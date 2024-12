Corlines kund Kardium meddelar att man lämnat in ansökan om godkännande till FDA

Corline Biomedical AB (”Corline”) har sedan 2020 ett icke-exklusivt avtal för leverans av reagenser och användande av CHS™-tekniken med Kardium, ett Vancouver-baserat bolag som utvecklat Globe®-systemet för att behandla patienter med hjärtarytmi. Globe®-katetern, som utnyttjar det nya behandlingsparadigmet Pulsed Field Ablation, är coatad med CHS™ för att minska risken för trombosbildning under ingreppet. Tidigare under 2024 redovisade Kardium mycket bra behandlingseffekt i sin PULSE-EU-studie där Globe-systemet använts, samt att man slutfört rekryteringen i den registreringrundande PULSE-IDE-studien med ca 450 patienter. Nu kommunicerar Kardium via sin instagramkanal att man lämnat in sin ansökan om godkännande till FDA.

”Vi har arbetat under en lång tid med att stödja Kardium i deras utvecklingsprogram och tillsammans har vi nått stor framgång, vilket bland annat framgår i de senaste studierna som Kardium publicerat. PFA-segment inom ablationsterapi har under 2024 visat på en extrem hög tillväxt och skiftar för tillfället marknadsandelar mellan de dominerande bolagen. Kardiums ansökan till FDA är en milstolpe på väg mot marknadsgodkännande vilket gör att de kan vara med och konkurrera på PFA-marknaden och Corline kan börja se framtiden an där bolaget för första gången är en kommersiell leverantör till USA-marknaden” säger Henrik Nittmar, VD på Corline.

Henrik Nittmar, VD

Redeye AB är Corlines Certified Adviser.









Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO) och säljer den egenutvecklade produkten CHS™ till medicinteknikkunder med behov av en högvärdig antitrombotisk yta, samt utvecklar Renaparin® för användning i regenerativ medicin och organtransplantation. CHS™ står inför lansering i USA inom det snabbväxande PFA-segmentet för kateterbaserad hjärtarytmibehandling.