Delårsrapport for 1. halvår 2024/25: Bang & Olufsen leverer Q2 resultat på niveau med forventningerne

EMEA-regionen og Americas genererede omsætningsvækst i forhold til samme periode sidste år mens koncernomsætningen var 1% lavere som følge af negativ vækst i Kina. Bruttomarginen steg år-mod-år til 53,7%. Den rettede emission blev gennemført som planlagt i november 2024 med et bruttoprovenu på DKK 228 millioner.

“Regnskabsåret 2024/25 er for os et overgangsår, og 2. kvartal var på niveau med forventningerne og vores planer. EMEA-regionen og Americas genererede positiv omsætningsvækst år-mod-år, men koncernomsætningen faldt marginalt som følge af fortsatte udfordringer på det kinesiske marked. Bruttomarginen blev yderligere forbedret år-mod-år, hvilket giver os et mere robust økonomisk grundlag.

Efterspørgslen efter vores nyligt lancerede flagskibsprodukt inden for hovedtelefoner, H100, har oversteget forventningerne, og det bekræfter vores strategiske retning hen imod at styrke vores position inden for lydoplevelser til luksussegmentet. Vi gennemførte den rettede emission som planlagt, hvilket var en af kvartalets vigtige begivenheder. Vi er nu klar til at accelerere vores strategieksekvering med henblik på at sikre langsigtet rentabel vækst.”

Kristian Teär, CEO

Finansielle highlights (2. kvartal 2023/24 i parentes)

Like-for-like sell-out steg med 1% (2%). Like-for-like sell-out for brandede salgskanaler steg med 5% (0%).

Omsætningen faldt med 0,4% (-18,5%) år-mod-år, eller -1% i lokal valuta (-16%), til DKK 698 mio. (DKK 700 mio.).

Omsætningen fra brandede salgskanaler faldt med 5% (-7%) eller -6% i lokal valuta (-5%).

Bruttomarginen steg med 0,6 procentpoint til 53,7% (53,1%).

EBITDA før særlige poster udgjorde DKK 72 mio. (DKK 82 mio.), og EBITDA-marginen før særlige poster var 10,2% (11,7%).

EBIT før særlige poster udgjorde DKK 12 mio. (DKK 21 mio.), og EBIT-marginen før særlige poster var 1,7% (3,0%).

Det frie cash flow udgjorde DKK 30 mio. (DKK 24 mio.)





Forventningerne til regnskabsåret 2024/25 fastholdes

Omsætningsvækst i lokal valuta: -3% til 3%

EBIT-margin før særlige poster: -2% til 1%

Frit cash flow: DKK -100 mio. til 0 mio.





Business highlights

En rettet emission blev gennemført med succes, hvilket rejste et bruttoprovenu på DKK 228 mio. Provenuet blev modtaget i starten af december og vil blive anvendt til investeringer med henblik på at realisere den annoncerede treårige vækstplan.

Efterspørgslen efter selskabets flagskibsprodukt inden for hovedtelefoner, H100, som blev lanceret i september 2024, har oversteget forventningerne.

Høretelefonerne Beoplay Eleven med forbedret Active Noise Cancellation blev lanceret.

Fortsat optimering af retailnetværket, hvor antallet af monobrand-partnere blev reduceret med 36 (netto) i forhold til samme periode sidste år på tværs af regionerne.

Kundebasen voksede med 4%, og antallet af kunder med to eller flere Bang & Olufsen-produkter steg med 4% i forhold til forrige kvartal.





Telekonference vedr. 2. kvartal 2024/25

10. januar 2025 kl. 10.00 CET via

https://bangolufsen.eventcdn.net/events/interim-report-2nd-quarter

For at deltage kan følgende telefonnumre anvendes (PIN: 193621):

Danmark: +45 78768490

Storbritannien: +44 2037696819

USA: +1 6467870157

For yderligere oplysninger, kontakt venligst

Cristina Rønde Hefting

Investor Relations

Tlf.: +45 4153 7303

Marie Elbæk

Corporate Communications

Tlf.: +45 6021 2542

Vedhæftede filer