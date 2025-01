Tone Skuterud blir konserndirektør for Mennesker, organisasjon og bærekraft

(Oslo, 7. januar 2025) – Tone Skuterud er utnevnt til konserndirektør for det nye stabsområdet Mennesker, organisasjon og bærekraft i Statkraft. Skuterud er i dag Chief Transformation Officer i Telenor Norge og har tidligere jobbet tolv år i Statkraft. Hun tiltrer stillingen senest 1. april 2025.

– Jeg er veldig glad for at Tone Skuterud har takket ja til å lede vårt nye stabsområde, som har konsernansvar for HR, selskapsstyring, compliance og bærekraft. Disse områdene er avgjørende for Statkrafts evne til å lykkes med våre strategiske prioriteringer, inkludert å gjennomføre en bærekraftstrategi som gjør at Statkraft skiller seg ut i det grønne skiftet. Tones omfattende erfaring innen selskapsstyring, HR og bærekraft vil være uvurderlig for å nå disse målene. Jeg ser frem til å ønske henne velkommen tilbake til Statkraft og inn i min ledergruppe, sier Birgitte Ringstad Vartdal, konsernsjef i Statkraft.

Tone Skuterud har bred ledererfaring innen telekommunikasjons- og energisektoren og har hatt flere nøkkelroller i Telenor siden 2017. I dag leder hun Telenor Norges Transformasjonsprogram og er medlem av ledergruppen i Telenor Norge. Hun har også vært en del av i ledergruppen i Telenor Asia i fire år, med base i Singapore. Med regionalt ansvar for Telenors virksomheter i asiatiske markeder var hun først direktør for Ledelse og kultur, og senere direktør for Selskapsstyring og bærekraft. Tidligere har hun også vært leder for konsernets globale internrevisjons- og granskningsenhet.

Før sin tid i Telenor jobbet Skuterud i tolv år i Statkraft, hvor hun blant annet var direktør for Finansiell rapportering, seniorrådgiver i Konsernstrategi, samt direktør for Konsernrevisjonen. Hun har også jobbet i Ernst & Young og Microsoft. Skuterud er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har en Executive MBA i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole (NHH).

– Jeg er stolt og takknemlig for muligheten til å ta på meg denne nye rollen i Statkraft, en av Norges mest verdifulle og verdiskapende selskaper. Det er en organisasjon jeg har stor respekt for, og det føles som å komme hjem. Fokus på mennesker, organisasjon og bærekraft er avgjørende for å lykkes og sikre langsiktig verdiskaping. Jeg ser frem til å bidra i tett samarbeid med mine kolleger for å styrke Statkrafts evne til å nå sine strategiske mål og videreføre det sterke engasjementet for bærekraft, sier Tone Skuterud.

Statkrafts nye konsernledelse komplett

Tone Skuterud tiltrer stillingen som konserndirektør for Mennesker, organisasjon og bærekraft senest 1. april 2025. Ny organisasjonsstruktur og konsernledelse i Statkraft ble annonsert av konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal i oktober. Med ansettelsen av Skuterud er den nye konsernledelsen komplett.

– I sammensetningen av min nye ledergruppe har jeg bevisst fokusert på bredde i erfaring og kompetanse, samt bakgrunn både fra Statkraft og andre ledende virksomheter. Lederteamet består av fire nasjonaliteter, fem kvinner og fire menn, og bred erfaring fra både norske og internasjonale virksomheter. Jeg er trygg på at denne konsernledelsen vil bidra betydelig til Statkrafts videre utvikling, legger Vartdal til.

Fra 1. januar 2025 består Statkrafts konsernledelse av:

Birgitte Ringstad Vartdal, konsernsjef

Hallvard Granheim, konserndirektør Marked

Pål Eitrheim, konserndirektør Norden (tiltrer senest 1. juni 2025)

Barbara Flesche, konserndirektør Europa

Fernando De Lapuerta, konserndirektør Internasjonal virksomhet

Ingeborg Dårflot, konserndirektør Teknologi og prosjektgjennomføring

Anna Nord Bjercke, konserndirektør Finans (CFO)

Henrik Nissen Sætness, konserndirektør Konsernutvikling

Tone Skuterud, konserndirektør Mennesker, organisasjon og bærekraft (tiltrer senest 1. april 2025)

Inntil Pål Eitrheim og Tone Skuterud tiltrer sine stillinger formelt, er Dag Smedbold fungerende konserndirektør for Norden, og Henrik Nissen Sætness vil fungere som konserndirektør for Mennesker, organisasjon og bærekraft.





For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Pressetalsperson Lars Magnus Günther, tel: +47 912 41 636, e-post: lars.gunther@statkraft.com

VP Eksternkommunikasjon Torbjørn Steen, tel: +47 911 66 888, e-post: torbjorn.steen@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har nær 7000 ansatte i mer enn 20 land.





Vedlegg