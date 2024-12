Statkraft inngår 3-årig kraftkontrakt med Norske Skog Skogn

(Oslo, 18. desember 2024) Statkraft og Norske Skog Skogn har inngått en 3-årig industrikraftavtale om levering av rundt 1 TWh i perioden 2027-2029 til selskapets papirfabrikk på Skogn i Nord-Trøndelag. Sammen med tidligere kontrakter, sikrer avtalen store deler av fabrikkens kraftforsyning på konkurransedyktige vilkår.



- Vi er godt fornøyde med denne avtalen, som vil gi fabrikken på Skogn en stabil og betydelig kraftforsyning til forutsigbare priser frem i tid. I NO3 er det fordelaktige kraftpriser i forhold til Sør-Norge. Avtalen bidrar til å sikre arbeidsplasser og konkurransekraften til Skogn samt være viktig for skognæringen i Midt-Norge, sier Geir Drangsland, konsernsjef i Norske Skog og styreleder i Norske Skog Skogn AS.



- Vi gleder oss over å kunne fortsette vårt langvarige samarbeid med Norske Skog om å levere kraft på konkurransedyktige vilkår. Kontrakten bekrefter at Statkraft fortsatt er en foretrukket leverandør av kraft til norsk industri, sier Hallvard Granheim, konserndirektør for Marked i Statkraft.



Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har nær 7000 ansatte i mer enn 20 land.

Om Norske Skog Skogn

Norske Skog Skogn er en del av Norske Skog konsernet, en av verdens ledende produsenter av avis- og magasinpapir. Fabrikken på Skogn har en sentral rolle i konsernets omstilling mot bærekraftige produkter og løsninger for fremtidens behov. Norske Skog Skogn har en produksjonskapasitet på 500 000 tonn og 400 ansatte.

