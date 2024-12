27th December 2024

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 24th December 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 10,960 Lowest price per share (pence): 747.00 Highest price per share (pence): 760.00 Weighted average price per day (pence): 754.4724

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 71,524,404 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 71,524,404 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 754.4724 10,960 747.00 760.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 24 December 2024 08:24:30 141 748.00 XLON 00317345503TRLO1 24 December 2024 08:24:30 193 748.00 XLON 00317345502TRLO1 24 December 2024 08:24:30 223 748.00 XLON 00317345501TRLO1 24 December 2024 08:24:30 223 747.00 XLON 00317345504TRLO1 24 December 2024 08:33:34 449 747.00 XLON 00317346378TRLO1 24 December 2024 08:33:34 113 747.00 XLON 00317346379TRLO1 24 December 2024 08:33:34 112 747.00 XLON 00317346380TRLO1 24 December 2024 08:33:37 114 749.00 XLON 00317346383TRLO1 24 December 2024 08:35:14 4 750.00 XLON 00317346571TRLO1 24 December 2024 08:35:14 110 750.00 XLON 00317346572TRLO1 24 December 2024 08:41:06 226 751.00 XLON 00317347184TRLO1 24 December 2024 08:53:35 109 750.00 XLON 00317348824TRLO1 24 December 2024 08:53:35 109 750.00 XLON 00317348825TRLO1 24 December 2024 08:56:05 69 749.00 XLON 00317349042TRLO1 24 December 2024 08:56:05 152 749.00 XLON 00317349043TRLO1 24 December 2024 09:03:55 121 752.00 XLON 00317349717TRLO1 24 December 2024 09:29:30 108 757.00 XLON 00317353803TRLO1 24 December 2024 09:29:30 193 757.00 XLON 00317353804TRLO1 24 December 2024 09:29:33 7 756.00 XLON 00317353806TRLO1 24 December 2024 09:42:24 214 758.00 XLON 00317354915TRLO1 24 December 2024 09:48:57 128 759.00 XLON 00317355914TRLO1 24 December 2024 09:57:14 76 760.00 XLON 00317357132TRLO1 24 December 2024 09:57:14 70 760.00 XLON 00317357133TRLO1 24 December 2024 09:57:15 78 760.00 XLON 00317357144TRLO1 24 December 2024 09:57:15 79 760.00 XLON 00317357145TRLO1 24 December 2024 09:57:15 26 760.00 XLON 00317357146TRLO1 24 December 2024 09:57:15 73 760.00 XLON 00317357147TRLO1 24 December 2024 09:57:15 68 760.00 XLON 00317357148TRLO1 24 December 2024 09:57:30 26 760.00 XLON 00317357174TRLO1 24 December 2024 10:01:48 332 759.00 XLON 00317357339TRLO1 24 December 2024 10:01:48 111 759.00 XLON 00317357340TRLO1 24 December 2024 10:01:48 13 759.00 XLON 00317357341TRLO1 24 December 2024 10:01:48 16 759.00 XLON 00317357342TRLO1 24 December 2024 10:01:48 73 759.00 XLON 00317357343TRLO1 24 December 2024 10:01:52 104 758.00 XLON 00317357345TRLO1 24 December 2024 10:01:52 358 758.00 XLON 00317357346TRLO1 24 December 2024 10:01:52 260 758.00 XLON 00317357347TRLO1 24 December 2024 10:01:52 175 758.00 XLON 00317357348TRLO1 24 December 2024 10:01:55 451 757.00 XLON 00317357352TRLO1 24 December 2024 10:01:55 113 757.00 XLON 00317357353TRLO1 24 December 2024 10:01:56 107 756.00 XLON 00317357354TRLO1 24 December 2024 10:30:06 48 756.00 XLON 00317357787TRLO1 24 December 2024 10:30:06 176 756.00 XLON 00317357788TRLO1 24 December 2024 