HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.12.2024 KLO 17.15

Huhtamäen hallituksen investointivaliokunta

Huhtamäki Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden hallituksen valiokunnan, investointivaliokunnan, jonka toimikausi alkaa 1.1.2025. Investointivaliokunta avustaa hallitusta ohjaamalla, valvomalla, käsittelemällä ja arvioimalla strategisia investointeja.



Investointivaliokuntaan kuuluvat 1.1.2025 lähtien Robert K. Beckler (puheenjohtaja), Pekka Vauramo ja Ralf K. Wunderlich, ja jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

1.1.2025 lähtien Huhtamäki Oyj:n hallituksella on kolme valiokuntaa: tarkastusvaliokunta, henkilöstövaliokunta, ja investointivaliokunta.



Lisätietoja:

Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja, puh. 010 686 7167



HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

