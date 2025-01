Šnipiškiu Urban korteriarendusprojekti ehitusega alustamine (Vilnius, Leedu)

AS Merko Ehitus kontserni kuuluv Merko Bustas on käivitanud Šnipiškiu Urban korteriarendusprojekti Vilniuses. Arendusprojekt hõlmab kokku 229 korterit kuues hoones ning neid ühendavat maa-alust parklat. Merko on alustanud esimese etapi ehitamist, mis hõlmab kogu maa-aluse parkimiskompleksi ning kolme esimese maapealse eluhoone rajamist. Esimese etapi valmimine on plaanitud 2026.

Šnipiškiu Urban elamukvartal (www.snipiskiuurban.lt) asub aadressil Daugeliskio tn 33A, Nerise jõe põhjakaldal, Šnipiškės, mida tuntakse ka Vilniuse keskse ärikvartalina.

Esimese etapi kortermajad on energiaklassiga A++. Korterid varustatakse individuaalsete soojusvahetitega ventilatsioonisüsteemiga, põrandaküttega ja puitakendega. Kõikidel korteritel on avar rõdu või terrass. Korterite suurus on 30–110 ruutmeetrit.

Hoonetel on kahekorruseline maa-alune parkla, mis on varustatud elektriautode laadimisjaamade ja jalgrattahoidlatega.

UAB Merko Bustas (www.merko.lt) tunnustatud Leedu elukondliku kinnisvara arendaja. Parima kvaliteedi tagamiseks juhib Merko kõiki korteriarenduse etappe: planeerimist, projekteerimist, ehitamist, müüki ja garantiiteenust.

Lisainfo: UAB Merko Būstas juhatuse liige Saulius Putrimas, tel: +370 5210 5330.

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni ettevõtted ehitavad hooneid ja infrastruktuuri ning arendavad kinnisvara. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis ja Leedus. 2023. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 635 inimesele ning ettevõtte 2023. aasta müügitulu oli 466 miljonit eurot.



Manused