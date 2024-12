Selskabsmeddelelse

27. december 2024

Meddelelse nr. 38

NKT tildelt to højspændingsprojekter under eksisterende rammeaftale med TenneT

NKT har fået tildelt to turnkey projekter i Tyskland under den eksisterende flerårige rammeaftale med TenneT. Projekterne er en del af TenneTs 2GW Program, som betragtes som et af de mest betydningsfulde infrastrukturprojekter i overgangen til vedvarende energi i Europa.

TenneT, den hollandsk-tyske netoperatør, har valgt NKT til at levere 525 kV XLPE- højspændingskabler baseret på jævnstrømsteknologi (HVDC). Tildelingen dækker både on- og offshore kabelsystemer til to projekter under den eksisterende rammeaftale, som NKT annoncerede i selskabsmeddelelse nr. 14 af 5. maj 2023.

- Vi er begejstrede for igen at blive valgt som en strategisk partner for TenneTs ambitiøse 2GW-program. Dette bekræfter vores stærke partnerskab og NKTs førende position på markedet for højspændingskabler baseret på jævnstrømsteknologi. Vi ser frem til at anvende vores avancerede teknologi på yderligere to projekter i Tyskland, som vil bidrage til overgangen til vedvarende energi i Europa ved at transportere vindkraft fra Nordsøen til elnettet på land, siger Claes Westerlind, CEO hos NKT.

De to projekter, som NKT har fået tildelt af TenneT, er LanWin7 og en del af NordOstLink. Kontrakterne forventes at blive udmøntet i 2026-27 og vil have en samlet værdi på cirka EUR 1 mia., hvilket inkluderer kabeldesign, ingeniørarbejde, produktion samt installation både on- og offshore. Med disse projekter er i alt fem projekter blevet tildelt NKT under rammeaftalen, som løber frem til 2028 med mulighed for forlængelse frem til 2031

Projekttildelingerne ændrer ikke NKT’s finansielle forventninger for 2024.

Fakta:

Projekternes scope : kabeldesign, ingeniørarbejde, produktion samt installation både on- og offshore

: kabeldesign, ingeniørarbejde, produktion samt installation både on- og offshore Specifikation af kabelruter : LanWin7 rutelængde: 320 km. Projektet er et on- og offshore 525 kV XLPE HVDC kabelsystem. NordOstLink (en del af) rutelængde: 65 km. Projektet er et onshore 525 kV HVDC kabelsystem.

: Projektdetaljer : LanWin7-systemet er et af de offshore netsystemer, der er planlagt til at forbinde til multi-terminal hubben i området Pöschendorf, Schleswig-Holstein. Denne såkaldte NordHub vil integrere flere jævnstrøms- (DC) og vekselstrømsforbindelser (AC), og dermed bidrage til effektiv transport af vindkraft fra Nordsøen til elnettet på land. NordOstLink (en del af) projektet involverer installation af ekstra kabler for at forbedre netværkets kapacitet og fleksibilitet.

:

Tidsplan: De to kontrakter under rammeaftalen forventes at blive udmøntet i 2026-27 og projekterne idriftsat i 2033-34.

Kontakt

Investorer

Jacob Johansen, Head of Investor Relations

+45 2169 3591 / jacob.johansen@nkt.com



Presse

Louise Westh Naldal, Head of Group Communications

+45 2982 0022 / louise.westh.naldal@nkt.com

Vedhæftet fil