Selskabsmeddelelse nr. 56 2024















Group Communications

Bernstorffsgade 40

DK-1577 København V

Tel. +45 45 14 00 00











23. december 2024

Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 51

Den 2. februar 2024 offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5,5 mia. kr. med maksimalt 70 mio. aktier i perioden fra 5. februar 2024 til senest 31. januar 2025 – som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 2 2024.

Programmet bliver udført i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, også kaldet Safe Harbour Reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 51 foretaget følgende transaktioner:

Antal

aktier Gennemsnitlig

købspris, DKK Transaktions-værdi, DKK Akkumuleret fra sidste meddelelse 24 842 951 201,8504 5 014 560 316 16/12/2024 27 000 205,9551 5 560 788 17/12/2024 150 000 203,3941 30 509 115 18/12/2024 165 317 203,5644 33 652 656 19/12/2024 235 000 200,9343 47 219 561 20/12/2024 288 472 196,0895 56 566 330 I alt akkumuleret i uge 51 865 789 200,4050 173 508 449 I alt akkumuleret

under aktietilbagekøbsprogrammet



25 708 740



201,8018



5 188 068 766

Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 2,98% af Danske Bank A/S’ aktiekapital.

Transaktionsdata vedrørende aktietilbagekøb i detaljeret form for hver transaktion vedhæftes i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.

Med venlig hilsen

Danske Bank



Kontaktperson: Pressechef Stefan Singh Kailay, telefon 45 14 14 00

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

Vedhæftede filer