Higher Demand for Tire Retreading?

Heavy commercial vehicle (HCV) type holds the leading share in the market. Companies such as Michelin, Continental are providing retread tire for off-road and HCV’s with various retread designs for greater efficiency of the retread tire. Consistent efforts by leading companies to improve their services and solutions will continue fuelling demand in the category.

Which is the Most Used Retreading Process?

Retreading of a tire is effective if the tire are retreaded for 2 to 3 times on specific intervals. There are two processes of retreading - pre-cure and mold cure. Vehicle owners usually prefer pre-cure retreading process as this process offers more flexibility and saves cost.

Market Competition

The retread tire market is highly competitive, with several key industry players investing heavily in the production of these tires.

Key industry players are Continental AG, MRF, YOKOHAMA RUBBER COMPANY, Rosler Tech Innovators, Michelin, Bridgestone, The Goodyear Tire & Rubber Company, Carloni Tire, JK TYRES, Eastern treads, Nokian tyres plc, KRAIBURG Austria GmbH & Co.KG, Pilipinas Kai Rubber Corporation, Kit Loong Commercial Tyre Group, Fortune Tire Tech Limited, Tread Wright Tire, CIO Tyres Pvt. Ltd., Vaculug Tyres, King Meiler Tyres.

Some recent developments in the market are:

Key market players are leveraging organic growth strategies like acquisition, mergers, tie-ups, and collaboration to bolster their product portfolio. This is expected to propel the global retread tire market.

In February 2022, Bridgestone Corporation revealed that its ALENZA 001 tire had been chosen as the official original equipment for the Nissan Ariya, a compact crossover electric vehicle (EV) SUV.

In July 2021, Continental Tires introduced the 'Conti Bharosa' warranty program, which provides a comprehensive 5-year warranty for truck and bus tires. Notably, this program also includes coverage for the initial retread in normal load applications.

In July 2021, Michelin North America broadened its portfolio of tire retread technologies with the introduction of two new pre-mold retreads. One of these innovations is the Michelin X ONE Line Energy T2 Pre-Mold Retread, designed specifically to improve the total cost of ownership for the line-haul market in North America.

In November 2021, Nokian Tires declared its plans to substantially boost the production capacity of passenger car tires at its factory in Nokia, Finland.

Key Segments Profiled in the Retread Tire Market Industry Survey

By Vehicle Type:

Passenger Cars

LCV

HCV

Off-Road Vehicle

By Process:

Pre-cure

Mold cure

By Sales Channel:

OEM

Independent Service Provider

By Region:

North America

Latin America

Europe

Asia Pacific

Middle East & Africa



German Translation

Der globale Markt für runderneuerte Reifen wird voraussichtlich im Jahr 2023 einen Wert von 11,2 Milliarden US-Dollar erreichen und den Prognosen zufolge bis 2033 auf 20 Milliarden US-Dollar wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6 % in diesem Zeitraum entspricht.

Die Expansion der Logistikbranche und die steigende Nachfrage nach Frachtdienstleistungen haben günstige Bedingungen für den Verkauf runderneuerter Reifen geschaffen. Der erhöhte Reifenverschleiß durch höhere Nutzung hat zu einem wachsenden Bedarf an Reifenrunderneuerung geführt. Flottenbetreiber, die Kosten senken und gleichzeitig die Nachhaltigkeit und Sicherheit ihrer Fahrzeuge aufrechterhalten möchten, greifen zunehmend auf runderneuerte Reifen zurück, die bemerkenswerte Vorteile bieten.

Die Qualität runderneuerter Reifen wurde durch die jüngsten technologischen Fortschritte deutlich verbessert. Da die Verbraucher zudem immer besser über Reifenoptionen informiert sind und die Preise für neue Reifen weiter steigen, wird die Nachfrage nach runderneuerten Reifen im Prognosezeitraum voraussichtlich weiter steigen.

Die Umweltfreundlichkeit runderneuerter Reifen ist ein wichtiger Wachstumstreiber für den Markt, da immer mehr Verbraucher nachhaltige Produkte bevorzugen. Dieser Trend hin zu umweltbewussten Entscheidungen unterstützt die Expansion des Marktes.

Laut der Retread Tire Association kann der Kauf eines neuen Satzes von vier Reifen für einen großen SUV rund 1.000 USD kosten. Durch den Wechsel zu runderneuerten Reifen für leichte Nutzfahrzeuge lassen sich jedoch fast 50 % dieser Kosten einsparen. Aufgrund dieses Trends führen Reifenhersteller zunehmend runderneuerte Produkte ein. So hat beispielsweise Michelin kürzlich sein Angebot an runderneuerten Reifen durch die Einführung von zwei neuen vorgeformten Runderneuerungen erweitert.

Analyse des Marktes für runderneuerte Reifen

Der Markt für runderneuerte Reifen ist ein wichtiges Segment der globalen Reifenindustrie und bekannt für seine Kosteneffizienz und Umweltvorteile. Runderneuerte Reifen, die durch Wiederverwendung und Aufarbeitung des Profils abgenutzter Reifen hergestellt werden, bieten eine nachhaltige Lösung, die Abfall und Ressourcenverbrauch im Vergleich zur Herstellung neuer Reifen erheblich reduziert. Dieser Markt hat aufgrund zunehmender Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit und der zunehmenden Einführung von Praktiken der Kreislaufwirtschaft, insbesondere in Branchen wie Transport und Logistik, in denen Kostenmanagement von entscheidender Bedeutung ist, Wachstum erfahren. Darüber hinaus profitiert der Markt für runderneuerte Reifen von technologischen Fortschritten, die die Qualität und Sicherheit runderneuerter Produkte verbessert haben und sie gegenüber neuen Reifen wettbewerbsfähiger machen. Zu den wichtigsten Treibern zählen die Nachfrage nach erschwinglichen, umweltfreundlichen Reifenoptionen und strengere Vorschriften zur Reifenentsorgung. Die Expansion des Marktes kann jedoch durch Faktoren wie schwankende Rohstoffpreise und Wahrnehmungen hinsichtlich der Haltbarkeit und Leistung runderneuerter Reifen beeinflusst werden. Regionale Unterschiede spielen beim Marktwachstum eine Rolle; so verfügen Nordamerika und Europa beispielsweise aufgrund ihrer starken regulatorischen Rahmenbedingungen und ihres Umweltbewusstseins über gut etablierte Märkte für runderneuerte Reifen, während Schwellenmärkte aufholen, da sich Infrastruktur und Bewusstsein verbessern.

Wichtige Erkenntnisse für den Markt für runderneuerte Reifen:

Marktwachstumsprognose : Der globale Markt für runderneuerte Reifen soll von 11,2 Milliarden USD im Jahr 2023 auf 20 Milliarden USD im Jahr 2033 wachsen und im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 6 % verzeichnen.

: Der globale Markt für runderneuerte Reifen soll von 11,2 Milliarden USD im Jahr 2023 auf 20 Milliarden USD im Jahr 2033 wachsen und im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 6 % verzeichnen. Nachfrage durch Logistik getrieben : Die Expansion des Logistiksektors und die steigende Nachfrage nach Frachtdiensten haben erheblich zum Anstieg der Verkäufe runderneuerter Reifen beigetragen, was auf den höheren Reifenverschleiß durch häufigere Nutzung zurückzuführen ist.

: Die Expansion des Logistiksektors und die steigende Nachfrage nach Frachtdiensten haben erheblich zum Anstieg der Verkäufe runderneuerter Reifen beigetragen, was auf den höheren Reifenverschleiß durch häufigere Nutzung zurückzuführen ist. Kosteneinsparungen für Flottenbetreiber : Runderneuerte Reifen bieten erhebliche Kosteneinsparungen. Besitzer von leichten Nutzfahrzeugen sparen fast 50 % im Vergleich zum Preis neuer Reifen. Das macht sie zu einer attraktiven Option für Flottenbetreiber, die Kosten senken möchten.

: Runderneuerte Reifen bieten erhebliche Kosteneinsparungen. Besitzer von leichten Nutzfahrzeugen sparen fast 50 % im Vergleich zum Preis neuer Reifen. Das macht sie zu einer attraktiven Option für Flottenbetreiber, die Kosten senken möchten. Technologische Fortschritte : Die Qualität runderneuerter Reifen hat sich aufgrund der jüngsten technologischen Fortschritte erheblich verbessert. Dadurch sind sie zuverlässiger und sicherer geworden, was wiederum das Verbrauchervertrauen und die Marktakzeptanz stärkt.

