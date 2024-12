Quadient reçoit une double distinction IDC MarketScape pour les applications d’automatisation des comptes clients

Quadient reconnue comme Leader par IDC MarketScape pour les solutions d’automatisation de la gestion du poste client destinées aux PME, et comme Acteur Majeur pour les grandes entreprises





Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce avoir été nommée Leader dans le rapport IDC MarketScape : Évaluation des fournisseurs mondiaux de solutions d’automatisation de la gestion du poste client pour les petites et moyennes entreprises, 2024 (doc #US52692224 décembre 2024). De plus, Quadient a été reconnue pour la première fois comme un Acteur Majeur dans le rapport IDC MarketScape : Évaluation des fournisseurs mondiaux de solutions d’automatisation de la gestion du poste client pour les grandes entreprises, 2024 (doc #US51740924 décembre 2024).

« Quadient AR est une plateforme intelligente d'automatisation du poste client qui couvre tous les aspects du processus de gestion du poste client, du crédit à l'encaissement, avec une forte autonomie de configuration », déclare Kevin Permenter, directeur de recherche pour les applications financières chez IDC. « Les flux de travail personnalisables sans développement (no-code) et ses règles globales automatisent des aspects clés du cycle de la facturation au paiement, sans nécessiter de configuration informatique. Cela permet aux utilisateurs de segmenter les clients et d'automatiser les interactions client, tout en réduisant la charge de travail grâce à l'automatisation. Par ailleurs, l’apprentissage automatique et les analyses basées sur l’IA de Quadient AR offrent aux utilisateurs des recommandations pour faciliter l’aide à la décision ».

Quadient AR, solution cloud dédiée au crédit, au recouvrement et à l’encaissement, fait partie de la plateforme d’automatisation digitale de Quadient. Elle favorise des interactions clients à forte valeur ajoutée et accélère les flux de trésorerie. La plateforme, un ensemble d’outils dédiés à l’automatisation financière et documentaire, inclut également des solutions complètes, couvrant de l’automatisation de la gestion des comptes fournisseurs à la gestion intelligente des formulaires et des communications clients.

« Ces dernières années, des innovations technologiques majeures telles que l'IA générative et la facturation électronique ont profondément transformé le paysage de l'automatisation de la gestion des comptes clients. Nous sommes fiers de voir Quadient reconnue comme Leader dans ce rapport IDC MarketScape, ce qui, selon nous, reflète notre engagement envers l’innovation à travers nos investissements dans des solutions basées sur l'IA, et des outils de mise en conformité intégrés à la plateforme digitale de Quadient », a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Cette année marque également la première inclusion de Quadient dans le rapport sur l’automatisation du poste client pour les grandes entreprises, mettant en lumière la valeur que notre écosystème apporte à la fois aux grandes entreprises et aux PME grâce à ses capacités étendues et polyvalentes ».

Pour accéder gratuitement à l'extrait du rapport IDC MarketScape : Applications mondiales d'automatisation des comptes clients pour les petites et moyennes entreprises 2024, visitez le site https://www.quadient.com/en/resources/IDC-marketscape-accounts-receivable-automation-applications (disponible en anglais).

À propos d'IDC MarketScape

Le modèle d'évaluation des fournisseurs IDC MarketScape est conçu pour offrir une vue d'ensemble de la compétitivité des fournisseurs de technologies et de services dans un secteur donné. Cette recherche s'appuie sur une méthodologie d'évaluation rigoureuse, combinant des critères qualitatifs et quantitatifs, qui aboutit à une représentation graphique unique de la position de chaque fournisseur sur le marché. IDC MarketScape propose un cadre clair permettant de comparer de manière significative les offres de produits et services, les capacités, les stratégies, ainsi que les facteurs de succès actuels et futurs des fournisseurs technologiques. Ce cadre offre également aux acheteurs de technologies une évaluation à 360 degrés des forces et faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/.

Contacts Presse

Quadient

Nathalie Labia, Communication Externe

01 70 83 18 53 - n.labia@quadient.com

Agence LaSuite&Co pour Quadient

Perrine Soymié – 06 45 33 72 18 - perrine.soymie@lasuiteandco.com

Alexandra Leoni – 06 76 88 98 17 - alexandra.leoni@lasuiteandco.com

Alexandre Ghaffari – 06 15 86 94 18 - alexandre.ghaffari@lasuiteandco.com

Pièce jointe