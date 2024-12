Blagnac, France, le 19 décembre 2024-18h00,

Montréal Canada

SOGECLAIR : Nouvelle gouvernance

Le Conseil d’Administration de Sogeclair a décidé de procéder aux changements suivants qui prendront effet le 6 janvier 2025 :

Alexandre ROBARDEY est nommé Président du Conseil d’Administration.

Philippe BREL est nommé Directeur Général du Groupe. Il succède à Olivier PEDRON.

Juriste et gestionnaire de patrimoine, Alexandre ROBARDEY, diplômé de l’IFA, a fait son entrée au Conseil d’Administration en 2020. Avec sa nomination, c’est la troisième génération du concert familial Robardey (actionnaire à 65 % du Groupe) à occuper la Présidence du Conseil.

Philippe BREL, ingénieur de formation, compte une large expérience dans les secteurs de l’Aéronautique et de la Défense, en France comme aux États-Unis. Son parcours de Directeur Industriel, de Directeur de Business Units pour de grands groupes ainsi que Président du Directoire d’une ETI côtée vont permettre au Groupe d’accompagner nos clients et nos équipes dans l’excellence opérationnelle.

Son parcours au sein d’une entreprise familiale ainsi que les bons résultats financiers à son actif sont autant d’atouts qui permettront à Sogeclair d’atteindre son objectif défini dans le plan Sogeclair 2030 (CA : 250M€, EBITDA : 12%, Free-cash Flow : 5%).

Le conseil d’administration accueille ce nouveau duo dont il apprécie la complémentarité.

Philippe ROBARDEY qui a été Directeur Général de Sogeclair pendant 9 ans avant d’en prendre la Présidence en 2003. Il reste administrateur. Il est nommé Vice-Président du Conseil et apportera son expérience au Président et au Directeur général afin de poursuivre les transformations engagées. Il conserve par ailleurs la Présidence du Comité d’Audit.

Avec la nomination d’Alexandre ROBARDEY, le concert familial réaffirme sa volonté de maintenir son engagement au sein du groupe dont l’origine remonte à la première société fondée en 1962 par Huguette ROBARDEY, grand-mère du nouveau Président.

Fort de son expertise et de son expérience, Philippe Brel aura pour objectif de mener le développement de l’entreprise en s’appuyant sur son capital technologique en renforçant l’innovation, notamment sur le plan industriel, et en répondant aux attentes environnementales et aux enjeux opérationnels. Grâce à son expérience approfondie des secteurs Aéronautique et Défense, à sa capacité à établir d’excellentes relations avec les clients, à fédérer les équipes et à assurer un contrôle rigoureux de la performance, le groupe sera en mesure de franchir les étapes nécessaires à sa croissance.

Pour Alain RIBET, Président du Comité de Nomination et de Rémunération : « Philippe BREL qui connaît parfaitement les problématiques de nos métiers et les contraintes industrielles liées à notre entreprise transnationale sera un atout précieux pour SOGECLAIR. Il va nous permettre de renforcer nos points forts actuels et mettre en œuvre les axes d'améliorations nécessaires pour optimiser notre productivité et peut compter sur le dévouement et le professionnalisme multisectoriel du Conseil d'Administration pour faciliter son intégration ».

Philippe ROBARDEY: « L’implication d’Alexandre depuis près de 5 ans au Conseil d’Administration et au Comité des Nominations et des Rémunérations ainsi que son parcours depuis 2 ans de prise de connaissance approfondie des activités et des équipes de Sogeclair, sa vision patrimoniale de long terme vont permettre à l’entreprise, dans un nouvel élan, de réaliser les investissements nécessaires pour accompagner les attentes des clients et de développer tout son potentiel d’innovation pour une mobilité plus sobre et plus sûre.

Le parcours de Philippe BREL est riche de sa formation d’ingénieur, de ses expériences de pilotage opérationnel de bureaux d’études et d’unités de production ainsi que de Direction Générale de filiales de grands Groupes, de PME et d’une ETI familiale.

Les valeurs fondatrices de Sogeclair sont partagées par le nouveau tandem, ce qui est un gage de cohésion et de réussite pour l’avenir de l’entreprise ».

Pour Alexandre ROBARDEY : « Je suis fier de la confiance que m’ont accordé les administrateurs en me nommant Président du Conseil de Sogeclair comme l’ont été mon père et mes grands-parents. La tradition familiale fait partie de l’ADN de Sogeclair. J’aurai à cœur d’incarner ses valeurs d’innovation, de performance, de bienveillance, de soutien et d’engagement collectif qui font l’histoire de l’entreprise.

Je mesure la responsabilité qui accompagne cette nomination et réitère ma volonté de mettre à profit les expertises déjà présentes au sein du Groupe pour faire face aux enjeux de demain et notamment à la transition écologique.

Pour Philippe BREL : « C’est avec un immense plaisir que je rejoins Sogeclair. Je tiens à remercier Philippe et Alexandre Robardey ainsi que l’ensemble du conseil de Sogeclair pour la confiance qu’ils me témoignent.

Je suis impatient de collaborer avec les équipes du Groupe, pour servir nos clients et valoriser nos talents, tout en poursuivant les ambitions de l’entreprise : renforcer notre performance industrielle, stimuler l’innovation, maintenir la tradition familiale et relever les défis de la transition écologique.

Les valeurs du groupe et l’attention portée au capital humain résonnent particulièrement avec mes propres convictions et mon envie de contribuer à la croissance de l’activité de groupe, de nos clients et à l’épanouissement professionnel de nos talents. »

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2024, le 29 janvier 2025 après Bourse

A propos de SOGECLAIR

Fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, Sogeclair apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth Paris – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Philippe ROBARDEY, Président du Conseil d’Administration de SOGECLAIR / Olivier PEDRON, Directeur Général de SOGECLAIR / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 70 33

Contact presse : Louise-Marie Thabard / Communication SOGECLAIR / louise-marie.thabard@sogeclair.com / +336 75 95 12 20

