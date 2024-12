AS Silvano Fashion Group Taksonoomiaaruanne

AS Silvano Fashion Group (SFG) poolt avaldatud 2023. majandusaasta aruande tegevusaruande osas ei sisaldunud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruse (EL) 2020/852 (Taksonoomiamäärus) artikkel 8 kohaselt nõutavat teavet selle kohta, kuidas ja millises ulatuses on SFG tegevus seotud majandustegevusega, mis Taksonoomiamääruse artiklite 3 ja 9 alusel liigitatakse keskkonnasäästlikuks.

Käesolevaga avaldab SFG Taksonoomiamääruse kohasse aruande lähtudes Komisjoni Delegeeritud Määruse (EL) 2021/2178 (Avalikustamismäärus) artiklis 2 sätestatud nõuetest.

Taksonoomiamääruse artikli 8 lõike 1 kohaselt on SFG kohustatud avaldama teabe selle kohta, kuidas ja millises ulatuses on SFG tegevus seotud majandustegevusega, mis Taksonoomiamääruse artiklite 3 ja 9 alusel liigitatakse keskkonnasäästlikuks. Majandustegevust

loetakse keskkonnasäästlikuks, kui see vastab Euroopa Komisjoni Delegeeritud Määruses (EL)

2021/2139 (Kliimaakt) või Euroopa Komisjoni Delegeeritud Määruses (EL) 2023/2486 (Keskkonnaakt) sätestatud tehnilistele sõelumiskriteeriumidele.

Taksonoomia aruandes on esitatud SFG konsolideeritud käibe, kapitalikulude ja tegevuskuludega seotud peamised tulemusnäitajad vastavalt Avalikustamismääruses sätestatud avaldamiskohustuse täitmise metoodikale. Avalikustatavateks tulemusnäitajateks on taksonoomias käsitlemata, käsitletud ja taksonoomiaga kooskõlas olevate majandustegevuste osakaal müügitulust, kapitalikuludest ja tegevuskuludest.

Mõisted

Majandustegevus liigitub taksonoomias käsitletuks, kui tegevust on kirjeldatud kliima- või keskkonnaaktis, olenemata sellest, kas tegevus vastab mõnele või kõigile nendes aktides sätestatud tehnilistele sõelumiskriteeriumidele. Tegevus on taksonoomiaga kooskõlas, kui see vastab kliima- või keskkonnaaktis määratletud tehnilistele sõelumiskriteeriumidele ning toimub taksonoomiamääruse artiklis 18 sätestatud minimaalseid kaitsemeetmeid järgides.

Minimaalsed kaitsemeetmed on protseduurid, mida ettevõtja rakendab selleks, et tagada kooskõla OECD suunistega rahvusvahelistele ettevõtjatele ning ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetega, sealhulgas Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni tööalaste aluspõhimõtete ja põhiõiguste deklaratsioonis nimetatud kaheksas põhikonventsioonis ning rahvusvahelises inimõiguste koodeksis sätestatud põhimõtete ja õigustega.

Taksonoomias käsitlemata majandustegevus on igasugune tegevus, mida ei ole kirjeldatud kliima- või keskkonnaaktis.

Peamiste tulemusnäitajate arvestusmeetod ja taustteave

Müügitulu

Nimetajasse on arvestatud SFG müügitulu (majandusaasta aruandes lk 26) vastavalt konsolideeritud raamatupidamise aruande Lisas 2 esitatud arvestuspõhimõtetele.

SFG analüüsis oma 2023. aasta majandustegevust ning teostatud müüke ning teostatud analüüsi tulemusel tuvastas, et kogu SFG grupi müügitulu on seotud taksonoomias käsitlemata majandustegevusega. Vastavalt puudub taksonoomias käsitletud või taksonoomiaga kooskõlalisse lugejasse arvestatav müügitulu.

Kapitalikulud

Nimetajasse on arvestatud põhivarasse lisandumised aruandeaastal enne amortisatsiooni ja mis tahes ümberhindamisi, välja arvatud õiglase väärtuse muutused. Nimetajasse on arvestatud järgnevad lisandumised vastavalt konsolideeritud raamatupidamise aruande Lisale 13 - immateriaaalne põhivara (majandusaasta aruande lk 52); Lisale 14 - kinnisvarainvesteeringud (majandusaasta aruande lk 53) ja Lisale 15 - materiaalne põhivara (majandusaasta aruande lk 54) ja kasutusõiguse vara (majandusaasta aruande lk 55).

