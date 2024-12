UTI GROUP : ANNONCE L'OUVERTURE DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE INITIEE PAR EEKEM GROUP

Communiqué de presse

UTI GROUP annonce l’ouverture de l’offre publique d’achat simplifiée

initiée par EEKEM Group

Levallois-Perret, le 17 décembre 2024 – UTI GROUP, société française cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris (la « Société »), annonce l’ouverture de l’offre publique d’achat simplifiée initiée par EEKEM Group du 18 décembre 2024 au 17 janvier 2025 (inclus) au prix de 0,20 euro par action UTI Group (l’« Offre »).

L’Offre a été déclarée conforme par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») le 16 décembre 2024, qui a apposé son visa sur la note d’information d’EEKEM Group et sur la note en réponse de UTI Group respectivement sous les numéros 24-520 et 24-521. Suite à la décision de conformité de l’AMF, EEKEM Group et la Société ont mis à la disposition du public leurs documents « autres informations » relatifs aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables. L’AMF publiera ce jour-ci, le 17 décembre 2024, un avis d’ouverture et de calendrier de l’Offre. La documentation afférente à l’offre publique est également disponible sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).

A l’issue des opérations mises en œuvre dans le cadre du protocole de restructuration d’UTI Group conclu le 11 juillet 2024, dont les principaux termes ont été annoncés au marché le 11 juillet 2024 par la Société, EEKEM Group est devenue actionnaire majoritaire d’UTI Group en payant un prix moyen, y compris auprès des fondateurs et anciens dirigeants d’UTI Group, de 0,09 euro par action. Le prix proposé dans le cadre de l’Offre, à savoir 0,20 € par action, représente ainsi une prime offerte de +130% sur la valeur de la transaction de référence.

Conformément à l’article 261-1, I et II du règlement général de l’AMF, le cabinet Sorgem Evaluation a été mandaté, le 19 juillet 2024, en qualité d’expert indépendant par le conseil d’administration d’UTI Group, avec pour mission d’établir un rapport sur les conditions financières de l’Offre et du retrait obligatoire éventuel. L’expert indépendant a conclu que le prix de l’Offre est équitable d’un point de vue financier pour les actionnaires apportant leurs titres à l’Offre et dans la perspective d’un éventuel retrait obligatoire.

Ayant pris connaissance des travaux du comité ad hoc et des conclusions de l’expert indépendant, le conseil d’administration d’UTI Group a rendu un avis motivé favorable sur l’Offre en considérant que celle-ci est dans l’intérêt d’UTI Group, de ses actionnaires et de ses salariés, et recommande ainsi aux actionnaires d’UTI Group d’y apporter leurs titres.

À la veille de l’ouverture de l’Offre, EEKEM Group détenait 81,31% du capital et 80,34% des droits de vote d’UTI Group1.

À propos d’UTI Group

UTI GROUP est une Entreprise de Services Numériques (ESN, anciennement « société de services en Informatique »), spécialisée dans l’intégration des nouvelles technologies au cœur des systèmes d’information des grandes entreprises. Elle exerce également une activité d’édition et de distribution de progiciels.

Code ISIN : FR0000074197

Pour plus d’informations, vous pouvez en faire la demande au siège social de la Société, 68 rue de Villiers 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX ou bien consulter le site web : www.uti-group.com.

Contacts :

Jean-Luc BERNARD

Président

Tél. : 01.41.49.05.10

jean-luc.bernard@uti-group.com









1 Sur la base, au 30 novembre 2024, d’un capital de la Société composé de 21.278.356 actions représentant 21.535.078 droits de vote théoriques.









Pièce jointe