Bruxelles, 16 décembre 2024, 07h30

Nextensa annonce le succès de la vente du Brixton Retail Park à Zaventem, Belgique

Nextensa annonce que son Brixton Retail Park à Zaventem, en Belgique, a été vendu avec succès à un groupe d'investisseurs privés pour un prix net d'environ 41 millions d'euros. Les différentes propriétés du retail park ont été vendues vendredi dernier à des investisseurs privés, qui ont chacun acheté une ou plusieurs magasins. Avenue a agi en tant que agent dans cette transaction et l'a orientée dans la bonne direction.

Le Brixton Retail Park, d'une superficie totale de 15 072 m², fait partie du portefeuille immobilier de Nextensa depuis son introduction en bourse en 1999. Le parc s'est avéré être un investissement très fructueux au cours de cette période. Les loyers sont parmi les plus élevés du secteur de la location commerciale, et le parc a toujours été occupé à 100 % par des locataires de qualité au cours des 25 dernières années.

Stratégiquement situé à proximité de l'E40, l'une des principales voies d'accès à Bruxelles, le parc commercial comprend sept magasins : Brico, Kwantum, Leen Bakker, Juntoo, De Matrassenkoning, X2O et Swiss Sense. En outre, le parc dispose d'un parking privé avec sa propre infrastructure de recharge, dont 16 Tesla Superchargers. Les locataires bénéficient également d'une électricité verte générée par les installations de panneaux solaires sur le toit du bâtiment.

Ce désinvestissement s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Nextensa, qui consiste à se concentrer sur des projets durables à usage mixte dans des environnements urbains, tout en continuant à réduire son ratio d'endettement. Avec cette transaction, Nextensa montre que son portefeuille permet une rotation fluide des actifs, créant ainsi de l'espace pour de nouvelles opportunités.

"La vente du Brixton Retail Park est un moment historique pour Nextensa. Avec cette transaction, nous disons au revoir à notre dernière propriété commerciale en Belgique. Cela nous permet de nous concentrer davantage sur les segments de croissance tels que les développements de bureaux urbains à usage mixte et les projets résidentiels axés sur la durabilité", a déclaré Michel Van Geyte, PDG de Nextensa.

Pour plus d’informations

Tim Rens | Chief Financial Officer

Nextensa NV/SA | 0436.323.915 (RPM Bruxelles, section néerlandophone)

Gare Maritime, rue Picard 11, B505, 1000 Bruxelles

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu

À propos de Nextensa

Nextensa est un investisseur et un promoteur immobilier mixte.

Le portefeuille d'investissement de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (43%), la Belgique (42%) et l'Autriche (15%) ; sa valeur totale au 30/09/2024 était d'environ 1,3 milliard d'euros.

En tant que promoteur, Nextensa est principalement active dans la conception de grands développements urbains. À Tour & Taxis (développement de plus de 350 000 m²) à Bruxelles, Nextensa construit un quartier à usage mixte composé d’une revalorisation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d’Or), Nextensa travaille en partenariat sur une vaste extension urbaine de plus de 400 000 m² comprenant des bureaux, des commerces et des logements.

La société est cotée sur Euronext Brussels et a une capitalisation boursière de 442 millions d'euros (valeur 30/09/2024).