2023. majandusaastal SFG-s taksonoomiaga kooskõlas olevaid kapitalikulusid ei olnud.

SFG ei ole tuvastanud oma 2023. majandusaasta tegevuses ühtegi kapitalikulu, mis oleks seotud taksonoomias käsitletud tegevustega. Kogu SFG 2023. majandusaasta kapitalikulu on soetud taksonoomias käsitlemata majandustegevusega. Vastavalt puuduvad taksonoomias käsitletud või taksonoomiaga kooskõlalisse lugejasse arvestatavad kapitalikulud.

Tegevuskulud

Nimetajasse on vastavalt Avalikustamismääruse I lisa punktile 1.1.3.1. arvestatud järgnevad kapitaliseerimata kulud:

teadus- ja arendustegevuse kulud,

hoonete renoveerimise meetmete kulud,

lühiajalise rendi kulud,

hoolduse ja remondiga seotud kulud,

kõik muud otsesed kulud, mis on seotud materiaalse põhivara igapäevase teenindamisega SFG või kolmanda isiku poolt, kellele tegevus on edasi antud, ja mis on vajalikud vara jätkuva ja tõhusa toimimise tagamiseks.

SFG-s puudusid 2023. aastal taksonoomiaga kooskõlas olevad tegevuskulud ja taksonoomias käsitletud majandustegevusega seotud tegevuskulud. Kõik SFG 2023. majandusaasta tegevuskulud on seotud taksonoomias käsitlemata majandustegevusega. Vastavalt puuduvad taksonoomias käsitletud või taksonoomiaga kooskõlalisse lugejasse arvestatavad tegevuskulud.

Taksonoomiamäärusele vastavuse hindamine

Taksonoomias käsitletud majandustegevuste tuvastamiseks hinnati SFG kõikide grupi ettevõtjate ja tegevuste vastavust Kliima- ja Keskkonnaaktis esitatud tegevuste kirjeldustele ja NACE koodidele. Kuigi kliimamuutuste leevendamise ja kliimamuutustega kohanemise eesmärkidega seotud tegevuste kirjeldused Kliimaaktis on suurel määral kattuvad, saab komisjoni teatise C/2023/305 punkti 18 kohaselt kliimamuutustega kohanemise seisukohast lugeda taksonoomias käsitletuks vaid neid tegevusi, mis on teostatud vastavalt ettevõtja kliimamuutustega kohanemise kavale. Kuna SFG ei ole kehtestanud kliimamuutustega kohanemise kava, ei ole SFG ühtegi tegevust loetud kliimamuutustega kohanemise seisukohast taksonoomias käsitletuks.

SFG ei tuvastanud ühtegi tegevust, kulu, ega käibeosa oma äritegevuses, mis oleks kooskõlas taksonoomiaga või mida saaks lugeda taksonoomias käsitletud majandustegevusega seotuks.

Minimaalsed kaitsemeetmed

SFG tagab hoolsusprotsessi rakendamisega oma tegevuses inimõigusi käsitlevate rahvusvaheliste suuniste ja konventsioonide järgimise, sh ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtted, OECD suunised rahvusvahelistele ettevõtjatele, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni tööalaste aluspõhimõtete ja põhiõiguste deklaratsioon ja põhikonventsioonid ning ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon.

Selgitused aruandevormide juurde

Aruandeperioodil ei ole tehtud ühtegi muudatust arvestusmeetodites.

Aruandevormid on esitatud Avalikustamismääruses toodud vormide kohaselt. Vormides on lahtrid, mis ei ole SFG puhul asjakohased markeeritud musta värviga, ennekõike jätab Avalikustamismäärus taksonoomias käsitletud, kuid mitte taksonoomiga kooskõlaliste tegevuste juures iga aruande esitaja otsustada, kas soovitakse täita veergusid 5-17. SFG on otsustanud neid mitte täita ning vastavalt on need esitatud mustaga, mis tähendab vormi eesmärgil mittekohaldumist. Lisaks, kuivõrd SFG-l puudus 2023. aastal taksonoomiaga kooskõlaline käive ja kulud on tabelist vormistuse lihtsustamise ja kasutajasõbralikkuse suurendamise huvides välja jäetud veerud 20 (Kategooria (toetav tegevus)) ja 21 (Kategooria (üleminekutegevus)) ning neile vastavad read.





