RIBER reçoit une nouvelle commande pour un système MBE 412 cluster aux États-Unis

Bezons (France), le 9 janvier 2025 – 8h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce une nouvelle commande de la part de Teledyne Imaging Sensors (TIS) pour un système de recherche MBE 412 cluster.

Ce client américain de longue date a investi dans le système MBE 412 cluster pour accroître sa capacité de production et répondre à des contrats supplémentaires pour la fabrication de nouveaux dispositifs infrarouges haute performance. Cette commande, qui suit celle passée en juillet 2024, consolide la relation stratégique entre RIBER et Teledyne. Avec cette acquisition, Teledyne disposera d’un parc de trois systèmes MBE 412 cluster dédiés à la production de dispositifs avancés pour des caméras infrarouges, utilisées dans l’astronomie spatiale et terrestre. Les solutions de Teledyne, reconnues mondialement, ont déjà contribué à plus de 48 missions spatiales, soulignant leur rôle clé dans l’exploration de l’espace.

La plateforme automatisée MBE 412 cluster de RIBER est spécialement conçue pour répondre aux exigences des applications avancées, en particulier pour la croissance de matériaux MCT (tellurure de mercure-cadmium). Elle offre une fenêtre de croissance extrêmement basse d’environ 200°C et une uniformité remarquable, inférieure à 1 %, sur des échantillons de 7 x 7 cm. La combinaison de sa géométrie unique, de ses capacités instrumentales avancées et du logiciel Crystal XE de RIBER garantit des performances optimales pour des composants à très haute valeur ajoutée.

Annie Geoffroy, Présidente Directrice Générale de RIBER, déclare : « Nous sommes fiers d’être le partenaire de référence de Teledyne Imaging Sensors. Cette collaboration de 40 ans, fondée sur la confiance et l’excellence, est un modèle pour nous. En tant que premier maillon de la chaîne de valeur, nous sommes heureux de contribuer à l’avancement des technologies de pointe dans l’exploration spatiale. »

Dr. Michael Carmody, directeur principal des opérations chez Teledyne Imaging Sensors, ajoute : « Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec RIBER. Leurs systèmes MBE offrent des performances exceptionnelles, essentielles pour répondre aux exigences rigoureuses de nos applications en astronomie spatiale et terrestre. Ce partenariat de longue date reflète notre confiance dans leur expertise technique et leur capacité à soutenir notre expansion rapide de capacité. »

Cette commande témoigne une nouvelle fois de l’expertise et de la fiabilité des solutions RIBER dans des applications stratégiques et innovantes.

Cette commande sera livrée en 2025.





À propos de RIBER

Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements.

En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche, dont le domaine de l’ordinateur quantique.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

À propos de Teledyne Imaging

Teledyne Imaging est un groupe de sociétés de pointe regroupées sous l'égide de Teledyne Technologies. Teledyne Imaging forme un collectif inégalé d'expertise avec des décennies d'expérience. Individuellement, chaque société offre les meilleures solutions de sa catégorie. Ensemble, elles combinent et tirent parti de leurs forces respectives pour offrir le portefeuille de technologies d'imagerie et de technologies connexes le plus vaste et le plus profond au monde. De l'aérospatiale à l'inspection industrielle, en passant par la recherche scientifique, la spectroscopie, la radiographie et la radiothérapie, l'arpentage géospatial et les solutions avancées pour les MEMS et les semi-conducteurs, Teledyne Imaging offre un support client mondial et l'expertise technique nécessaire pour mener à bien les tâches les plus ardues. Ses outils, technologies et solutions de vision sont conçus pour offrir à ses clients un avantage unique et compétitif.

Contacts

RIBER : Annie Geoffroy | tél. : +33 (0)1 39 96 65 00 | invest@riber.com

CALYPTUS : Cyril Combe | tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 | cyril.combe@calyptus.net

Pièce jointe