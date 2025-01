Ad-Hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Exchange Regulation

SIKA MIT UMSATZREKORD VON CHF 11.76 MILLIARDEN IN 2024 – WACHSTUM VON 7.4% IN LOKALWÄHRUNGEN

Sika erzielt einen Rekordumsatz von CHF 11.76 Milliarden (+4.7% in CHF) im Jahr 2024

Umsatzwachstum von 7.4% in Lokalwährungen (Fremdwährungseinfluss von -2.7%)

Starkes Akquisitionsmomentum: MBCC-Integration mit erhöhten Synergien sowie lokale Akquisition von Kwik Bond in den USA, Vinaldom in der Dominikanischen Republik und Chema in Peru

Organisches Wachstum von 1.1% für das Gesamtjahr und 1.7% für das zweite Halbjahr

Investitionen in weiteres Wachstum: Inbetriebnahme neuer Werke in Peru, China sowie in Indonesien

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024: Überproportionale EBITDA-Steigerung erwartet Bestätigung der strategischen Ziele 2028 für nachhaltiges, profitables Wachstum



Sika hat im vergangenen Geschäftsjahr bei anhaltend äusserst anspruchsvollen Marktbedingungen einen Rekordumsatz von CHF 11.76 Milliarden erzielt (Vorjahr: CHF 11.24 Milliarden). In Lokalwährungen entspricht dies einer Steigerung von 7.4%. Das Umsatzwachstum in Schweizer Franken belief sich auf 4.7%. Darin enthalten ist ein negativer Währungseffekt von -2.7%. Das organische Wachstum konnte leicht gesteigert werden und bewegte sich mit 1.1% über dem Vorjahr. Im zweiten Halbjahr wurde ein organisches Wachstum von 1.7% erzielt. Sika ist es somit auch im letzten Quartal des Jahres gelungen, die Marktanteile gezielt auszubauen.

Thomas Hasler, Vorsitzender der Konzernleitung: «Sika hat sich in den vergangenen zwölf Monaten in einem weiterhin sehr anspruchsvollen Marktumfeld erfolgreich behauptet und eine neue Bestmarke beim Umsatz erzielt. Unsere Wachstumsinitiativen, unsere leistungsstarken und nachhaltigen Innovationen und unsere konsequente Vertriebsstrategie zur weiteren Marktdurchdringung sind erfolgreich und demonstrieren eindrücklich, dass wir weitere Marktanteile gewinnen. Unsere 33'000 Mitarbeitenden haben in herausfordernden Märkten hervorragende Leistungen erbracht und gleichzeitig die MBCC-Integration erfolgreich vorangetrieben. Sie haben mit ihrem Leistungswillen massgeblich zu Sikas Erfolg beigetragen – dafür möchte ich ihnen herzlich danken.»

WACHSTUM UND MARKTANTEILGEWINNE IN ALLEN REGIONEN

Generell haben sich die Wachstumstrends der ersten neun Monate auch im letzten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres fortgesetzt. Alle Regionen haben sich erfolgreich behauptet und zu Sikas weiterem Wachstum und zum konsequenten Ausbau der Marktanteile beigetragen.

Die Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) verzeichnete einen Umsatzanstieg in Lokalwährungen von 7.3% (Vorjahr: 14.8%). Im Jahr 2024 herrschte in den europäischen Baumärkten ein sehr herausforderndes Marktumfeld. Sika konnte die Geschäftstätigkeit in den Ländern des Nahen Ostens und Afrikas stark ausweiten. Entgegen dem Markttrend konnte sich Sika in Deutschland in einem negativen Markt behaupten und südliche Länder wie Italien und Spanien konnten über den Jahresverlauf hinweg leichtes Wachstum erzielen. Rückläufige Tendenzen verzeichnete das Automotive- und Industriegeschäft. Grund hierfür ist insbesondere die sinkende Nachfrage nach Neufahrzeugen in Europa. Lediglich der Absatz an Fahrzeugen mit Hybridantrieb wies im Jahr 2024 Steigerungsraten auf.