: Die Qualität runderneuerter Reifen hat sich aufgrund der jüngsten technologischen Fortschritte erheblich verbessert. Dadurch sind sie zuverlässiger und sicherer geworden, was wiederum das Verbrauchervertrauen und die Marktakzeptanz stärkt. Fokus auf Nachhaltigkeit : Die Umweltfreundlichkeit runderneuerter Reifen ist ein bedeutender Markttreiber und entspricht der wachsenden Vorliebe der Verbraucher für nachhaltige und umweltverträgliche Produkte.

: Die Umweltfreundlichkeit runderneuerter Reifen ist ein bedeutender Markttreiber und entspricht der wachsenden Vorliebe der Verbraucher für nachhaltige und umweltverträgliche Produkte. Steigendes Verbraucherbewusstsein : Das gestiegene Bewusstsein der Verbraucher hinsichtlich der unterschiedlichen Reifentypen und der hohen Kosten neuer Reifen hat zu einer erhöhten Nachfrage nach runderneuerten Reifen als praktische und wirtschaftliche Alternative geführt.

: Das gestiegene Bewusstsein der Verbraucher hinsichtlich der unterschiedlichen Reifentypen und der hohen Kosten neuer Reifen hat zu einer erhöhten Nachfrage nach runderneuerten Reifen als praktische und wirtschaftliche Alternative geführt. Brancheninnovation : Reifenhersteller wie Michelin erweitern ihr Angebot durch die Einführung neuer Runderneuerungstechnologien, wie etwa die Vorform-Runderneuerung, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden und die Produktleistung zu verbessern.

: Reifenhersteller wie Michelin erweitern ihr Angebot durch die Einführung neuer Runderneuerungstechnologien, wie etwa die Vorform-Runderneuerung, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden und die Produktleistung zu verbessern. Umweltauswirkungen : Der Einsatz runderneuerter Reifen trägt dazu bei, Abfall und Ressourcenverbrauch zu reduzieren, trägt zu einem geringeren CO2-Fußabdruck bei und ist somit für umweltbewusste Verbraucher noch attraktiver.

Wie sind die Wachstumsaussichten in den Vereinigten Staaten?

USA führen nordamerikanische Industrie mit vielversprechender durchschnittlicher jährlicher Wachstumsrate an

Future Market Insights schätzt, dass die Vereinigten Staaten im Verlauf des Prognosezeitraums der Markt mit dem größten Potenzial bleiben. Es wird erwartet, dass die Vereinigten Staaten im Jahr 2023 den nordamerikanischen Markt dominieren werden. Der Markt in dieser Region wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,8 % wachsen. Zu den Faktoren, die das Wachstum ermöglichen, zählen die zunehmende Zahl an Flottenfahrzeugen, Mietfahrzeugen und verbesserte Vorschriften für die Verwendung von Gummi sowie die Umweltauswirkungen.

Die USA sind ein Paradebeispiel für die Integration verschiedener Technologien und Innovationen im Automobilsektor und bleiben einer der bedeutendsten Märkte für runderneuerte Reifen weltweit. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Fahrzeugproduktion zur allgemeinen Expansion des Marktes beiträgt. Laut Trading Economics stieg die Autoproduktion in den USA von 2,03 Millionen Einheiten im Dezember 2020 auf 2,04 Millionen Einheiten im Januar 2021.

Die nicht ganz zufriedenstellende Entwicklung des Automobilsektors inmitten von COVID-19 führte zu einem weiteren Produktionsanstieg. Dies bot auch weiterhin attraktive Möglichkeiten für den Verkauf runderneuerter Reifen in den Vereinigten Staaten.

Wie groß sind die Chancen in China?

China treibt das Wachstum mit einer signifikanten jährlichen Wachstumsrate voran

China wird im Prognosezeitraum voraussichtlich den Markt für runderneuerte Reifen im asiatisch-pazifischen Raum dominieren. China wird voraussichtlich bis zum Ende des Prognosezeitraums einen Marktanteil von über 26,4 % erreichen. Der regionale Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,2 % wachsen.

