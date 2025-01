HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.1.2025 KLO 10:35 EET

Sisäpiiritieto: Huhtamäki nimittää Ralf K. Wunderlichin toimitusjohtajaksi

Huhtamäki nimittää Ralf K. Wunderlichin (58) toimitusjohtajaksi 15.1.2025 alkaen, jolloin yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Charles Héaulmé eroaa tehtävästään. Charles on käytettävissä tarpeen mukaan heinäkuuhun 2025 saakka sujuvan siirtymäkauden turvaamiseksi.

"Esitän lämpimät kiitokseni Charlesille erinomaisesta työstä Huhtamäellä lähes kuuden vuoden ajan. Charlesin johdolla yhtiö on edennyt merkittävästi matkallaan tulla ykkösvalinnaksi vastuullisten pakkausratkaisujen tarjoajana ja 2030 kasvustrategiansa päivittämiseksi. Huhtamäki on keskittynyt kannattavien ydinliiketoimintojen kasvattamiseen, omien innovatiivisten ja vastuullisten pakkausratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon sekä kilpailukyvyn edistämiseen. Toivotamme Charlesille kaikkea hyvää jatkossa," sanoo hallituksen puheenjohtaja Pekka Vauramo.

"Olen tyytyväinen ja erittäin ylpeä saavutuksistamme Huhtamäen tiimin kanssa viime vuosien aikana. Yhtiö on erinomaisella uralla ja kasvua tarjoavia mahdollisuuksia on paljon. Tämä on hyvä hetki siirtyä eteenpäin," kommentoi Charles Héaulmé.

Ralf K. Wunderlichillä on pitkä kokemus pakkausteollisuudesta. Hän työskenteli Amcorilla tehtävässä President and Managing Director, Flexibles, Asia Pacific ja konsernin johtoryhmän jäsenenä vuosina 2010-2016. Sitä ennen hän toimi LINPAC-konsernissa tehtävissä President and Managing Director, ja Executive Director vuosina 2008-2009. Vuosina 1993-2007 Ralf toimi useissa eri tehtävissä Rio Tinto Alcanilla, viimeisimpänä tehtävässä President, Alcan Packaging Global Tobacco, sekä useissa johtoryhmä- ja muissa johtotehtävissä Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa. Ralf K. Wunderlichillä on runsaasti kokemusta listattujen ja listaamattomien yhtiöiden hallituksen jäsenenä toimimisesta. Hän on ollut Huhtamäen hallituksen jäsen vuodesta 2018.

"Ralf K. Wunderlichillä on erittäin vahva kokemus kansainvälisten pakkausliiketoimintojen johtamisesta, erinomainen operatiivinen kokemus ja kyky koota huipputiimejä tuottamaan loistavia tuloksia. Liiketoimintojen kasvattaminen niin orgaanisesti kuin yrityskaupoin on hänen erityisosaamistaan. Huhtamäen hallituksella on täysi luottamus siihen, että Ralfilla on kyky viedä Huhtamäki seuraavalle tasolle strategisella matkallaan johtavaksi vastuullisten pakkausten toimittajaksi," toteaa hallituksen puheenjohtaja Pekka Vauramo.

"Tunnen Huhtamäen hyvin ja olen aina arvostanut yhtiön kykyä innovoida, kehittää ja saavuttaa maailmanluokan kaupallisia ja operatiivisia tuloksia. Olen innoissani aloittaessani Huhtamäellä nyt toimitusjohtajana. Odotan yhteistyötä Huhtamäen tiimin kanssa luodaksemme parasta arvoa asiakkaillemme ja osakkeenomistajillemme," Ralf K. Wunderlich sanoi nimityksensä yhteydessä.

Ralf K. Wunderlichin tultua nimitetyksi toimitusjohtajan tehtävään hän eroaa välittömästi Huhtamäki Oyj:n hallituksesta. Tämän jälkeen hallituksessa on seitsemän jäsentä.

Muutoksen jälkeen konsernin johtoryhmässä ovat:

Ralf K. Wunderlich (puheenjohtaja), toimitusjohtaja (15.1.2015 lähtien);

Charles Héaulmé (puheenjohtaja), toimitusjohtaja (14.1.2025 saakka);

Thomas Geust, talousjohtaja;

Fredrik Davidsson, johtaja, Fiber Foodservice Europe-Asia-Oceania;

Axel Glade, johtaja, Flexible Packaging (viimeistään 1.1.2026 alkaen);

Marco Hilty, johtaja, Flexible Packaging (31.1.2025 saakka);

Ann O’Hara, johtaja, North America;

Salla Ahonen, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja;

Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja;

Johan Rabe, johtaja, digitalisaatio ja prosessitehokkuus;

Ingolf Thom, henkilöstö- ja työturvallisuusjohtaja; ja



Wilhelm Wolff, johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehitys (13.1.2025 alkaen).



Lisätietoja:

Pekka Vauramo, hallituksen puheenjohtaja, puh. 010 686 7167

HUHTAMÄKI OYJ

Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme.

Huhtamäellä on yli sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö. Meidän noin 18 000 ammattilaistamme työskentelee 37 maassa ja 103 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme ovat Välitä, Uskalla ja Tee valmiiksi. Vuonna 2023 Huhtamäen liikevaihto oli 4,2 miljardia euroa. Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja pääkonttorimme on Espoossa. Lisätietoja www.huhtamaki.com.