McPhy Energy : Incendie intervenu dans le dépôt de bus de Danjoutin dans le Territoire de Belfort

Foussemagne (France), le 2 janvier 2025 à 18h00 CET – Dans la nuit du 1er au 2 janvier 2025, un incendie a eu lieu sur le parking du dépôt de bus à hydrogène de Danjoutin (Territoire de Belfort), où étaient stationnés 7 bus à hydrogène, qui ont été fortement endommagés ou détruits. Aucune victime n’est à déplorer.

McPhy précise que la station de production et de distribution d’hydrogène fournie par McPhy, située à une centaine de mètres de ce dépôt, n’a pas été touchée et aucun dommage n’a été constaté sur cette installation.

La Préfecture du Territoire de Belfort a indiqué que l’incendie a été maitrisé et l’opération de secours désormais terminée. Les mesures de confinement et de précaution ont par ailleurs été levées dès la matinée du 2 janvier. Les investigations par les autorités compétentes se poursuivent pour connaître l’origine exacte du sinistre.

À PROPOS DE MCPHY

Spécialiste des équipements de production d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : ALMCP).

