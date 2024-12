Nõukogu kinnitas Tallinna Vee investeeringute plaani 2025.aastaks

Tallinna Vee nõukogu kinnitas 13. detsembril ettevõtte investeeringute plaani 2025.aastaks, planeeritud investeeringute maht ulatub 61 miljoni euroni.

Investeeringute eesmärk on tagada varade toimepidevus ja tulevikukindlus elutähtsa veeteenuse osutamiseks. „Investeeringud on suunatud ettevõtte põhitegevusse, et vähendada veetarbimise keskkonnamõju, tagada teenuste toimepidevus ja linnaruumi areng,“ selgitas Tallinna Vee varahaldusdirektor Tarvi Thomberg.

Olulisemate investeeringute hulka kuulub puhastusprotsessi täiendamine veepuhastusjaamas ning uue osoonitehnoloogia rajamise alustamine. Reoveepuhastuses rekonstrueeritakse mehhaanilised võred ning jätkub järelselitite rekonstrueerimine. 2025. aastal on plaanis rajada ja rekonstrueerida 45 kilomeetrit torustikku.

Investeeringute plaan on kooskõlas Tallinna linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava eesmärkidega. Plaanitud investeeringuid finantseerib Tallinna Vesi 2023. aasta teises kvartalis sõlmitud laenulepingust ja sihtfinantseeringust. Laenuleping on sõlmitud AS-i SEB Pank, Swedbank AS ja OP Corporate Bank plc Eesti filiaaliga. Vastav börsiteade on leitav siin: AS Tallinna Vesi allkirjastas laenulepingu summas 91 miljonit eurot.

Investeeringute plaan hõlmab lahkvoolse sademeveetaristu arendamist, mille uute rajatiste sihtfinantseerimisele on Tallinna linna volikogu oma kinnituse andnud ning vastav leping linnaga on sõlmimisel. „Sademevee investeeringud on vajalikud üleujutuste leevendamiseks, linnaruumi arenguks ning reoveepuhastusjaama jätkusuutlikuks toimimiseks valingvihmade ajal,“ märkis Thomberg. Sihtfinantseeringuga rahastatav osa moodustab 2024. aasta investeeringutest kuni 5,6 miljonit eurot.

2024. aastal teostatavate investeeringute maht ulatub 50 miljoni euroni.





Kristiina Tamberg

AS Tallinna Vesi

Kommunikatsiooni ja turunduse juht

kristiina.tamberg@tvesi.ee

+372 52 855 21