Der expandierende Automobilsektor Chinas hat einige der führenden Fahrzeughersteller der Welt angezogen. Darüber hinaus hat der florierende Kfz-Ersatzteilmarkt des Landes bereits ein günstiges Umfeld für den Verkauf runderneuerter Reifen geschaffen. Im Jahr 2019 erließ China Richtlinien zur Förderung der Wiederverwendung und des Recyclings von Altreifen. Damit sollte das zunehmende Abfallproblem angegangen werden.

Laut der China Tire Recycling Association gibt es in China insgesamt über 300 Millionen gebrauchte und nicht recycelte Reifen, und jedes Jahr kommen fast 13 Millionen hinzu. Der Verband hat erklärt, wenn China jährlich 13 Millionen Tonnen Abfall recyceln könnte, könnte eine Industriekette im Wert von über 14 Milliarden USD entstehen. Die Umsetzung günstiger politischer Maßnahmen zur Unterstützung der Reifenrunderneuerung hat China zu einem Schlüsselmarkt in der globalen Landschaft gemacht.

Prominente Treiber an der Spitze des Marktes für runderneuerte Reifen:

Wachstum im Logistiksektor : Die boomende Logistik- und Frachtbranche treibt die Nachfrage nach Reifen an, die hoher Beanspruchung standhalten, und belebt damit den Markt für runderneuerte Reifen, die kostengünstige Lösungen für Flottenbetreiber bieten.

: Die boomende Logistik- und Frachtbranche treibt die Nachfrage nach Reifen an, die hoher Beanspruchung standhalten, und belebt damit den Markt für runderneuerte Reifen, die kostengünstige Lösungen für Flottenbetreiber bieten. Kosteneffizienz : Runderneuerte Reifen bieten erhebliche Einsparungen, wobei die Kosten im Vergleich zu neuen Reifen für leichte Nutzfahrzeuge um fast 50 % gesenkt werden können. Dieser finanzielle Vorteil ist für Flottenmanager und kostenbewusste Verbraucher äußerst attraktiv.

: Runderneuerte Reifen bieten erhebliche Einsparungen, wobei die Kosten im Vergleich zu neuen Reifen für leichte Nutzfahrzeuge um fast 50 % gesenkt werden können. Dieser finanzielle Vorteil ist für Flottenmanager und kostenbewusste Verbraucher äußerst attraktiv. Technologischer Fortschritt : Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Technologien zur Reifenrunderneuerung hat die Haltbarkeit, Leistung und Sicherheit runderneuerter Reifen verbessert und sie für den Verbraucher zuverlässiger und attraktiver gemacht.

: Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Technologien zur Reifenrunderneuerung hat die Haltbarkeit, Leistung und Sicherheit runderneuerter Reifen verbessert und sie für den Verbraucher zuverlässiger und attraktiver gemacht. Nachhaltigkeit und Umweltaspekte : Runderneuerte Reifen sind umweltfreundlicher, da sie weniger Abfall verursachen, Ressourcen schonen und im Vergleich zur Herstellung neuer Reifen einen geringeren CO2-Fußabdruck aufweisen. Dies spricht die wachsende Zahl umweltbewusster Verbraucher und Unternehmen an.

: Runderneuerte Reifen sind umweltfreundlicher, da sie weniger Abfall verursachen, Ressourcen schonen und im Vergleich zur Herstellung neuer Reifen einen geringeren CO2-Fußabdruck aufweisen. Dies spricht die wachsende Zahl umweltbewusster Verbraucher und Unternehmen an. Steigende Reifenpreise : Die steigenden Kosten für neue Reifen haben Verbraucher und Unternehmen dazu veranlasst, nach günstigeren Alternativen zu suchen, was zu einer zunehmenden Nutzung runderneuerter Reifen als Kostensparmaßnahme geführt hat.