Der Umsatz in der Region Americas wuchs in Lokalwährungen um 11.2% (Vorjahr: 14.9%). Insbesondere Sika USA verzeichnete ein kontinuierlich starkes Wachstum. Den positiven Trend stützen staatlich geförderte Infrastrukturprojekte sowie kommerzielle Bauprojekte, die im Rahmen der Produktionsverlagerung zurück in die USA realisiert werden. Dank Sikas lokaler Verankerung und der starken Position im Renovationsmarkt hat sich Sika zudem besser als der Markt entwickelt. Auch Lateinamerika trug mit einem soliden Wachstum zum positiven Trend in der Region bei.

Mit Kwik Bond, einem Hersteller von Polymersystemen für die Sanierung von Betoninfrastrukturen in den USA, hat Sika im vergangenen Geschäftsjahr eine wichtige Akquisition im Bereich der Brückensanierung getätigt. Ausserdem wurde in der Dominikanischen Republik Vinaldom übernommen, ein etabliertes Familienunternehmen für hochwertige Produktlösungen im Betonbau. In Peru konnte Sika zudem die Akquisition von Chema, einem führenden Hersteller von Mörtellösungen mit breitem Zugang zum Distributionsmarkt, abschliessen. Zum anderen wurde ein hochmodernes Werk zur Herstellung von synthetischen Makro-Kunststofffasern für die Verstärkung von Betonstrukturen in Betrieb genommen. Dadurch baut Sika ihre Position als führende Anbieterin innovativer Technologien für die Bergbauindustrie und für anspruchsvolle Infrastrukturprojekte weiter aus.

In der Region Asien/Pazifik stieg der Umsatz in Lokalwährungen um 2.4% (Vorjahr: 15.2%). Der chinesische Baumarkt ist trotz Stützungsaktionen der Regierung immer noch deutlich negativ, was sich vor allem in Sikas rückläufigem Projektgeschäft und teilweise auch im Handelsgeschäft zeigt. Dagegen hat Südostasien im Jahresverlauf 2024 an Dynamik gewonnen und ein hohes einstelliges organisches Wachstum erzielt. Im Bereich Automotive & Industry konnte Sika den Anteil ihrer Technologien in Fahrzeugen lokaler und internationaler Hersteller in China, Japan und Indien weiter steigern.

In Liaoning, der grössten Provinz im Nordosten Chinas, eröffnete Sika ein hochmodernes Werk, in dem Mörtel, Fliesenkleber und Abdichtungslösungen hergestellt werden. Damit kann Sika von der lokalen Nachfrage im Distributionsgeschäft profitieren und zukünftiges Wachstum generieren. Ausserdem hat Sika die Produktionskapazitäten des Werks in Bekasi, der grössten Produktionsstätte in Indonesien, mehr als verdoppelt.

AUSBLICK BESTÄTIGT

Sika ist überzeugt, dass die Strategie des nachhaltigen und profitablen Wachstums in einem sich langsam erholenden wirtschaftlichen Umfeld, erfolgreich fortgesetzt werden kann.

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet Sika eine überproportionale EBITDA-Steigerung. Die vollständigen Resultate werden am 21. Februar 2025 veröffentlicht.

TERMINKALENDER Medienkonferenz/Analystenpräsentation Freitag, 21. Februar 2025 zu den Jahresergebnissen 2024 57. Ordentliche Generalversammlung Dienstag, 25. März 2025 Umsatz erstes Quartal 2025 Dienstag, 15. April 2025 Halbjahresbericht 2025 Dienstag, 29. Juli 2025 Resultat neun Monate 2025 Freitag, 24. Oktober 2025 Umsatz 2025 Donnerstag, 8. Januar 2026



SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die rund 33’000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2024 einen Umsatz von CHF 11.76 Milliarden.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung