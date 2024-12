11th December 2024

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 10th December 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 11,425 Lowest price per share (pence): 789.00 Highest price per share (pence): 804.00 Weighted average price per day (pence): 796.0158

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 71,633,892 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 71,633,892 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 796.0158 11,425 789.00 804.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 10 December 2024 09:02:37 1 804.00 XLON 00314798472TRLO1 10 December 2024 09:02:37 19 804.00 XLON 00314798473TRLO1 10 December 2024 09:13:36 176 804.00 XLON 00314808532TRLO1 10 December 2024 09:13:36 20 804.00 XLON 00314808533TRLO1 10 December 2024 09:13:36 209 803.00 XLON 00314808534TRLO1 10 December 2024 09:16:17 212 801.00 XLON 00314811332TRLO1 10 December 2024 09:48:15 100 799.00 XLON 00314837609TRLO1 10 December 2024 09:48:15 101 799.00 XLON 00314837610TRLO1 10 December 2024 09:48:15 209 798.00 XLON 00314837611TRLO1 10 December 2024 09:50:16 47 798.00 XLON 00314839142TRLO1 10 December 2024 09:57:11 3 799.00 XLON 00314843781TRLO1 10 December 2024 09:57:15 2 799.00 XLON 00314843865TRLO1 10 December 2024 09:57:20 4 799.00 XLON 00314843930TRLO1 10 December 2024 10:00:00 105 798.00 XLON 00314845037TRLO1 10 December 2024 10:41:24 99 797.00 XLON 00314847472TRLO1 10 December 2024 10:41:24 99 797.00 XLON 00314847473TRLO1 10 December 2024 10:50:21 104 796.00 XLON 00314847782TRLO1 10 December 2024 10:50:21 210 796.00 XLON 00314847783TRLO1 10 December 2024 10:50:21 105 796.00 XLON 00314847784TRLO1 10 December 2024 10:50:21 104 796.00 XLON 00314847785TRLO1 10 December 2024 10:50:21 105 796.00 XLON 00314847786TRLO1 10 December 2024 10:55:59 71 795.00 XLON 00314847931TRLO1 10 December 2024 10:55:59 150 795.00 XLON 00314847932TRLO1 10 December 2024 10:55:59 96 795.00 XLON 00314847933TRLO1 10 December 2024 11:59:42 105 794.00 XLON 00314849944TRLO1 10 December 2024 12:02:08 38 793.00 XLON 00314850001TRLO1 10 December 2024 12:13:11 61 793.00 XLON 00314850297TRLO1 10 December 2024 12:13:11 99 793.00 XLON 00314850298TRLO1 10 December 2024 12:13:11 38 793.00 XLON 00314850299TRLO1 10 December 2024 13:32:15 100 795.00 XLON 00314854501TRLO1 10 December 2024 14:02:06 10 795.00 XLON 00314855661TRLO1 10 December 2024 14:02:06 91 795.00 XLON 00314855662TRLO1 10 December 2024 14:02:06 100 795.00 XLON 00314855663TRLO1 10 December 2024 14:09:33 524 794.00 XLON 00314856127TRLO1 10 December 2024 14:34:00 504 793.00 XLON 00314857737TRLO1 10 December 2024 14:34:00 18 793.00 XLON 00314857738TRLO1 10 December 2024 14:34:00 105 793.00 XLON 00314857739TRLO1 10 December 2024 14:34:00 10 793.00 XLON 00314857740TRLO1 10 December 2024 14:34:00 104 793.00 XLON 00314857741TRLO1 10 December 2024 14:34:00 94 793.00 XLON 00314857742TRLO1 10 December 2024 14:34:01 842 792.00 XLON 00314857743TRLO1 10 December 2024 14:34:05 