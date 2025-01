EXOSENS ANNONCE DES RÉSULTATS ESTIMÉS ANNUELS 2024 SUPÉRIEURS AUX PERSPECTIVES PRÉSENTÉES LORS DE L’INTRODUCTION EN BOURSE ET PRÉVOIT POUR 2025 UNE CROISSANCE DE L'EBITDA AJUSTÉ DANS LE BAS DE LA FOURCHETTE 20-25 %

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MÉRIGNAC, FRANCE – 8 JANVIER 2025

Les chiffres estimés d’Exosens pour 2024 montrent une forte croissance du chiffre d’affaires et une rentabilité soutenue, supérieures aux perspectives annoncées lors de l'introduction en bourse

Exosens prévoit des performances solides en 2025, avec une croissance du chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette 15-20 % et une croissance de l'EBITDA ajusté dans le bas de la fourchette 20-25 %

L’augmentation globale de la demande du marché améliore les perspectives du Groupe, impliquant un taux de croissance annuel moyen (« TCAM ») d’EBITDA ajusté dans le haut de la fourchette 15-20 % pour la période 2024-2026



Exosens (Ticker : EXENS – ISIN : FR001400Q9V2), une société de haute technologie spécialisée dans la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires et son EBITDA ajusté estimés annuels 2024 non audités, ses prévisions pour l'année 2025, ainsi que ses perspectives.

Estimations pour 2024, supérieures aux perspectives annoncées lors de l'introduction en bourse

Sur la base des chiffres estimés non audités, Exosens prévoit pour l’exercice 2024 :

Un chiffre d'affaires total compris entre 390 et 395 millions d'euros, soit une croissance de plus de 34 % par rapport à 2023 ;

Un EBITDA ajusté entre 116 et 118 millions d'euros, soit une marge d'EBITDA ajusté d'environ 30 %.

Perspectives pour 2025 et pour la période 2024-2026

Le Groupe prévoit des performances solides en 2025, avec une croissance du chiffre d’affaires dans le haut de la fourchette 15-20 % et une croissance de l’EBITDA ajusté dans le bas de la fourchette 20-25 % par rapport à 2024.

La demande du marché est plus importante que prévue, comme en témoigne l’approbation, par le parlement allemand le 18 décembre 2024, de la troisième option du contrat de vision nocturne OCCAR, qui prévoit la livraison de 25 000 jumelles équipées de tubes intensificateurs d'Exosens (ce contrat sera principalement livré entre 2025 et 2026, la majeure partie des livraisons étant attendue en 2026).

Sur cette base, le Groupe s’attend à ce que l'EBITDA ajusté enregistre un TCAM pour la période 2024-2026 dans le haut de la fourchette 15-20 % et que le ratio de cash conversion1 soit dans une fourchette de 75 à 80 % pour la même période.

Par ailleurs, Exosens entend poursuivre sa stratégie d'acquisitions ciblées à un rythme conforme à la tendance historique, et vise à équilibrer progressivement la répartition du chiffre d'affaires entre les segments Amplification et Détection & Imagerie, tout en maintenant un ratio endettement financier net/EBITDA ajusté d'environ 2x.

« Bien que les résultats définitifs pour l’année 2024 n'aient pas encore été publiés, nous anticipons une performance solide, supérieure aux perspectives annoncées lors de notre introduction en bourse. Sur le segment Amplification, les marchés enregistrent une demande supérieure aux attentes, qui va nécessiter une expansion de nos capacités. Le segment Détection & Imagerie bénéficie par ailleurs de nouveaux développements technologiques liés à l'intelligence artificielle pour le contrôle industriel, l'énergie nucléaire et la santé. Nous allons continuer de nous concentrer sur la satisfaction client, l'excellence opérationnelle et l'accélération de notre trajectoire de croissance en tirant parti des synergies générées par les acquisitions, ce qui nous permettra d'améliorer nos performances en 2025 et au-delà. Nous sommes fiers d'annoncer une croissance solide, fruit de notre stratégie basée sur l’innovation technologique et sur des positions fortes dans des marchés de niche à forte valeur ajoutée. Cette dynamique est également renforcée par des acquisitions ciblées et un engagement ambitieux en matière de responsabilité sociale et environnementale », a commenté Jérôme Cerisier, Directeur Général d'Exosens.

Calendrier financier

3 mars 2025 (avant bourse) : Résultats de l'exercice 2024 ;

(avant bourse) : Résultats de l'exercice 2024 ; 28 avril 2025 (avant bourse) : Performances du premier trimestre.

À propos d’Exosens

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des tubes à ondes progressives, des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 12 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 1 700 employés. Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS – ISIN : FR001400Q9V2). Exosens figure sur le segment Euronext Tech Leaders et est par ailleurs inclus dans plusieurs indices, notamment CAC All-Tradable, CAC Mid & Small, FTSE Total Cap ou encore MSCI France Small Cap. Plus d’informations : exosens.com.

Relations Investisseurs

Laurent Sfaxi, l.sfaxi@exosens.com

Relations Presse

Brunswick Group, exosens@brunswickgroup.com

Laetitia Quignon, + 33 6 83 17 89 13

Nicolas Buffenoir, + 33 6 31 89 36 78

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et non des données historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future d’Exosens ainsi qu’à l'environnement dans lequel Exosens évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d’autres événements, à différer significativement de ceux décrits ou suggérés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 3 « Facteurs de risque » du document d’enregistrement approuvé par l’Autorité des marchés financiers le 22 mai 2024 sous le numéro I. 24-010. Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et Exosens décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou corrections des déclarations prospectives incluses dans ce communiqué afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées. Les informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont sujettes à divers risques et incertitudes, dont un grand nombre sont difficiles à prédire et échappent généralement au contrôle d’Exosens. Les résultats réels pourraient significativement différer de ceux décrits, ou suggérés, ou projetés par les informations et déclarations prospectives. Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. Il ne constitue pas et ne saurait en aucun cas être considéré comme constituant une offre au public de titres financiers.

1 La cash conversion est calculée selon la formule suivante : (EBITDA ajusté – frais de recherche et développement capitalisés – dépenses d’investissement) / (EBITDA ajusté – frais de recherche et développement capitalisés)

