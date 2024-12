PRESS RELEASE

Brussel, 16 december 2024, 07h30

Nextensa kondigt succesvolle verkoop van Brixton Retail Park in Zaventem, België aan

Nextensa maakt bekend dat haar Brixton Retail Park in Zaventem, België succesvol is verkocht aan een groep privébeleggers voor een netto prijs van ca. 41 miljoen euro. De afzonderlijke panden van het retail park werden afgelopen vrijdag verkocht aan privebeleggers, die elk één of meerdere units kochten. Avenue trad hierbij op als makelaar en leidde de transactie in goede banen.

Het Brixton Retail Park, met een totale oppervlakte van 15.072 m², maakte sinds de beursgang van Nextensa in 1999 deel uit van de vastgoedportefeuille van de onderneming. Het park heeft zich gedurende die periode bewezen als een uiterst succesvolle investering. De huurprijzen behoren tot de hoogste in de commerciële verhuursector, en het park heeft gedurende de afgelopen 25 jaar steeds een volledige bezetting gekend met kwalitatieve huurders..

Strategisch gelegen nabij de E40, een van de belangrijkste toegangswegen naar Brussel, omvat het retailpark zeven winkels: Brico, Kwantum, Leen Bakker, Juntoo, De Matrassenkoning, X2O en Swiss Sense. Daarnaast beschikt het park over een privéparking met eigen laadinfrastructuur, waaronder 16 Tesla Superchargers. De huurders profiteren bovendien van groene stroom, opgewekt door de zonnepaneelinstallaties op het dak van het gebouw.

Deze desinvestering sluit naadloos aan bij de strategie van Nextensa om zich te richten op duurzame mixed-use projecten in stedelijke omgevingen en tegelijkertijd de schuldgraad verder te verlagen. Met deze transactie toont Nextensa dat haar portefeuille een vlotte asset rotatie mogelijk maakt zodat er ruimte wordt gecreëerd voor nieuwe kansen.

“De verkoop van Brixton Retail Park is een historisch moment voor Nextensa. Met deze transactie nemen we afscheid van ons laatste retailpand in België. Dit stelt ons in staat om onze focus verder te verscherpen op groeisegmenten zoals gemengde stedelijke kantoorontwikkelingen en residentiële projecten met de focus op doorgedreven duurzaamheid”, aldus Michel Van Geyte, CEO van Nextensa.