784 792.00 XLON 00314857745TRLO1 10 December 2024 14:34:24 694 790.00 XLON 00314857799TRLO1 10 December 2024 14:34:57 14 789.00 XLON 00314857866TRLO1 10 December 2024 14:35:02 148 792.00 XLON 00314857872TRLO1 10 December 2024 14:35:47 2 793.00 XLON 00314857958TRLO1 10 December 2024 15:00:11 2 796.00 XLON 00314859622TRLO1 10 December 2024 15:00:11 171 796.00 XLON 00314859623TRLO1 10 December 2024 15:00:11 130 796.00 XLON 00314859624TRLO1 10 December 2024 15:11:41 26 798.00 XLON 00314860357TRLO1 10 December 2024 15:11:54 14 798.00 XLON 00314860363TRLO1 10 December 2024 15:12:06 14 798.00 XLON 00314860365TRLO1 10 December 2024 15:12:13 14 798.00 XLON 00314860377TRLO1 10 December 2024 15:12:40 14 798.00 XLON 00314860382TRLO1 10 December 2024 15:17:39 98 799.00 XLON 00314860714TRLO1 10 December 2024 15:57:28 676 801.00 XLON 00314862696TRLO1 10 December 2024 15:59:01 6 801.00 XLON 00314862768TRLO1 10 December 2024 15:59:01 481 801.00 XLON 00314862769TRLO1 10 December 2024 16:00:09 178 800.00 XLON 00314862811TRLO1 10 December 2024 16:00:10 26 800.00 XLON 00314862821TRLO1 10 December 2024 16:00:10 306 799.00 XLON 00314862822TRLO1 10 December 2024 16:00:10 490 799.00 XLON 00314862823TRLO1 10 December 2024 16:00:10 16 799.00 XLON 00314862824TRLO1 10 December 2024 16:00:25 101 799.00 XLON 00314862846TRLO1 10 December 2024 16:00:41 101 799.00 XLON 00314862856TRLO1 10 December 2024 16:00:41 2 799.00 XLON 00314862857TRLO1 10 December 2024 16:00:57 102 799.00 XLON 00314862869TRLO1 10 December 2024 16:07:07 144 798.00 XLON 00314863131TRLO1 10 December 2024 16:08:10 150 797.00 XLON 00314863201TRLO1 10 December 2024 16:08:10 51 797.00 XLON 00314863202TRLO1 10 December 2024 16:08:58 50 796.00 XLON 00314863238TRLO1 10 December 2024 16:08:58 51 796.00 XLON 00314863239TRLO1 10 December 2024 16:15:56 22 796.00 XLON 00314863632TRLO1 10 December 2024 16:15:56 89 796.00 XLON 00314863633TRLO1 10 December 2024 16:22:52 23 796.00 XLON 00314864090TRLO1 10 December 2024 16:22:55 4 796.00 XLON 00314864095TRLO1 10 December 2024 16:22:57 12 796.00 XLON 00314864110TRLO1 10 December 2024 16:23:00 6 796.00 XLON 00314864117TRLO1 10 December 2024 16:23:00 13 796.00 XLON 00314864118TRLO1 10 December 2024 16:23:02 24 796.00 XLON 00314864124TRLO1 10 December 2024 16:23:02 27 796.00 XLON 00314864125TRLO1 10 December 2024 16:23:04 80 796.00 XLON 00314864132TRLO1 10 December 2024 16:23:04 44 796.00 XLON 00314864133TRLO1 10 December 2024 16:23:12 82 796.00 XLON 00314864137TRLO1 10 December 2024 16:23:12 44 796.00 XLON 00314864138TRLO1 10 December 2024 16:23:20 140 796.00 XLON 00314864149TRLO1 10 December 2024 16:27:15 80 796.00 XLON 00314864447TRLO1 10 December 2024 16:27:15 16 796.00 XLON 00314864448TRLO1 10 December 2024 16:27:15 48 796.00 XLON 00314864449TRLO1 10 December 2024 16:27:17 76 796.00 XLON 00314864461TRLO1 10 December 2024 16:27:17 145 796.00 XLON 00314864462TRLO1 10 December 2024 16:28:23 100 796.00 XLON 00314864522TRLO1 10 December 2024 16:28:28 54 795.00 XLON 00314864530TRLO1 10 December 2024 16:28:28 46 795.00 XLON 00314864531TRLO1

