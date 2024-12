五张图表诠释能源转型

伦敦、休斯顿和新加坡, Dec. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 随着能源格局因脱碳、电气化和地缘政治变化而快速转型,Wood Mackenzie 在最新的《Horizons》报告中发布了五张引人关注的图表,突出展示了塑造该行业的关键趋势。

这些图表来自题为“Conversation Starters: Five Energy Charts to Get You Talking”(开启对话:五张能源图表引发热议)的报告,提供了有关能源市场动态的宝贵洞察,内容涵盖从主要经济体的电力系统到电动汽车日益普及等各个方面。

报告作者、Wood Mackenzie 上游及碳管理咨询副总裁 Malcolm Forbes-Cable 表示:“从美国和中国的电力市场,到引人注目的北海转型案例,再到雄心勃勃的碳捕获与封存技术以及电动汽车的迅猛发展,这些图表追踪了 2025 年及以后能源转型中的诸多亮点。”

题为“Top of the Charts: Five Energy Charts to Make You Think”(榜单之首:五张发人深省的能源图表)的《Horizons》报告对每一张图表都进行了评估,评估标准包括“令人惊叹的元素”、话题吸引力、行业指向性和矛盾性,为能源转型提供了新的视角。

中国交通:真正的电气化

根据 Wood Mackenzie 的报告,中国继续引领能源转型,到 2028 年,其 50% 的电力将来自低碳能源,包括水电、太阳能、风能、核能和储能。 报告还预测,到 2037 年,太阳能和风能发电装机容量将超过燃煤发电。

Forbes-Cable 表示:“世界从未见过像中国目前这样的能源系统增长和转型速度。 到 2025 年,中国的太阳能和风能装机容量将超过欧洲和北美。”





来源:Wood Mackenzie Lens

中国的交通运输业也在经历一场重大变革。 Wood Mackenzie 预测,到 2034 年,纯电动汽车 (BEV) 将在乘用车销售中占据主导地位,市场份额达到 66%。 如果将纯电动汽车和混合动力汽车算在一起,电动汽车将占据总销量的 89%。

Forbes-Cable 表示:“预计到 2030 年,纯电动汽车的年增长率将达到 8%,而内燃机 (ICE) 汽车的销量则预计每年会下降 11%。 无论何处,都将可以看到中国电动汽车的身影。”





来源:Wood Mackenzie

美国电力:数据的电力需求日益增长

与此同时,美国的电力需求在多年停滞后也将稳步增长,这主要归因于第四次工业革命和电气化的日益普及。 推动这一需求增长的关键领域包括数据中心、清洁技术制造以及可再生能源设备的生产。

Forbes-Cable 表示:“预计到 2034 年,电力需求将以高达 1.9% 的复合年增长率 (CAGR) 增长,突显了美国加快电网现代化改造的必要性,以便在日益激烈的全球竞争,尤其是来自中国的竞争中保持优势。”





来源:Wood Mackenzie,Energy Information Administration

碳捕获与封存:雄心勃勃的目标

将碳捕获与封存 (CCS) 能力与液化天然气 (LNG) 的生产并列,可以很好地说明 CCS 发展目标的规模。 这张图表并非要将这两个行业等同起来,而是为了比较两种处理冷却液态气体的庞大工业系统的增长情况。

Forbes-Cable 表示:“即使在能源转型延迟的情况下,到 2050 年,CCS 的产能预计也将是液化天然气供应量的三倍,而在基本情况下,则会是四倍。 这将需要实现令人瞩目的增长速度!”





来源:Wood Mackenzie Lens

北海能源:龟兔赛跑

北海曾是重要的石油和天然气来源地,是海上风电领域的先锋。 这张图表通过量化累积最终能源产量,将石油和天然气与海上风电进行了对比。 目前,海上风电装机容量为 36 吉瓦 (GW),预计到 2050 年将超过 240 吉瓦。 即便如此,海上风电的累积能源产量要到本世纪末以后才能超过石油和天然气。

Forbes-Cable 说:“我曾在北海的钻井平台上工作过多年,体验过那里令人惊叹的天气,并且一直对海上和海底的能源输出感到好奇。”

北海石油和天然气与海上风电累积最终能源产量对比





来源:Wood Mackenzie Lens

注:为了找到交叉点,这里已假定海上风电产能在 2050 年之后每年增长 2%。

