Riber : Calendrier indicatif de communication financière 2025

Calendrier indicatif de communication financière 2025

Bezons (France), le 3 janvier 2025 – 18h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semiconducteurs, annonce son agenda indicatif de communication financière pour l’exercice 2025.

Publication Date Chiffre d'affaires annuel 2024 Mercredi 29 janvier 2025 Résultats annuels 2024 Mercredi 9 avril 2025 Rapport financier annuel 2024

(mise à disposition) Vendredi 18 avril 2025 (après bourse) Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2025 Mardi 13 mai 2025 Assemblée Générale Mercredi 18 juin 2025 à 10 heures Chiffre d'affaires du 1er semestre 2025 Mercredi 23 juillet 2025 Résultats du 1er semestre 2025 et

mise à disposition du rapport financier semestriel 2025 Jeudi 25 septembre 2025 Chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2025 Mercredi 5 novembre 2025

Les publications seront effectuées avant bourse, sauf mention contraire. Le calendrier est communiqué à titre indicatif et peut être soumis à modification.

À propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements.

En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche dont le domaine de l’ordinateur quantique.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