Taksonoomiaga kooskõlas oleva majandustegevusega seotud toodetest või teenustest saadud käibe osakaal – teave aasta 2023 kohta

Majandustegevus (1) Kood (2) Käive (3) Käibe osakaal, aasta N (4) Kliimamuutuste leevendamine (5) Kliimamuutustega kohanemine (6) Vesi (7) Saastus (8) Ringmajandus (9) Elurikkus (10) Kliimamuutuste leevendamine (11) Kliimamuutustega kohanemine (12) Vesi (13) Saastus (14) Ringmajandus (15) Elurikkus (16) Minimaalsed kaitsemeetmed (17) Taksonoomiaga kooskõlas oleva käibe osakaal, aasta N (18) Taksonoomiaga kooskõlas oleva käibe osakaal, aasta N-1 (19) tuh.EUR % % % % % % % J/E J/E J/E J/E J/E J/E J/E % % A. TAKSONOOMIAS KÄSITLETUD TEGEVUS A.1. Keskkonnasäästlik tegevus (mis on taksonoomiaga kooskõlas) Keskkonnasäästlike tegevuste (mis on taksonoomiaga kooskõlas) (A.1) käive 0 0% 0% 0% A.2 Taksonoomias käsitletud, kuid mitte keskkonnasäästlik tegevus (mis ei ole taksonoomiaga kooskõlas) Taksonoomias käsitletud, kuid mitte keskkonnasäästliku tegevuse (mis ei ole taksonoomiaga kooskõlas) (A.2) käive 0 0% 0% 0% A. Taksonoomias käsitletud tegevuse käive (A.1 + A.2) 0 0% 0% 0% B. TAKSONOOMIAS KÄSITLEMATA TEGEVUS Taksonoomias käsitlemata tegevuse käive 58 597 100% KOKKU 58 597 100 %





Taksonoomiaga kooskõlas oleva majandustegevusega seotud toodete või teenuste kapitalikulude osakaal – teave aasta 2023 kohta

Majandusaasta 2023 Aasta Olulise panuse kriteeriumid Põhimõtte „ei kahjusta oluliselt“ kriteeriumid Majandustegevus (1) Kood (2) Kapitalikulud (3) Kapitalikulude osakaal, aasta N (4) Kliimamuutuste leevendamine (5) Kliimamuutustega kohanemine (6) Vesi (7) Saastus (8) Ringmajandus (9) Elurikkus (10) Kliimamuutuste leevendamine (11) Kliimamuutustega kohanemine (12) Vesi (13) Saastus (14) Ringmajandus (15) Elurikkus (16) Minimaalsed kaitsemeetmed (17) Taksonoomiaga kooskõlas oleva käibe osakaal, aasta N (18) Taksonoomiaga kooskõlas oleva käibe osakaal, aasta N-1 (19) Tekst tuh. EUR % % % % % % % J/E J/E J/E J/E J/E J/E J/E % % A. TAKSONOOMIAS KÄSITLETUD TEGEVUS A.1. Keskkonnasäästlik tegevus (mis on taksonoomiaga kooskõlas) Keskkonnasäästlike tegevuste (mis on taksonoomiaga kooskõlas) (A.1) kapitalikulud 0 0% 0% 0% A.2. Taksonoomias käsitletud, kuid mitte keskkonnasäästlik tegevus (mis ei ole taksonoomiaga kooskõlas) Taksonoomias käsitletud, kuid mitte keskkonnasäästliku tegevuse (mis ei ole taksonoomiaga kooskõlas) (A.2) kapitalikulud 0 0% 0% 32,70% A. Taksonoomias käsitletud tegevuse kapitalikulud (A.1 + A.2) 0 0% 0% 32,70% B. TAKSONOOMIAS KÄSITLEMATA TEGEVUS Taksonoomias käsitlemata tegevuse kapitalikulud 2 834 100% KOKKU 2 834 100 %







Taksonoomiaga kooskõlas oleva majandustegevusega seotud toodete või teenuste tegevuskulude osakaal – teave aasta 2023 kohta