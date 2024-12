Vaisala

19.12.2024

Vaisala nimittää Lorenzo Gullin strategiasta ja yritysjärjestelyistä vastaavaksi johtajaksi

Vaisala on nimittänyt Lorenzo Gullin yhtiön strategista ja yritysjärjestelyistä vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään tammikuussa 2025 ja raportoi toimitusjohtaja Kai Öistämölle.

Tehtävässään Lorenzo Gulli johtaa Vaisalan strategiaa, jossa yritysjärjestelyt ovat strateginen työkalu kasvun ja strategian toteuttamisen vauhdittamisessa.

Lorenzo Gullilla on laaja kokemus ylimmän johdon strategisesta konsultoinnista. Hän siirtyy Vaisalaan McKinsey & Companysta, jossa hän on toiminut Associate Partner -tehtävässä auttaen sekä korkean teknologian että pääomasijoittamisen asiakkaita strategiatyössä ja arvonluonnissa. Aiemmin hän on toiminut eri tehtävissä Bain & Companyssa ja Accenture Strategyssa sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Lisäksi hänellä on kokemusta liiketoiminnan kehittämisestä ABB:lla Sveitsissä. Hänellä on MBA-tutkinto rahoituksesta sekä maisterin tutkinto tietojenkäsittelytieteistä.

"Lorenzo on erittäin taitava strategi, jolla on laaja asiantuntemus teknologiasta, pääomasijoittamisen alalta sekä kasvun kiihdyttämisestä. Hän tuo Vaisalaan arvokasta kokemusta useilta toimialoilta ja lukuisista strategiaprojekteista maailmanlaajuisesti. Toivotan Lorenzon lämpimästi tervetulleeksi tiimiimme ja odotan innolla yhteistyötä hänen kanssaan Vaisalan kasvun edistämisessä ja dataan pohjautuvien ilmastotekojen mahdollistamisessa," sanoo Vaisalan toimitusjohtaja Kai Öistämö.

”On ilo ja kunnia liittyä mukaan Vaisalan osaavaan tiimiin ja päästä yhdessä rakentamaan kasvua ja vahvistamaan Vaisalan asemaa johtavana ilmastotoimia mahdollistavana mittausteknologiayrityksenä”, Lorenzo Gulli sanoo. ”Vaisalalla on ainutlaatuinen asema toimia planeettamme hyväksi samalla luoden pitkäaikaista arvoa asiakkaille, työntekijöille ja osakkeenomistajille. Odotan innolla, että pääsemme yhdessä kehittämään ja toteuttamaan pitkän aikavälin strategiaamme ja visiotamme.





