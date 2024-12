10:15 Lontoo, 12:15 Helsinki, 23.12.2024 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP SE:N OSINKOPOLITIIKKA

Afarakin hallitus on päättänyt Yhtiön osinkopolitiikasta.

Osinkopolitiikka: Osinkopolitiikan tarkoituksena on asettaa puitteet Yhtiön osingonjaolle, jotta varmistetaan houkutteleva ja johdonmukainen sijoitetun pääoman tuotto Yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö jakaa osakkeenomistajilleen osinkona tai pääoman palautuksena ne Yhtiön hallituksen määrittelemät varat, jotka ylittävät Yhtiön toiminta- ja kehitystarpeet. Tavoitteena oleva osingonjakosuhde kunkin tilikauden osalta on vähintään kymmenen prosenttia (10 %) Afarak-konsernin koko vuoden EBITDA:sta. Osinkopolitiikka kokonaisuudessaan on liitteenä.

Yhtiön osinkopolitiikkaa koskeva päätös on yhteydessä myöhemmin tänään julkaistavaan tiedotteeseen, joka koskee Afarakin hallituksen päätöstä kutsua koolle Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päättämään Yhtiön osakepääoman sekä ylikurssirahaston alentamisesta.

Ylimääräinen yhtiökokous on ensimmäinen askel prosessissa, jolla on tarkoitus mahdollistaa varojen siirtämisen yhtiön vapaaseen omaan pääomaan, mikä johtaa joustavampaan pääomarakenteeseen ja siten mahdollistaa yhtiön varojen tehokkaamman käytön.

HELSINGISSÄ 23. JOULUKUUTA 2024

AFARAK GROUP SE

Guy Konsbruck

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Lontoon pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com



Liite