- Compte tenu de la non-publication de comptes consolidés semestriels 2023, la comparabilité des données financières consolidées publiées au 30 juin 2024 a été effectuée avec les données financières consolidées arrêtées au 31 décembre 2023, et présentées dans le Rapport Financier Annuel 2023 publié en novembre dernier.

- Les Comptes de la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, ne faisant pas l’objet d’une revue limitée

Safe group annonce ses résultats du premier semestre 2024

► Chiffre d’affaires au premier semestre 2024 de 2,6 M€

► Réduction importante des charges opérationnelles

Fleurieux-sur-l’Arbresle - France - le 20 décembre 2024 à 8h - Safe SA (FR001400RKU0 – ALSAF) (la « Société ») annonce aujourd’hui ses résultats du premier semestre 2024.

Le Rapport Financier Semestriel 2024 de Safe Group sera disponible sur le site internet de la société (www.safegrp.com) à la rubrique Investisseurs > Documentations d’ici le 27 décembre 2024.

Note : le 30 juin 2024 correspond à la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 (6 mois vs. 12 mois pour les comptes au 31/12/24)

A l’issue du premier semestre 2024, malgré une période compliquée liée à la procédure de redressement judiciaire, le chiffre d'affaires du Groupe s’est maintenu à un bon niveau à 2,6 M€ versus 2,9 M€ au 30 juin 2023 (chiffres 2023 non audités). Sur la période, la nouvelle équipe de direction a mis en place un plan d’envergure pour transformer le groupe Safe. Des décisions stratégiques ont été prises avec notamment la mise en place d’une nouvelle dynamique commerciale dont les premiers effets seront visibles dès le second semestre 2024.

L’activité est portée par les deux sociétés qui composent le Groupe, à savoir Safe Medical, qui représente 49,63% de l’activité du Groupe, et Safe Orthopaedics qui contribue à hauteur de 50,37% au chiffre d’affaires consolidé de Safe Group.

Les charges externes s’établissent à 1,9 M€ à l’issue du premier semestre. Elles comprennent notamment 61 k€ de loyers dus en 2024 correspondant aux locaux d’Eragny-sur-Oise que la société a quitté dans le cadre de l’accord de rupture anticipée du contrat de bail et 190 k€ d’honoraires liés à la procédure de redressement judiciaire dont la société est sortie le 5 novembre dernier à la suite du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Pontoise.

Les charges de personnel sont en nette diminution compte tenu du pivot opéré sur la stratégie commerciale au profit d’agents dans le cadre de la réorganisation profonde du Groupe qui est intervenue à l’issue de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Au cours du premier semestre 2024, le Groupe a également effectué une revue globale de ses stocks qui ont fait l’objet d’une dépréciation pour un total de 363 k€ comptabilisés en « Autres Charges Opérationnelles ».

A l’issue du premier semestre 2024, Safe Group affiche un résultat opérationnel négatif de (2,1) M€. Corrigé des frais complémentaires liés à la restructuration du Groupe en redressement judiciaire, comme la rupture anticipée du bail des locaux d’Éragny-sur-Oise, des honoraires liés à la procédure de redressement judiciaire et de l’impact des départs dans le cadre de la réorganisation du Groupe (coûts non pris en charges par les AGS), celui-ci s’établirait à (1,4) M€.

Lors de la clôture annuelle de l’exercice 2023, le résultat financier est fortement impacté par la réévaluation à la juste valeur des instruments financiers (OCEANE) détenus par la société, conformément à la norme IFRS 9. La charge financière estimée de 211 M€ au 30 juin 2024 correspond à hauteur de 192 M€ aux pénalités susceptibles d’être appliquées dans l’hypothèse où le cours de bourse de l’action Safe serait inférieur à sa valeur nominale au moment de la conversion des OCEANE en actions. En application de cette même norme, un produit financier a été constaté pour 72 M€ correspondant à la reprise des provisions comptabilisées au 31 décembre 2023 suite aux quatre opérations de conversions d’OCEANE intervenues au cours du mois de juin 2024.

Après la prise en compte du résultat financier négatif de (140) M€, Safe Group présente un résultat net consolidé négatif de (160) M€.

Structure financière

Safe Group a conclu le 14 mars 2023 un contrat de financement obligataire convertible avec la société Alpha Blue Ocean qui a fait l’objet de trois avenants dont le dernier en date a été signé le 17 octobre 2024 portant sur la mise en place d’un financement de 3,3 M€ pour assurer le financement du plan de continuation.

Compte tenu des résultats déficitaires, les capitaux propres s’établissent au 30 juin 2024 à (150) M€ et la trésorerie à 588 k€ contre respectivement (202) M€ et 788k€ à la clôture au 31 décembre 2023.

Les dettes financières s’élèvent pour leur part à 7,7 M€ (hors pénalités liées à l’application de la norme IFRS 9). A la date du présent communiqué, la société dispose d’une trésorerie de 591 k€.

Une stratégie claire et un fort potentiel de développement

« Au cours du premier semestre 2024, nous avons poursuivi les efforts de restructuration et de réorganisation engagés en 2023 afin de redresser Safe Group. Nous avons notamment optimisé nos coûts opérationnels, revu notre stratégie commerciale et amorcé un projet de rapprochement avec la société SpineUp afin de permettre à Safe de s’engager dans une nouvelle dynamique de profitabilité et de consolidation. Ces efforts ont notamment conduit à la sortie de redressement judiciaire de Safe prononcé en novembre dernier par le Tribunal de Commerce de Pontoise, ce qui constitue une étape importante dans la reconstruction du Groupe et permet d’ouvrir un nouveau chapitre de son histoire » commente Victor Humberdot, Président du Conseil d’Administration.

À propos de Safe Group

Safe Group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 100 collaborateurs.

Safe Orthopaedics conçoit et distribue des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 14 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, et aux Etats-Unis.

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, impression additive, finition et conditionnement stérile.

