Aktsiaselts Infortar väljub taksoteenuse osutamise tegevusvaldkonnast

AS Tallink Takso plaanib järgneva kuu aja jooksul tegevuse lõpetada, ettevõte läheb likvideerimisele. Ettevõte alustab koheselt läbirääkimisi taksoveolepingute ja muude lepinguliste kohustuste lõpetamiseks. Lepingujärgsed taksoveod jätkuvad, kuni ettevõtte kohustused on täidetud. Mittelepingulistele klientidele osutatakse takso teenust järgneva kuu aja jooksul. Seoses ettevõtte likvideerimisega koondatakse kontoris ja kõnekeskuses töötavad neliteist inimest.

Infortari tegevjuhi Martti Talgre sõnul on nii turg kui ettevõtte fookus muutunud. „Tallink Takso sai loodud eelkõige Tallinki reisijate teenindamiseks, tänaseks on turuolukord tundmatuseni muutunud ning kiire ja kvaliteetse teenuse kätte saamine pole enam kliendi vaates probleem. Lisaks tuleb arvestada, et Infortarist on saanud börsiettevõte, mis otsides pidevat kasvu keskendub oma põhitegevusvaldkondades kasumlike ettevõtete arendamisele,“ lausus Talgre.

2023. aastal oli AS Tallink Takso kahjum -211 tuhat eurot (2022 -283 tuhat eurot). Aktsiaseltsi Infortar jaoks tähendab see tehing väljumist taksoveo tegevusvaldkonnast.

Tehing ei ole käsitletav igapäevase majandustegevuse raamidest väljuva või olulist tähtsust omava tehinguna ega tehinguna seotud isikuga NASDAQ Tallinna Börsi reglemendi osa "Nõuded Emitentidele" tähenduses ega avalda olulist mõju Aktsiaseltsi Infortar tegevusele. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.

Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on meretransport, energeetika ja kinnisvara. Infortar omab 68,5 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Elenger Grupp ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 116 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ehituse ja maavarade, põllumajanduse, trükkimise ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 105 ettevõtet: 96 kontserni ettevõtet, 4 sidusettevõtet ja 5 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 6108 inimesele.

Lisainfo:

Kadri Laanvee

AS Infortar investorsuhete juht

Tel. 5156662

E-mail: kadri.laanvee@infortar.ee

www.infortar.ee/investorile