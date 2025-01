Aduro Clean Technologies sonnera la cloche de clôture du Nasdaq le vendredi 17 janvier 2025

LONDON, Ontario, 13 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . (« Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologie propre qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées le XXIe siècle, a annoncé ce jour que la Société sonnerait la cloche de clôture au Nasdaq MarketSite à Times Square, New York, le vendredi 17 janvier 2025.

Cet événement marque une étape importante pour Aduro suite à sa récente cotation au Nasdaq Capital Market. La cérémonie sera présentée par Ofer Vicus, PDG d’Aduro, qui sera accompagné de membres de l’équipe de direction de la Société, du conseil d’administration, d’employés et des principaux acteurs à avoir joué un rôle déterminant tout au long du parcours d’Aduro.

La cérémonie de clôture du Nasdaq sera diffusée en direct à partir de 15 h 45, heure de l’Est, le vendredi 17 janvier 2025. Pour regarder la cérémonie en direct, allez sur : https://shorturl.at/qIRwO . Des photos et des vidéos exclusives de l’événement seront également disponibles sur la page Médias de la Société peu après la cérémonie.

« Sonner la cloche de clôture du Nasdaq est un moment de fierté pour Aduro et notre équipe, ainsi que nos partenaires et les acteurs importants seront à nos côtés pour partager cette étape importante. » a déclaré Ofer Vicus, PDG d’Aduro Clean Technologies. « La cotation au Nasdaq s’inscrit comme un grand pas en avant dans notre parcours de croissance et nous permet d’engager le dialogue avec un public d’investisseurs plus vaste à mesure que nous continuons à développer Hydrochemolytic™, notre technologie innovante. Ce moment témoigne du dévouement et du soutien des membres de notre conseil d’administration, de nos employés, de nos investisseurs et de nos partenaires industriels, dont les contributions ont joué un rôle déterminant pour nous permettre d’atteindre cette étape importante. Nous sommes ravis des opportunités à venir alors que nous agissons pour concrétiser notre objectif de transformer les déchets en ressources précieuses. »

Alors qu’Aduro entame ce nouveau chapitre passionnant, la Société reste concentrée sur ses initiatives clés, notamment la fabrication et la mise en service de son usine pilote, ce qui représente une étape critique dans la commercialisation de sa technologie Hydrochemolytic™.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent essentiel d’une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Abe Dyck, Relations Investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Communications stratégiques auprès de KCSA

Jack Perkins, Vice-président principal

aduro@kcsa.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la Direction au vu des informations actuellement disponibles et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes qui y sont exprimées. Si la Société estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, aucune déclaration prospective ne garantit une future performance. Par conséquent, il est conseillé de ne pas s’y fier indûment. D’importants facteurs tels que des conditions de marché défavorables ou d’autres facteurs indépendants de la volonté des parties pourraient influencer les résultats réels et les faire sensiblement dévier des attentes de la Société. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.