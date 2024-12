Rapala VMC päivittää segmenttiraportointiaan

RAPALA VMC OYJ, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot, 12.12.2024 klo 17 EET

Rapala VMC:n yhtenä strategisena tavoitteena on ollut lisätä ketteryyttä kaikilla operatiivisilla tasoilla. Johtamismallin muutoksista johtuen Rapala VMC päivittää IFRS-standardien mukaista segmenttiraportointiaan. Joulukuusta 2024 alkaen raportointisegmentit "konsernin tuotteet" ja "kolmansien osapuolien tuotteet" poistuvat. Päivityksen myötä Rapalan VMC:n toimintasegmentti on konsernitaso, ja kannattavuutta esitetään jatkossa konsernitasolla. Muutos yhdenmukaistaa raportoinnin nykyisen liiketoimintamallin kanssa.

Uutta raportointirakennetta käytetään Rapala VMC:n tammi–joulukuu 2024 kattavassa koko vuoden talousraportissa.

Rapala VMC Oyj

Lars Ollberg

Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa Tuomo Leino, sijoittajasuhteet (+358 9 7562 540)

