SAFE GROUP - 16èmes Journées Thérapeutiques Interventionnelles Vertébrales et Ostéo-Articulaires : présentation des résultats cliniques du Professeur Maestretti sur le dispositif Sycamore

16èmes Journées Thérapeutiques Interventionnelles Vertébrales et Ostéo-Articulaires : présentation des résultats cliniques du Professeur Maestretti sur le dispositif Sycamore

Fleurieux-sur-l’Arbresle - France - le 7 janvier 2025 à 18h. Safe annonce que le Professeur Gianluca Maestretti, Chef du Service d’Orthopédie à l’Hôpital de Fribourg, présentera ses résultats cliniques sur le dispositif Sycamore lors des 16èmes Journées Thérapeutiques Interventionnelles Vertébrales et Ostéo-Articulaires, qui se dérouleront à Nice, le 24 janvier 2025.

Le Professeur Maestretti, expert reconnu en chirurgie orthopédique, partagera ses observations cliniques sur l'utilisation de Sycamore, un dispositif innovant permettant le traitement mini-invasif des fractures vertébrales. Cette présentation sera suivie d’une discussion avec un panel d’experts en radiologie interventionnelle, soulignant l'impact croissant de cette technologie dans le domaine des soins vertébraux.

Cette intervention s'inscrit dans le cadre d'une démonstration plus large du dispositif, qui a déjà été présentée lors du XI MAMMI International Meeting - Diagnostic and Mini-invasive Spine Treatments - à Cagliari, Italie, du 8 au 10 décembre 2024. Cet événement, organisé par le Service de radiologie de l’Hôpital de la Sainte Trinité, a réuni des spécialistes de renommée internationale, renforçant la reconnaissance du dispositif Sycamore dans le monde médical.

Ce dispositif, développé par Safe Orthopaedics, se distingue par sa capacité à offrir un traitement mini-invasif des fractures vertébrales, répondant ainsi à une demande croissante de solutions moins traumatisantes et plus rapides pour les patients. Cette technologie permet aux radiologues interventionnels de traiter efficacement les fractures vertébrales tout en minimisant les risques et en réduisant les temps de récupération.

L’introduction du dispositif Sycamore dans les pratiques cliniques marque une avancée stratégique pour Safe Orthopaedics, ouvrant ainsi la voie à une spécialité en plein essor : la radiologie interventionnelle. Les traitements mini-invasifs confirment la place d’acteur clé de Safe Orthopaedics dans l'innovation des solutions thérapeutiques pour les pathologies vertébrales.

À propos de Safe Group

Safe group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 100 collaborateurs.

Safe Orthopaedics conçoit et distribue des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 14 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l ‘emploi. Elle dispose de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, impression additive, finition et conditionnement stérile.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