: Die steigenden Kosten für neue Reifen haben Verbraucher und Unternehmen dazu veranlasst, nach günstigeren Alternativen zu suchen, was zu einer zunehmenden Nutzung runderneuerter Reifen als Kostensparmaßnahme geführt hat. Sensibilisierung und Aufklärung der Verbraucher : Da die Verbraucher immer besser über die Reifenoptionen informiert sind, einschließlich der Vorteile runderneuerter Reifen, wird mit einer steigenden Nachfrage gerechnet, die auf ein besseres Verständnis der Produktqualität und Kosteneffizienz zurückzuführen ist.

: Da die Verbraucher immer besser über die Reifenoptionen informiert sind, einschließlich der Vorteile runderneuerter Reifen, wird mit einer steigenden Nachfrage gerechnet, die auf ein besseres Verständnis der Produktqualität und Kosteneffizienz zurückzuführen ist. Unterstützende Brancheninitiativen : Reifenhersteller erweitern ihre Produktlinien und führen neue Runderneuerungstechnologien ein, um der Marktnachfrage gerecht zu werden. So hat beispielsweise Michelin neue Optionen für die Runderneuerung vor der Form eingeführt, um seine Präsenz zu stärken und die Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen.

: Reifenhersteller erweitern ihre Produktlinien und führen neue Runderneuerungstechnologien ein, um der Marktnachfrage gerecht zu werden. So hat beispielsweise Michelin neue Optionen für die Runderneuerung vor der Form eingeführt, um seine Präsenz zu stärken und die Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen. Regulatorische und politische Förderung : In einigen Regionen haben politische Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Praktiken und des Recyclings das Wachstum des Marktes für runderneuerte Reifen zusätzlich unterstützt und sowohl Hersteller als auch Verbraucher dazu motiviert, auf runderneuerte Reifen umzusteigen.

: In einigen Regionen haben politische Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Praktiken und des Recyclings das Wachstum des Marktes für runderneuerte Reifen zusätzlich unterstützt und sowohl Hersteller als auch Verbraucher dazu motiviert, auf runderneuerte Reifen umzusteigen. Längere Reifenlebensdauer : Runderneuerte Reifen ermöglichen die Weiterverwendung abgenutzter Reifenkarkassen, was zu einer effizienteren Nutzung der Ressourcen und geringeren Kosten im Laufe der Zeit beiträgt, was Flottenbetreibern und umweltbewussten Verbrauchern zugutekommt.



Voraussichtliche Herausforderungen für den Markt für runderneuerte Reifen:

Wahrnehmung von Qualität und Sicherheit : Trotz Fortschritten stoßen runderneuerte Reifen bei den Verbrauchern möglicherweise immer noch auf Skepsis hinsichtlich ihrer Sicherheit und Haltbarkeit im Vergleich zu Neureifen, was ihre Akzeptanz in einigen Märkten einschränkt.

: Trotz Fortschritten stoßen runderneuerte Reifen bei den Verbrauchern möglicherweise immer noch auf Skepsis hinsichtlich ihrer Sicherheit und Haltbarkeit im Vergleich zu Neureifen, was ihre Akzeptanz in einigen Märkten einschränkt. Regulatorische Hürden : Strenge Vorschriften und unterschiedliche Standards in verschiedenen Regionen können die Produktion, Zertifizierung und den Verkauf runderneuerter Reifen erschweren und so möglicherweise das Marktwachstum behindern.

: Strenge Vorschriften und unterschiedliche Standards in verschiedenen Regionen können die Produktion, Zertifizierung und den Verkauf runderneuerter Reifen erschweren und so möglicherweise das Marktwachstum behindern. Technologische und ausrüstungsbezogene Einschränkungen : Der Bedarf an Spezialausrüstung und -technologie für die Runderneuerung von Reifen kann für kleinere Hersteller ein Hindernis darstellen und ihre Fähigkeit einschränken, auf dem Markt wettbewerbsfähig und innovativ zu sein.

: Der Bedarf an Spezialausrüstung und -technologie für die Runderneuerung von Reifen kann für kleinere Hersteller ein Hindernis darstellen und ihre Fähigkeit einschränken, auf dem Markt wettbewerbsfähig und innovativ zu sein. Begrenztes Bewusstsein und Aufklärung : Obwohl das Wissen der Verbraucher zunimmt, sind sich viele noch immer nicht der Vorteile runderneuerter Reifen bewusst. Die Aufklärung der Verbraucher über ihre Zuverlässigkeit, Kosteneinsparungen und Umweltfreundlichkeit bleibt eine Herausforderung.

