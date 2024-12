Huhtamäki nimittää Axel Gladen Flexible Packaging -liiketoimintasegmentin johtajaksi

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.12.2024 KLO 12.00

​Axel Glade, (55), on nimitetty Huhtamäen Flexible Packaging -liiketoimintasegmentin johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään 1.1.2026. Hän raportoi toimitusjohtaja Charles Héaulmélle toimipaikkanaan Espoo.

Axel siirtyy Huhtamäelle Constantia Flexibles -joustopakkausyhtiöstä, jonka pääkonttori on Wienissä, Itävällassa. Siellä hän toimi Film-divisioonan johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Hän on toiminut Constantialla useissa johtotehtävissä vuodesta 2011 alkaen muun muassa SVP Consumer and CEO -tehtävässä Constantia Pirkissä. Ennen Constantiaa Axel toimi useissa johtotehtävissä muissa pakkausyhtiössä kuten Sealed Air ja Bischof + Klein.

“Olen iloinen voidessani toivottaa Axelin tervetulleeksi Huhtamäelle ja johtoryhmäämme. Hänen vaikuttava taustansa joustopakkausteollisuudessa ja kokemuksensa monikansallisten yritysten johtamisesta ovat avainasemassa Flexible Packaging -liiketoimintasegmentin luotsaamisessa kohti vuoden 2030 tavoitteita”, sanoo Charles Héaulmé, Huhtamäen toimitusjohtaja.

“Olen innoissani liittyessäni Huhtamäen tiimiin ja yhtiöön, joka tunnetaan johtavana vastuullisten pakkausratkaisujen toimittajana maailmanlaajuisesti. Odotan innolla, että saan työskennellä globaalin Flexibles-tiimin kanssa kasvattaaksemme liiketoimintaa sekä kannattavasti että kestävästi”, sanoo Axel Glade, vasta nimitetty johtaja, Flexible Packaging.

Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Hans-Peter Edelbluth (63), Vice President MEA, Flexibles Packaging, toimii Flexibles Packaging -liiketoimintasegmentin väliaikaisena johtajana 1.2.2025 alkaen siihen saakka kunnes Axel aloittaa tehtävässään.

Muutoksen jälkeen konsernin johtoryhmässä ovat:

Charles Héaulmé (puheenjohtaja), toimitusjohtaja;

Thomas Geust, talousjohtaja;

Fredrik Davidsson, johtaja, Fiber Foodservice Europe-Asia-Oceania;

Axel Glade, johtaja, Flexible Packaging (viimeistään 1.1.2026 alkaen);

Marco Hilty, johtaja, Flexible Packaging (31.1.2025 saakka);

Ann O’Hara, johtaja, North America;

Salla Ahonen, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja;

Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja;

Johan Rabe, johtaja, digitalisaatio ja prosessitehokkuus;

Ingolf Thom, henkilöstö- ja työturvallisuusjohtaja; ja

Wilhelm Wolff, johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehitys (13.1.2025 alkaen).

Lisätietoja:

Charles Héaulmé, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801

