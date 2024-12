AS Ekspress Grupp omandab Leedus konverentsiäri

18. detsembril 2024. aastal sõlmis ASi Ekspress Grupp 100%-line tütarettevõte UAB Delfi lepingu konverentsiettevõtte UAB Kenton Baltic 100% osade omandamiseks Dainius Baltrusaitiselt ja Arturas Lauciuselt.

UAB Kenton Baltic tegutseb konverentside korraldamisega Leedus ja Lätis. Tähtsaimaks neist on ärikonverents EBIT, mis toob igal aastal kummaski riigis kokku üle 2000 valdkonna juhi ja eksperdi, et jagada omavahel teadmisi ja arutada trende. Teine populaarne konverents HR Week keskendub personalijuhtimisele ja seda külastab igal aastal 2300 inimest. Konverents pakub personalitöötajatele võimalust vahetada ideid, õppida tundma uusimaid praktikaid ja edendada koostööd tööjõuga seotud küsimuste lahendamisel dünaamilises ärikeskkonnas. Mõlemad konverentsid on Leedus ja Lätis väga tuntud muljetavaldavate esinejate ja loodava meediasisu poolest.

UAB Kenton Baltic omandamine on kontserni strateegia orgaaniline osa. Omandamise peamine eesmärk on arendada konverentsiäri suunda, kujundades UAB Delfi valdkonnapõhiste konverentside oluliseks pakkujaks, tugevdades Delfi brändi, edendades ärisuhteid ja luues uusi tuluvooge. Omandamine tugevdab UAB Delfi positsiooni konverentsiäris ja suurendab konverentsiäriga seotud tulu, toetades strateegilist eesmärki suurendada nähtavust turul ja luua uusi ärivõimalusi.

Pooled on kokku leppinud, et tehingu hind ja muud tingimused on konfidentsiaalsed. Tehing on osaliselt finantseeritud pangalaenuga ASist SEB Pank. Tehingut ei loeta olulist tähtsust omavaks NASDAQ Tallinna börsi reglemendi osa „Nõuded emitentidele” kohaselt. AS Ekspress Grupp kinnitab, et kontserni juhatuse ja nõukogu liikmed ei ole tehingust isiklikult huvitatud. Tehing ei nõua Leedu ega Läti konkurentsiameti eelnevat heakskiitu, kuna asjaomaste ettevõtjate kogukäive jääb alla Leedu ja Läti konkurentsiseaduses sätestatud koondumisest teatamise piirmäära.



Mari-Liis Rüütsalu

juhatuse esimees

+372 512 2591

mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.