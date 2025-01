Pérennisation de l’ancrage entrepreneurial d’IBA

Confirmation de la cession d’actions IBA à Management Anchorage

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 10 janvier 2025 - IBA (Ion Beam Applications SA), le leader mondial de la technologie des accélérateurs de particules, confirme que la cession par IBA à Management Anchorage de maximum 633.000 actions IBA, annoncée dans son communiqué du 5 décembre dernier, a été effectuée le 7 janvier 2025 à un prix de 13,46 euros par action. Cette cession a été effectuée de gré à gré, à la suite de l’Assemblée Générale des actionnaires d’IBA qui s’est tenue le 7 janvier dernier.

Après l’acquisition des 633 000 actions IBA, Management Anchorage détient un total de 981 530 actions IBA. Management Anchorage échange subséquemment la totalité de ses actions IBA contre des actions Sustainable Anchorage, initialement détenues par divers actionnaires de Sustainable Anchorage.

Au terme de ces transactions, Management Anchorage détient une participation de 21% dans le capital de Sustainable Anchorage.

Sustainable Anchorage reste l’actionnaire de référence d’IBA avec approximativement 20% des actions et 30% des droits de vote.

Dans le cadre de ces transactions, afin de garantir la bonne exécution des obligations incombant à Management Anchorage vis-à-vis d’IBA, Sustainable Anchorage accorde à IBA un gage sur 981.530 actions IBA.

L’opération, qui permet à une nouvelle génération de cadres d’acquérir une importante participation indirecte dans IBA, vise à pérenniser l’ancrage entrepreneurial de l’actionnariat de la société.

***FIN***

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2000 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and

Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

A propos de Management Anchorage

Management Anchorage SRL est un véhicule d'investissement créé par les cadres d'IBA en février 2020 pour leur donner l'opportunité d'investir collectivement dans le capital d'IBA, en considérant l'importance déterminante de la connexion entre les forces dirigeantes de l'entreprise et son actionnariat.

Management Anchorage détient 373 000 actions (21% de la totalité des actions) de Sustainable Anchorage, principal actionnaire de référence d’IBA.

A propos de Sustainable Anchorage

Sustainable Anchorage SA est un véhicule d'investissement créé par les fondateurs et la direction d'IBA en 1999 pour investir collectivement dans le capital d'IBA et ainsi préserver l'intégrité, la mission et les valeurs de l'entreprise. Avec 20,49 % du capital social et 30,42 % des droits de vote1, Sustainable Anchorage est le principal actionnaire de référence d'IBA.

Pour plus d'informations :





Henri de Romrée

Deputy Chief Executive Officer, IBA

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director, IBA

+32 10 475 890

communication@iba-group.com









1 Date de référence : 11 septembre 2024







Pièce jointe