10:30:06 370 756.00 XLON 00317357789TRLO1 24 December 2024 10:30:06 28 755.00 XLON 00317357790TRLO1 24 December 2024 10:30:06 11 755.00 XLON 00317357791TRLO1 24 December 2024 10:30:06 176 755.00 XLON 00317357792TRLO1 24 December 2024 10:32:18 322 756.00 XLON 00317357830TRLO1 24 December 2024 10:32:18 71 756.00 XLON 00317357832TRLO1 24 December 2024 10:32:20 36 756.00 XLON 00317357833TRLO1 24 December 2024 10:32:20 2 756.00 XLON 00317357834TRLO1 24 December 2024 10:37:18 109 755.00 XLON 00317357924TRLO1 24 December 2024 10:47:26 332 754.00 XLON 00317358094TRLO1 24 December 2024 10:47:54 73 753.00 XLON 00317358106TRLO1 24 December 2024 10:48:06 42 753.00 XLON 00317358119TRLO1 24 December 2024 10:48:06 73 753.00 XLON 00317358120TRLO1 24 December 2024 10:49:06 59 753.00 XLON 00317358145TRLO1 24 December 2024 11:04:06 50 753.00 XLON 00317358448TRLO1 24 December 2024 11:04:06 2 753.00 XLON 00317358449TRLO1 24 December 2024 11:05:34 57 753.00 XLON 00317358467TRLO1 24 December 2024 11:05:34 81 753.00 XLON 00317358468TRLO1 24 December 2024 11:05:34 11 753.00 XLON 00317358469TRLO1 24 December 2024 11:12:07 17 753.00 XLON 00317358557TRLO1 24 December 2024 11:12:07 92 753.00 XLON 00317358558TRLO1 24 December 2024 11:18:06 45 753.00 XLON 00317358620TRLO1 24 December 2024 11:26:56 62 753.00 XLON 00317358773TRLO1 24 December 2024 11:26:56 45 753.00 XLON 00317358774TRLO1 24 December 2024 11:26:56 1 753.00 XLON 00317358775TRLO1 24 December 2024 11:26:56 105 753.00 XLON 00317358776TRLO1 24 December 2024 11:28:52 54 755.00 XLON 00317358804TRLO1 24 December 2024 11:28:52 76 755.00 XLON 00317358805TRLO1 24 December 2024 11:28:52 165 755.00 XLON 00317358806TRLO1 24 December 2024 11:28:52 47 755.00 XLON 00317358807TRLO1 24 December 2024 11:28:52 319 755.00 XLON 00317358808TRLO1 24 December 2024 11:28:52 116 755.00 XLON 00317358809TRLO1 24 December 2024 11:31:16 13 756.00 XLON 00317358833TRLO1 24 December 2024 11:31:16 75 756.00 XLON 00317358834TRLO1 24 December 2024 11:31:16 24 756.00 XLON 00317358835TRLO1 24 December 2024 11:33:39 112 756.00 XLON 00317358862TRLO1 24 December 2024 11:36:01 112 756.00 XLON 00317358907TRLO1 24 December 2024 11:38:25 79 756.00 XLON 00317358943TRLO1 24 December 2024 11:38:25 33 756.00 XLON 00317358944TRLO1 24 December 2024 11:40:47 53 756.00 XLON 00317358974TRLO1 24 December 2024 11:53:09 76 756.00 XLON 00317359162TRLO1 24 December 2024 11:53:09 76 756.00 XLON 00317359163TRLO1 24 December 2024 11:53:09 131 756.00 XLON 00317359164TRLO1 24 December 2024 11:53:09 65 756.00 XLON 00317359165TRLO1 24 December 2024 11:53:09 64 756.00 XLON 00317359166TRLO1 24 December 2024 11:53:09 64 756.00 XLON 00317359167TRLO1 24 December 2024 11:53:09 79 756.00 XLON 00317359168TRLO1 24 December 2024 11:53:39 112 756.00 XLON 00317359246TRLO1 24 December 2024 11:57:16 336 756.00 XLON 00317359264TRLO1 24 December 2024 11:57:49 113 755.00 XLON 00317359285TRLO1 24 December 2024 12:01:14 113 753.00 XLON 00317359318TRLO1 24 December 2024 12:08:22 44 753.00 XLON 00317359471TRLO1 24 December 2024 12:08:22 71 753.00 XLON 00317359472TRLO1 24 December 2024 12:08:22 115 753.00 XLON 00317359473TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970