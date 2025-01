Information réglementée : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Information réglementée

Paris, le 08 janvier 2025

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Orange

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Orange à Rothschild Martin Maurel, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 Titre

50,026,203 €

Sur la période du 01/07/2024 au 31/12/2024, il a été négocié un total de :

Nombre de transactions effectuées Nombre de titres échangés Montant en € des transactions Achat 6 123 11 123 066 112 476 576,52 Vente 8 375 12 018 066 121 588 603,80

Il est rappelé qu’au 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

895 000 Titres

40 771 311,00 €

Orange publie par ailleurs ci-après, pour chaque journée de négociation du 2ème semestre 2024, le nombre de transactions exécutées et le volume échangé en nombre de titres et en capitaux, à l’achat et à la vente.

Date Nombre de transactions achat Nombre de transactions vente Quantité de titres achetés Quantité de titres vendus Capitaux achetés Capitaux vendus 01/07/2024 17 11 37 559 12 559 355 683,73 121 395,29 02/07/2024 11 40 12 500 37 500 117 337,50 354 937,50 03/07/2024 15 52 36 777 43 777 350 815,80 418 245,46 04/07/2024 25 92 33 000 101 000 318 252,00 974 246,00 05/07/2024 35 114 54 636 124 636 531 881,46 1 213 456,10 08/07/2024 102 96 150 000 100 000 1 469 550,00 981 300,00 09/07/2024 41 42 58 000 83 000 566 544,00 815 807,00 10/07/2024 0 148 0 200 000 0 1 995 600,00 11/07/2024 59 35 183 000 88 000 1 813 347,00 874 896,00 12/07/2024 28 135 90 000 160 000 895 140,00 1 597 760,00 15/07/2024 76 163 110 000 160 000 1 094 060,00 1 594 560,00 16/07/2024 104 59 160 500 135 500 1 595 691,00 1 349 715,50 17/07/2024 0 83 0 125 000 0 1 253 750,00 18/07/2024 44 110 50 000 165 000 504 500,00 1 667 820,00 19/07/2024 3 59 5 000 120 000 50 350,00 1 221 000,00 22/07/2024 65 59 130 000 80 000 1 321 450,00 816 960,00 23/07/2024 36 54 70 676 120 676 712 272,73 1 217 500,16 24/07/2024 29 109 40 000 160 000 404 000,00 1 636 320,00 25/07/2024 16 94 20 000 110 000 203 000,00 1 127 720,00 26/07/2024 36 59 70 000 79 000 713 090,00 806 985,00 29/07/2024 50 11 57 020 58 020 584 455,00 596 213,52 30/07/2024 95 15 95 000 15 000 972 325,00 153 900,00 31/07/2024 32 88 70 000 135 000 716 100,00 1 384 020,00 juillet-24 919 1 728 1 533 668 2 413 668 15 289 845,22 24 174 107,53 01/08/2024 41 43 