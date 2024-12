NioBay présente son bilan 2024

MONTRÉAL, 19 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF) est fière de présenter son bilan de fin d’année.

Foothills (Projet d’exploration de Titane)

Le projet Foothills comporte une série de claims miniers situés à proximité du secteur d’exploitation historique de Saint-Urbain.

Suivant le contrat d’option avec la Société Vior Inc., NioBay a procédé à une campagne d’exploration sur les claims qui ont fait l’objet de l’option de la fin mai au mois d’août. D’excellentes valeurs sont ressorties d’échantillons prélevés en surface (communiqué du 7 août 2024).

Une campagne de forage fut réalisée de la fin octobre au début décembre. Dès réception de l’ensemble des résultats, ceux-ci seront rendus publics.

Crevier (Projet de niobium et de tantale)

La firme SGS fut sélectionnée afin de procéder à des essais métallurgiques. Ces travaux ont débuté en novembre dernier et devraient se finaliser avant la fin de Q1-2025.

Rappelons les objectifs de ces travaux :

1- Valider les changements effectués au diagramme de procédés à l’échelle pilote;

2- Réaliser à l’aide de 3 méthodes la création d’oxalate de niobium;

3- Produire des échantillons pour des clients potentiels.

Nous sommes à nous préparer pour faire un essai pilote de plus grande envergure qui aura comme objectif de permettre de créer des échantillons supplémentaires pour des clients potentiels et d’évaluer la possibilité de valoriser certain de nos rejets.

James Bay niobium (Projet d’exploration de niobium situé près de la Baie James en Ontario)

À la suite des travaux de caractérisation du milieu, de la révision du positionnement d’une future campagne de forage et du dépôt d’une demande d’autorisation auprès du gouvernement de l’Ontario, le 11 décembre dernier, NioBay a été mandatée par le ministère de l’Environnement de la Conservation et des Parcs pour mener une consultation auprès de la Nation Moose Cree First Nation. Cette activité a débuté le 16 décembre 2024.

R&D

NioBay est fière des résultats obtenus en 2024 grâce aux différents travaux de recherche soutenus par l’entreprise sur l’utilisation du niobium et du tantale dans le développement de la filière hydrogène. Les institutions partenaires de NioBay pour ces recherches en 2024 incluent l’Université de Waterloo (Ontario), l’Université du Québec à Trois-Rivières et l’INRS (Montréal). Les publications liées aux travaux et aux résultats sont disponibles dans la section R&D de notre site Web (en anglais seulement).

Ajout d’un membre au conseil d’administration

C’est le 28 novembre dernier que NioBay a fait l’annonce de la venue de Mme Josianne Beaudry qui est associée chez Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. au sein du groupe Droit des affaires à son conseil d’administration. (Communiqué de presse du 28 novembre 2024)

Financement

Durant l’année, nous avons réalisé une série de financements totalisant près de 2M$ essentiellement d’action accréditives nous ayant permis de réaliser nos activités de terrain en cours d’année. De plus, La Société s’est vu octroyer une subvention de 500 000$ par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts afin de supporter des essais métallurgiques. La Société est en bonne situation financière. (Communiqué de presse du 25 juin 2024)

À propos de Les Métaux NioBay inc.

NioBay souhaite devenir un chef de file en matière d’environnement, de développement durable, de gouvernance et d’inclusion autochtone en soutenant le développement de mines à faible empreinte carbone et des pratiques de gestion responsable de l’eau et de la faune. Le consentement et la pleine participation des communautés autochtones dans lesquelles nous exerçons nos activités seront essentiels à notre succès.

La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le territoire Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh. La Société a également l’option d’acquérir une participation de 80 % dans le projet Foothills, un projet de titane et de phosphate situé près de l'ancien site minier de St-Urbain au Québec.

À propos du Niobium

Le niobium est un élément d’origine naturelle. C’est un métal ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu’il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d’applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l’énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu’il est ajouté à des matériaux tels que l’acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus efficaces et réduit leur impact sur l’environnement, tout en offrant d’autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

À propos du Titane

Le titane (Ti) est aussi résistant que l'acier mais beaucoup moins dense. Il est donc important comme agent d'alliage avec de nombreux métaux, notamment l'aluminium, le molybdène et le fer. Ces alliages sont principalement utilisés dans les avions et les engins spatiaux en raison de leur faible densité et de leur capacité à résister à des températures extrêmes. Ils sont également utilisés dans des équipements sportifs, les ordinateurs portables, les bicyclettes et prothèses médicales. Récemment, ce métal a été utilisé dans certains composants de batteries.