: Obwohl das Wissen der Verbraucher zunimmt, sind sich viele noch immer nicht der Vorteile runderneuerter Reifen bewusst. Die Aufklärung der Verbraucher über ihre Zuverlässigkeit, Kosteneinsparungen und Umweltfreundlichkeit bleibt eine Herausforderung. Marktfragmentierung : Die Präsenz zahlreicher kleiner und mittelgroßer Hersteller runderneuerter Reifen kann zu einer Fragmentierung des Marktes führen und es für die Unternehmen schwierig machen, signifikante Marktanteile zu erreichen und Skaleneffekte zu erzielen.

: Die Präsenz zahlreicher kleiner und mittelgroßer Hersteller runderneuerter Reifen kann zu einer Fragmentierung des Marktes führen und es für die Unternehmen schwierig machen, signifikante Marktanteile zu erreichen und Skaleneffekte zu erzielen. Konkurrenz durch Neureifen : Die kontinuierliche Entwicklung neuer Reifentechnologien mit Schwerpunkt auf Haltbarkeit und Kraftstoffeffizienz kann für den Markt runderneuerter Reifen eine Herausforderung im Wettbewerb darstellen.

: Die kontinuierliche Entwicklung neuer Reifentechnologien mit Schwerpunkt auf Haltbarkeit und Kraftstoffeffizienz kann für den Markt runderneuerter Reifen eine Herausforderung im Wettbewerb darstellen. Probleme mit der Lieferkette und den Rohstoffen : Die Versorgung mit hochwertigen Reifenkarkassen, die für den Runderneuerungsprozess unverzichtbar sind, kann inkonsistent sein. Darüber hinaus können Schwankungen bei den Preisen der für die Runderneuerungsproduktion benötigten Rohstoffe die Marktstabilität beeinträchtigen.

: Die Versorgung mit hochwertigen Reifenkarkassen, die für den Runderneuerungsprozess unverzichtbar sind, kann inkonsistent sein. Darüber hinaus können Schwankungen bei den Preisen der für die Runderneuerungsproduktion benötigten Rohstoffe die Marktstabilität beeinträchtigen. Missverständnisse bei Verbrauchern : Manche Verbraucher halten runderneuerte Reifen möglicherweise immer noch für eine vorübergehende oder minderwertige Lösung, was die Marktexpansion und -akzeptanz behindern kann, insbesondere in Märkten, in denen der Ruf einer Marke von größter Bedeutung ist.

Marktwettbewerb

Der Markt für runderneuerte Reifen ist hart umkämpft und mehrere wichtige Akteure der Branche investieren massiv in die Produktion dieser Reifen.

Wichtige Akteure der Branche sind Continental AG, MRF, YOKOHAMA RUBBER COMPANY, Rosler Tech Innovators, Michelin, Bridgestone, The Goodyear Tire & Rubber Company, Carloni Tire, JK TYRES, Eastern Treads, Nokian Tyres plc, KRAIBURG Austria GmbH & Co.KG, Pilipinas Kai Rubber Corporation, Kit Loong Commercial Tyre Group, Fortune Tire Tech Limited, Tread Wright Tire, CIO Tyres Pvt. Ltd., Vaculug Tyres und King Meiler Tyres.

Einige aktuelle Entwicklungen auf dem Markt sind:

Wichtige Marktteilnehmer nutzen organische Wachstumsstrategien wie Akquisitionen, Fusionen, Zusammenschlüsse und Kooperationen, um ihr Produktportfolio zu stärken. Dies dürfte dem globalen Markt für runderneuerte Reifen Auftrieb geben.

Im Februar 2022 gab die Bridgestone Corporation bekannt, dass ihr Reifen ALENZA 001 als offizielle Erstausrüstung für den Nissan Ariya, ein kompaktes Crossover-Elektrofahrzeug (EV)-SUV, ausgewählt wurde.

Im Juli 2021 führte Continental Tires das Garantieprogramm „Conti Bharosa“ ein, das eine umfassende 5-Jahres-Garantie für Lkw- und Busreifen bietet. Dieses Programm umfasst insbesondere auch die Abdeckung der Erstrunderneuerung bei normaler Belastung.

