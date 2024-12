Finantsinspektsioon otsustas 19. detsembril 2024 teha Northern Horizon Capital AS-ile ettekirjutuse kohapealse kontrolli tulemusel

2024. aasta mais viis Finantsinspektsioon läbi kohapealse kontrolli, hinnates Northern Horizon Capital AS-i sisekontrolli süsteemi tõhusust ja huvide konflikti vältimise ja maandamise meetmete rakendamist. 19. detsembril 2024 tegi Finantsinspektsioon Northern Horizon Capital AS-ile ettekirjutuse, milles nõudis sisekontrolli protsesside mõningate elementide parandamist ja tuvastatud puuduste kõrvaldamist.

Northern Horizon on kogu protsessi jooksul teinud Finantsinspektsiooniga koostööd ja esitas Augustis 2024 tegevuskava puuduste adresseerimiseks ning on mitmed puudused tänaseks juba kõrvaldanud.

Lars Ohnemus, Northern Horizon Capital AS-i nõukogu esimees ja Northern Horizon Capital A/S (Northern Horizon Capital AS-i emaettevõte) nõukogu esimees, kommenteeris:

„Meie pühendumus headele juhtimistavadele on fundamentaalne ning on iseenesestmõistetav, et võtame Finantsinspektsiooni juhiseid tõsiselt. Meile on olnud äärmiselt oluline teha kohandusi võimalikult kiiresti. Suurem osa aruandes tõstatatud punktidest on juba lahendatud ning jätkame jõupingutusi oma juhtimis- ja sisekontrollisüsteemi tugevdamiseks vastavalt kokkulepitud plaanile.”

