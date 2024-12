Quadient franchit le cap des 25 000 consignes dans le monde grâce à l'acquisition de Package Concierge aux États-Unis et vise plus de 100 M€ de revenus sur le segment en 2025

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce aujourd’hui l’acquisition de Package Concierge®, un fournisseur américain de solutions de gestion des colis, franchissant ainsi le cap des 25 000 unités installées dans le monde. Package Concierge propose une technologie innovante de consignes électroniques qui répond aux défis croissants de la gestion des colis dans les immeubles résidentiels et commerciaux, les magasins et les universités aux États-Unis.

Dans le cadre de son plan stratégique « Elevate to 2030 », annoncé plus tôt cette année, Quadient vise à accélérer sa trajectoire de croissance pour générer plus d’un milliard d'euros de revenus récurrents d'ici 2030. L’entreprise vise à devenir le leader de l'automatisation intelligente des processus métiers, en capitalisant sur les opportunités de ventes croisées auprès de sa vaste base de 350 000 clients.

Quadient privilégie trois régions clés pour le développement de son réseau de consignes : les États-Unis, le Japon et l'Europe. L’intégration de près de 3 000 unités de Package Concierge vient consolider la position de leader de Quadient aux États-Unis et porter son parc mondial à plus de 25 000 unités, un objectif clé de son plan stratégique de 2021. Cette acquisition place également l’entreprise en bonne voie pour dépasser largement les 100 millions d’euros de revenus liés aux consignes en 2025, améliorer sa rentabilité et se rapprocher de l’objectif de 40 000 unités installées d'ici 2030.

« L’acquisition de Package Concierge s’inscrit naturellement dans les ambitions du plan ‘Elevate to 2030’ de Quadient, qui visent à automatiser la livraison des colis sur le premier et le dernier kilomètre, en réponse à la forte croissance du commerce en ligne. Elle nous rapproche de notre objectif de 200 millions d'euros de revenus pour notre plateforme d'automatisation des consignes d'ici 2030 », a commenté Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Nous sommes ravis d’accueillir les collaborateurs de talent de Package Concierge au sein de la famille Quadient et aspirons à construire, à leurs côtés, un avenir riche en opportunités ».

L’acquisition a été finalisée le 17 décembre 2024. Basée à Manhattan, Kansas, Package Concierge sert des clients à travers les États-Unis, avec une forte présence dans les États du Nord-Est.