Im Juli 2021 erweiterte Michelin North America sein Portfolio an Reifenrunderneuerungstechnologien mit der Einführung von zwei neuen Pre-Mold-Runderneuerungen. Eine dieser Innovationen ist der Michelin X ONE Line Energy T2 Pre-Mold Retread, der speziell zur Verbesserung der Gesamtbetriebskosten für den Fernverkehr in Nordamerika entwickelt wurde.

Im November 2021 gab Nokian Tires seine Pläne bekannt, die Produktionskapazität für Pkw-Reifen in seinem Werk im finnischen Nokia deutlich zu steigern.

Regionale Analyse für den Markt für runderneuerte Reifen:

Nordamerika : Hohe Nachfrage aufgrund gut etablierter Logistik- und Transportbranchen; erhebliche Akzeptanz aufgrund von Kosteneinsparungen und Umweltschutzinitiativen.

: Hohe Nachfrage aufgrund gut etablierter Logistik- und Transportbranchen; erhebliche Akzeptanz aufgrund von Kosteneinsparungen und Umweltschutzinitiativen. Europa : Starker Fokus auf Nachhaltigkeit und Umweltschutzbestimmungen; hohe Marktdurchdringung dank umweltbewusster Verbraucher und unterstützender politischer Maßnahmen zur Förderung der Reifenrunderneuerung.

: Starker Fokus auf Nachhaltigkeit und Umweltschutzbestimmungen; hohe Marktdurchdringung dank umweltbewusster Verbraucher und unterstützender politischer Maßnahmen zur Förderung der Reifenrunderneuerung. Asien-Pazifik : Schnelles Wachstum durch expandierende Logistiksektoren, erhöhte Fahrzeugnutzung und steigendes Bewusstsein für kosteneffiziente und umweltfreundliche Lösungen; zu den Herausforderungen gehören inkonsistente regulatorische Standards.

: Schnelles Wachstum durch expandierende Logistiksektoren, erhöhte Fahrzeugnutzung und steigendes Bewusstsein für kosteneffiziente und umweltfreundliche Lösungen; zu den Herausforderungen gehören inkonsistente regulatorische Standards. Lateinamerika : Schwellenmarkt mit wachsendem Interesse an runderneuerten Reifen als kostensparende Alternative; eingeschränkt durch Konjunkturschwankungen und variable Infrastruktur für die Reifenrunderneuerung.

: Schwellenmarkt mit wachsendem Interesse an runderneuerten Reifen als kostensparende Alternative; eingeschränkt durch Konjunkturschwankungen und variable Infrastruktur für die Reifenrunderneuerung. Naher Osten und Afrika : Moderates Wachstum, unterstützt durch kostenbewusste Flottenbetreiber; die Marktexpansion kann durch die wirtschaftlichen Bedingungen und eine unterentwickelte Runderneuerungsinfrastruktur eingeschränkt werden.



Wichtige Segmente im Branchenbericht zum Markt für runderneuerte Reifen

Nach Fahrzeugtyp:

Pkw

Leichttransporter

HCV

Geländewagen

Nach Prozess:

Vorhärten

Schimmelheilung

Nach Vertriebskanal:

OEM

Unabhängiger Dienstleister

Nach Region:

Nordamerika

Lateinamerika

Europa

Asien-Pazifik

Naher Osten und Afrika



Authored By:

Nikhil Kaitwade (Associate Vice President at Future Market Insights, Inc.) has over a decade of experience in market research and business consulting. He has successfully delivered 1500+ client assignments, predominantly in Automotive, Chemicals, Industrial Equipment, Oil & Gas, and Service industries.

His core competency circles around developing research methodology, creating a unique analysis framework, statistical data models for pricing analysis, competition mapping, and market feasibility analysis. His expertise also extends wide and beyond analysis, advising clients on identifying growth potential in established and niche market segments, investment/divestment decisions, and market entry decision-making.

Nikhil holds an MBA degree in marketing and IT and a graduate degree in mechanical engineering. Nikhil has authored several publications and has been quoted in journals like EMS Now, EPR Magazine, and EE Times.