55 000 70 000 561 935,00 717 080,00 02/08/2024 24 8 18 007 18 007 184 859,86 185 472,10 05/08/2024 71 37 137 000 57 000 1 389 591,00 581 400,00 06/08/2024 46 44 85 000 115 000 855 695,00 1 161 500,00 07/08/2024 37 95 72 000 121 000 726 336,00 1 227 424,00 08/08/2024 41 43 70 000 71 000 710 710,00 723 064,00 09/08/2024 27 21 121 500 21 500 1 237 234,50 219 192,50 12/08/2024 16 13 35 000 15 000 353 990,00 152 220,00 13/08/2024 14 143 75 000 169 000 761 175,00 1 717 885,00 14/08/2024 6 45 7 500 32 500 76 552,50 331 857,50 15/08/2024 19 15 110 000 21 000 1 128 710,00 215 502,00 16/08/2024 50 20 50 074 42 574 512 206,95 436 000,33 19/08/2024 0 83 0 96 500 0 995 301,00 20/08/2024 28 26 130 000 83 866 1 326 390,00 855 600,93 21/08/2024 42 188 165 366 211 500 1 685 079,54 2 156 877,00 22/08/2024 25 76 100 000 75 000 1 018 400,00 765 675,00 23/08/2024 4 35 5 000 31 000 51 040,00 317 254,00 26/08/2024 24 19 31 000 30 000 320 106,00 310 050,00 27/08/2024 17 67 130 000 131 000 1 349 920,00 1 359 911,00 28/08/2024 21 21 26 000 25 000 270 296,00 260 475,00 29/08/2024 20 14 64 000 65 000 666 688,00 676 910,00 30/08/2024 38 25 111 000 111 000 1 143 855,00 1 143 966,00 août-24 611 1 081 1 598 447 1 613 447 16 330 770,35 16 510 617,37 02/09/2024 47 42 80 000 80 000 836 720,00 836 880,00 03/09/2024 32 21 40 000 40 000 418 000,00 418 840,00 04/09/2024 72 33 83 954 83 954 890 667,99 890 919,85 05/09/2024 39 30 90 000 90 000 969 480,00 969 210,00 06/09/2024 84 79 120 000 119 000 1 287 600,00 1 278 417,00 09/09/2024 90 79 152 899 153 899 1 640 912,07 1 653 644,76 10/09/2024 39 42 68 500 68 500 737 471,00 738 087,50 11/09/2024 44 87 100 000 100 000 1 074 300,00 1 075 400,00 12/09/2024 57 49 100 000 100 000 1 075 500,00 1 076 700,00 13/09/2024 57 38 67 595 67 595 734 352,08 734 690,06 16/09/2024 48 40 105 000 105 000 1 145 025,00 1 144 395,00 17/09/2024 69 49 115 000 115 000 1 248 670,00 1 248 555,00 18/09/2024 42 31 95 000 95 000 1 036 830,00 1 037 115,00 19/09/2024 100 76 220 000 160 000 2 372 480,00 1 726 240,00 20/09/2024 67 85 135 000 145 000 1 463 400,00 1 571 655,00 23/09/2024 49 68 92 764 142 764 1 002 500,55 1 547 561,76 24/09/2024 94 80 183 441 101 500 1 972 907,96 1 092 038,50 25/09/2024 102 70 179 750 101 691 1 913 618,50 1 085 754,81 26/09/2024 50 78 150 000 100 000 1 571 700,00 1 053 700,00 27/09/2024 31 18 85 050 55 050 887 411,70 575 602,80 30/09/2024 29 3 50 000 5 000 514 950,00 51 860,00 septembre-24 1 242 1 098 2 313 953 2 028 953 24 794 496,84 21 807 267,03





