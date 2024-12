BIC : ACQUISITION DE TANGLE TEEZER, UNE MARQUE PREMIUM DE BROSSES À CHEVEUX DÉMÊLANTES

ACQUISITION DE TANGLE TEEZER, UNE MARQUE PREMIUM DE BROSSES À CHEVEUX DÉMÊLANTES

Acquisition d’un Groupe de premier plan, en forte croissance et rentable

Tangle Teezer s’appuiera sur les capacités de BIC afin de développer l'innovation et les synergies dans un segment attractif à forte croissance

Clichy, France – 11 décembre 2024 – BIC annonce aujourd'hui l'acquisition de Tangle Teezer, une marque de brosses à cheveux démêlantes de haute qualité. Dans un monde où les consommateurs se tournent de plus en plus vers des marques qui allient qualité et valeur, Tangle Teezer et BIC partagent un ADN commun : apporter joie et simplicité dans la vie quotidienne tout en prônant des solutions innovantes et l'excellence industrielle. BIC a acquis 100 % de Tangle Teezer pour un montant total d'environ 200 millions d'euros1.

Tangle Teezer est une entreprise pionnière en forte croissance et rentable, spécialisée dans les produits capillaires, basée à Londres, au Royaume-Uni. Tangle Teezer a développé et lancé en 2007 la première brosse à cheveux démêlante au monde, conçue par des experts. Le Groupe offre une gamme unique et brevetée de brosses, permettant aux consommateurs de démêler leurs cheveux tout en les protégeant. Son équipe de direction expérimentée a développé une marque reconnue mondialement, solidement établie en Europe et en Amérique du Nord, faisant de Tangle Teezer le leader du marché au Royaume-Uni et un acteur prometteur aux États-Unis.

Avec plus de 70 millions d'euros2 de chiffre d’affaires estimé en 2024, Tangle Teezer a doublé en taille au cours des 4 dernières années, démontrant sa capacité à s'imposer et à gagner des parts de marché sur le segment très fragmenté de la brosse à cheveux et du peigne, estimé à 4,5 milliards d'euros.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie Horizon de BIC en lui permettant de s’associer à une entreprise de taille critique en croissance rapide et rentable, et avec un potentiel de développement significatif. BIC s'appuiera sur ses capacités uniques à concevoir et offrir des produits premium et au bon rapport qualité-prix afin de générer des synergies et d’accélérer la croissance future de Tangle Teezer. En intégrant le Groupe BIC, Tangle Teezer est idéalement positionné pour se développer à plus grande échelle et atteindre des positions de premier plan dans les régions clés de BIC.

L’expertise de Tangle Teezer dans la conception de ses produits, combinée aux compétences uniques de BIC en matière de distribution et de chaîne d'approvisionnement, continueront à stimuler la croissance rentable à long terme.

Gonzalve Bich, Directeur Général de BIC, a déclaré : « Aujourd'hui marque un nouveau chapitre pour BIC. Nous sommes ravis d'acquérir une marque de premier plan sur un segment dynamique et en forte croissance, où nous pouvons créer de la valeur. Les deux entreprises partagent un même esprit de joie, d'innovation et d'entreprenariat ainsi qu’une vision commune de la croissance. En faisant du consommateur notre priorité, nous souhaitons redéfinir les soins personnels en créant des produits personnalisés qui facilitent le quotidien. Notre stratégie est de proposer des produits de qualité offrant des solutions simples qui améliorent les expériences de soins personnels, tout en développant la confiance sur le long terme. Nous sommes fiers d'accueillir Tangle Teezer chez BIC ».

James Vowles, Président - Directeur Général de Tangle Teezer, a déclaré : « Depuis plus de 17 ans, notre approche ciblée visant à fournir un produit inégalé, centré sur l'innovation et tiré par le développement stratégique de la marque, est au cœur du succès de Tangle Teezer. Nous remercions Mayfair Equity Partners pour leur soutien dans l’accélération de ces initiatives et de notre ambitieux projet de croissance. Lorsque nous avons envisagé des partenaires potentiels pour la prochaine étape du développement de Tangle Teezer, BIC s'est distingué. Avec des valeurs communes et sa vision unique, BIC a réussi à bâtir un Groupe d’envergure mondiale en comprenant et en répondant aux besoins des consommateurs, en développant des produits sûrs, abordables et simples d’utilisation. C'est un chapitre passionnant qui s’ouvre pour Tangle Teezer en rejoignant le Groupe BIC, et je me réjouis à l'idée de continuer à innover et à croître au service de notre marque et de ses consommateurs. »

A propos de BIC

BIC est l’un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Sa vision : apporter simplicité et joie au quotidien. Depuis 80 ans, l'engagement de BIC à fournir des produits de haute qualité, abordables et fiables a fait de BIC un symbole de fiabilité et d'innovation. Présent dans plus de 160 pays et comptant plus de 14 000 collaborateurs dans le monde, BIC regroupe des marques et des produits emblématiques tels que BIC® 4-Couleurs™, BodyMark®, Cello®, Cristal®, Inkbox®, BIC Kids®, Lucky™, Rocketbook®, Tattly®, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep®, EZ Load™, EZ Reach®, BIC® Flex™, Soleil®, et bien d'autres. Coté sur Euronext Paris et inclus dans les indices SBF120 et CAC Mid 60, BIC est également reconnu pour son engagement inébranlable en faveur de la durabilité et de l'éducation. Pour en savoir plus, visitez www.corporate.bic.com et pour découvrir la gamme complète des produits BIC, visitez www.fr.bic.com. Suivez BIC sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok.

À propos de Tangle Teezer

Lancée en 2007 en tant que premier outil professionnel de démêlage vendu en magasin, Tangle Teezer est une entreprise britannique qui conçoit une gamme unique de brosses récompensée et brevetée, permettant aux consommateurs de mieux gérer la santé de leurs cheveux à long terme en réduisant les dommages et les cassures. Le premier produit phare, une brosse à cheveux démêlante surnommée « The Original », est devenu iconique et a reçu le prix de l'innovation en 2012 et le prix du « commerce international » en 2014, tout en figurant au palmarès Fast Track 100 du Sunday Times en 2013 et 2016. Aujourd'hui, les produits de Tangle Teezer sont vendus dans 70 pays. Depuis 2021, Tangle Teezer appartenait à Mayfair Equity Partners.

1 Le montant en monnaie locale représente £165 millions (le taux de change GBP/EUR au moment de la clôture était de 0,83).

2 Représentant plus de £60 millions en monnaie locale (à 0,83 GBP/EUR)

