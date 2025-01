COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, France – 14 janvier 2025

MOBILIZE ET AUTOSTRADE PER L’ITALIA SIGNENT UNE ALLIANCE STRATÉGIQUE POUR LA MOBILITÉ DURABLE EN ITALIE

Renault Group, par l’intermédiaire de sa marque Mobilize, et Autostrade per l’Italia, à travers sa filiale Free To X, ont signé un accord-cadre pour développer des infrastructures de recharge rapide en Italie.

Dans le cadre de cette transaction, Mobilize acquerra une participation significative dans Free To X, une filiale d’Autostrade per l’Italia, dédiée à la recharge rapide.

Actuellement, le réseau de Free To X comprend plus d'une centaine de stations de recharge haute puissance principalement situées sur les autoroutes, avec une distance moyenne d'environ 50 km entre chaque station.

Les parties entendent améliorer l'infrastructure de recharge en Italie, en se concentrant sur des emplacements premium au-delà des autoroutes.

Dans une démarche historique pour le secteur de la mobilité électrique, Mobilize, la marque de Renault Group dédiée aux nouvelles mobilités, et Free To X, une filiale d’Autostrade per l'Italia ont annoncé une transaction visant à accélérer le déploiement d’un réseau de recharge haute puissance en Italie.

Grâce à ce projet, Mobilize procédera à l’acquisition d’une participation significative dans Free To X, la filiale d'Autostrade per l’Italia dédiée à la recharge rapide. Cette acquisition est une preuve de la volonté de Mobilize de devenir un acteur majeur dans le secteur de la recharge rapide.

Free To X, un des leaders sur le marché de la recharge haute puissance (HPC) en Italie, exploite un réseau de recharge rapide comprenant 110 stations, principalement situées sur les autoroutes. Ces stations délivrent une puissance allant jusqu'à 400 kW et sont accessibles à tous les fournisseurs de services de mobilité. L'investissement de Mobilize soutiendra le développement de nouvelles opportunités au-delà du réseau autoroutier.

La finalisation de la transaction entre Mobilize et Free To X, filiale d’Autostrade per l’Italia, est soumise à des approbations réglementaires.

« S'engager dans un partenariat avec Autostrade Per l'Italia est une étape importante dans notre mission de mener la transition vers une mobilité durable. En collaborant avec Free To X, nous améliorons non seulement l'infrastructure de recharge en Italie, mais nous concrétisons notre ambition stratégique de déployer un réseau de recharge rapide performant à travers l’Europe, rendant ainsi la mobilité électrique plus accessible à tous », a déclaré Gianluca De Ficchy, CEO de Mobilize.

« Nous sommes fiers de nous associer à Mobilize pour offrir des solutions de recharge rapide et ultra-rapide aux voyageurs, stimulant la croissance en dehors du réseau autoroutier », a déclaré Giorgio Moroni, PDG de Free To X. « La transaction confirme la pertinence de l'entreprise dans le secteur en tant que facilitateur clé de la mobilité à faibles émissions dans la transition vers une mobilité plus durable ».

A propos de Mobilize : Mobilize est la marque de Renault Group dédiée aux nouvelles mobilités. Mobilize accompagne la transition vers des pratiques de mobilité plus durables en proposant à ses clients professionnels et particuliers des produits et des solutions liés à l’énergie, au financement, à la connectivité et la gestion de flottes. Mobilize développe également des véhicules de micro-mobilité électrique. Mobilize incarne la vision d'une mobilité durable et innovante, et ouvre la voie à une accélération de la transition énergétique en la rendant accessible et concrète. Mobilize est implanté dans 40 pays, et compte plus de 4500 collaborateurs. Mobilize Financial Services est placé sous la supervision directe de la Banque Centrale Européenne sous le nom de RCI Banque S.A. Pour plus d’information, rendez-vous sur mobilize.com ou suivez Mobilize sur X, Instagram et LinkedIn.

