GROUPE BNP PARIBAS : Signature de l’accord d’acquisition par BNP Paribas Cardif d’AXA Investment Managers

SIGNATURE DE L’ACCORD D’ACQUISITION

PAR BNP PARIBAS CARDIF

D’AXA INVESTMENT MANAGERS

Communiqué de presse

Paris – le 21 décembre 2024

Après leur entrée en négociations exclusives le 1er août dernier, AXA et BNP Paribas Cardif annoncent la signature de l’accord d’acquisition d’AXA Investment Managers (AXA IM).

Cette signature fait suite à l'achèvement de la procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel concernées des groupes AXA et BNP Paribas sur les enjeux stratégiques du projet.

« Cette signature marque une étape importante dans le processus d’acquisition d’AXA IM et du partenariat à long terme avec AXA. En prévision du processus de clôture, l'ensemble des équipes travaille désormais pour accueillir les collaborateurs et les clients d’AXA IM au sein du Groupe BNP Paribas Cardif.» a déclaré Renaud Dumora, Président de BNP Paribas Cardif, Directeur Général Adjoint de BNP Paribas.

Pour rappel, le prix convenu pour l’acquisition et la mise en place du partenariat de long terme est de 5,1 Md€ au closing prévu pour mi 2025 avec un impact anticipé sur le ratio CET1 du Groupe BNP Paribas de 25 pb sous réserve des accords avec les autorités compétentes.

Contacts Presse

Sandrine ROMANO – sandrine.romano@bnpparibas.com - +33 (0)6 71 18 23 05

Thomas ALEXANDRE – thomas.alexandre@bnpparibas.com - +33 (0)6 02 19 48 69

A propos de BNP Paribas

BNP Paribas est la première banque de l’Union européenne et un acteur bancaire international de premier plan. Elle est présente dans 63 pays et rassemble près de 183 000 collaborateurs, dont plus de 145 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands pôles opérationnels : Commercial, Personal Banking & Services pour l’ensemble des banques commerciales du Groupe et plusieurs métiers spécialisés parmi lesquels BNP Paribas Personal Finance ou encore Arval; Investment & Protection Services pour les solutions d’épargne, d’investissement et de protection ; et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Fort d’un solide modèle diversifié et intégré, le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne ou de protection. En Europe, BNP Paribas est composé de quatre marchés domestiques : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. Le Groupe déploie également son modèle intégré de banque commerciale dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie et en Europe de l’Est. Acteur bancaire international de premier plan, le Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders en Europe, d’une forte présence dans la zone Amériques, ainsi que d’un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique. BNP Paribas met en œuvre dans l’ensemble de ses activités une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale lui permettant de contribuer à la construction d’un futur durable, tout en assurant la performance et la stabilité du Groupe.

Pièce jointe