Date Nombre de transactions achat Nombre de transactions vente Quantité de titres achetés Quantité de titres vendus Capitaux achetés Capitaux vendus 01/10/2024 3 18 45 000 80 000 464 850,00 826 400,00 02/10/2024 74 10 150 000 50 000 1 529 850,00 509 250,00 03/10/2024 54 8 135 000 30 000 1 320 840,00 293 700,00 04/10/2024 87 96 163 557 118 557 1 602 531,49 1 163 162,73 07/10/2024 37 85 59 609 109 609 589 413,79 1 085 129,10 08/10/2024 3 83 5 000 80 000 50 400,00 806 160,00 09/10/2024 6 66 5 040 110 000 50 757,84 1 114 410,00 10/10/2024 13 33 22 460 42 500 227 811,78 432 437,50 11/10/2024 31 10 65 000 15 000 653 250,00 151 065,00 14/10/2024 20 14 70 000 20 000 704 060,00 201 140,00 15/10/2024 26 48 52 500 72 500 528 097,50 733 410,00 16/10/2024 16 149 30 000 245 000 306 090,00 2 505 125,00 17/10/2024 0 29 0 75 000 0 771 375,00 18/10/2024 62 46 82 500 122 500 839 107,50 1 246 682,50 21/10/2024 44 69 100 000 99 000 1 010 100,00 1 000 890,00 22/10/2024 33 90 105 000 100 000 1 055 040,00 1 005 100,00 23/10/2024 40 84 120 000 126 000 1 214 520,00 1 275 372,00 24/10/2024 69 107 183 675 173 675 1 884 872,85 1 779 647,73 25/10/2024 69 244 215 000 225 000 2 173 435,00 2 276 775,00 28/10/2024 29 43 76 000 75 000 765 016,00 755 475,00 29/10/2024 31 32 30 000 30 000 301 680,00 302 280,00 30/10/2024 117 303 225 000 226 000 2 242 800,00 2 256 384,00 31/10/2024 98 104 130 000 130 000 1 290 510,00 1 294 150,00 octobre-24 962 1 771 2 070 341 2 355 341 20 805 033,75 23 785 520,55 01/11/2024 98 1 181 674 25 000 1 832 000,62 251 500,00 04/11/2024 32 139 62 500 219 174 631 250,00 2 215 629,97 05/11/2024 92 13 130 605 80 000 1 316 629,01 805 840,00 06/11/2024 77 7 119 395 5 000 1 189 054,81 50 300,00 07/11/2024 69 0 90 000 0 887 310,00 0 08/11/2024 27 129 82 500 127 500 814 935,00 1 261 357,50 11/11/2024 63 120 80 000 175 000 796 320,00 1 744 575,00 12/11/2024 122 7 155 000 10 000 1 521 790,00 99 100,00 13/11/2024 78 8 130 508 5 000 1 265 405,57 48 650,00 14/11/2024 41 68 74 492 100 000 725 552,08 976 000,00 15/11/2024 5 124 58 632 118 632 574 300,44 1 164 135,82 18/11/2024 13 130 17 500 155 500 171 587,50 1 530 586,50 19/11/2024 32 147 30 000 182 000 294 240,00 1 793 610,00 20/11/2024 32 41 82 786 43 544 821 071,55 432 087,11 21/11/2024 57 88 82 500 73 492 816 090,00 729 114,13 22/11/2024 60 118 75 000 133 250 746 100,00 1 324 771,50 25/11/2024 10 18 19 000 19 000 190 950,00 191 140,00 26/11/2024 67 51 105 000 105 000 1 056 930,00 1 058 820,00 27/11/2024 46 44 40 000 39 000 399 920,00 391 053,00 28/11/2024 60 33 150 000 126 000 1 515 900,00 1 273 986,00 29/11/2024 111 78 130 000 150 000 1 305 720,00 1 510 500,00 novembre-24 1 192 1 364 1 897 092 1 892 092 18 873 056,56 18 852 756,53 02/12/2024 40 30 55 000 44 000 549 560,00 441 056,00 03/12/2024 100 33 113 165 129 165 1 095 437,20 1 253 288,00 04/12/2024 176 39 300 900 100 900 2 843 505,00 953 202,30 05/12/2024 0 220 0 200 000 0 1 907 400,00 06/12/2024 83 41 140 000 140 000 1 361 640,00 1 362 760,00 09/12/2024 51 21 55 000 55 000 536 085,00 536 360,00 10/12/2024 80 22 90 005 48 000 873 858,55 466 368,00 11/12/2024 188 0 217 995 0 2 090 354,06 0 12/12/2024 74 75 120 000 130 000 1 147 440,00 1 244 750,00 13/12/2024 46 192 50 000 180 000 478 200,00 1 728 180,00 16/12/2024 59 126 61 000 146 000 583 709,00 1 402 476,00 17/12/2024 61 75 60 000 70 000 573 780,00 672 630,00 18/12/2024 48 30 160 000 85 000 1 524 000,00 809 710,00 19/12/2024 21 52 55 000 95 000 519 200,00 899 555,00 20/12/2024 16 40 25 000 25 000 235 400,00 235 800,00 23/12/2024 25 94 40 000 50 000 378 160,00 473 400,00 24/12/2024 9 84 24 000 59 000 228 240,00 562 624,00 27/12/2024 60 67 70 000 84 000 668 290,00 802 032,00 30/12/2024 26 42 32 500 33 500 312 195,00 322 303,50 31/12/2024 34 50 40 000 40 000 384 320,00 384 440,00 décembre-24 1 197 1 333 1 709 565 1 714 565 16 383 373,80 16 458 334,80 S2/2024 6 123 8 375 11 123 066 12 018 066 112 476 576,52 121 588 603,80









