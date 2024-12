Nexans remporte un contrat significatif pour le raccordement électrique de l’île de Gotland

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Nexans remporte un contrat significatif auprès de Svenska Kraftnät, pour la fourniture de 320 km de câbles haute tension sous-marins et terrestres destinés au projet suédois de liaison électrique avec l’île de Gotland.





Ce projet répondra à la hausse de la demande d’électricité sur Gotland et fiabilisera l’approvisionnement énergétique de l’île.





La nouvelle liaison, dont l’achèvement est prévu mi-2030, jouera un rôle majeur pour rapprocher la Suède de ses objectifs de transition vers les énergies renouvelables.

Paris, le 19 décembre 2024 — Nexans, leader mondial de l’électrification, a remporté un important contrat auprès de Svenska Kraftnät, le gestionnaire du réseau de transport suédois, pour le futur raccordement de l’île de Gotland. Ce projet témoigne une nouvelle fois de l’engagement de Nexans en faveur de l’électrification et de la transition énergétique.

La nouvelle liaison renforcera les capacités de transport d’électricité entre Gotland et la Suède continentale. L’installation de 320 km de câbles 220 kV HVAC, sous-marins et terrestres, répondra à la demande croissante de l’île, portée par l’essor de ses activités industrielles et le développement de projets d’énergies renouvelables.

Le réseau électrique de Gotland est actuellement connecté au continent par le biais du réseau régional. Cependant, les importantes évolutions socio-économiques qu’a connues l’île ces dernières années rendent désormais nécessaire un approvisionnement énergétique plus robuste, sûr et fiable. Selon les prévisions, la transition de Gotland vers une industrie neutre en carbone engendrera une forte hausse de la demande électrique dès le début de la prochaine décennie.

Aux termes du contrat conclu avec Svenska Kraftnät, Nexans fournira et installera des systèmes de câbles de haute qualité, fabriqués dans plusieurs sites du Groupe. Ces câbles sont conçus pour garantir un niveau de performance élevé et une grande fiabilité, y compris dans des applications liées au transport d’énergies renouvelables.

Pascal Radue, Vice-président exécutif de l’activité PWR-Transmission chez Nexans, a déclaré : « Nous sommes très heureux de collaborer avec Svenska Kraftnät sur la liaison vers l’île de Gotland. Ce contrat témoigne de notre expertise reconnue dans les systèmes de câbles haute tension, et notre engagement à concevoir des solutions fiables et efficaces pour accompagner la transition énergétique ».

Ce projet, dont l’achèvement est prévu mi-2030, réaffirme la position de Nexans comme fournisseur privilégié de solutions pour les infrastructures électriques.

