Aduro Clean Technologies nomme son Vice-président de l’ingénierie et amorce de nouveaux efforts marketing

LONDON, Province de l’Ontario, 15 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc., ci-après « Aduro » ou la « Société », (NASDAQ : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologie propre qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, annonce des développements clés dans le cadre de son parcours de commercialisation. À l’heure où la Société se prépare à la mise en service de son usine pilote exploitant la technologie Hydrochemolytic™ (HCT) au troisième trimestre 2025, Aduro nomme le Dr Arturo Gomez Vice-président de l’ingénierie, et passe un nouvel accord de marketing avec l’agence Outside The Box Capital, ci-après, « OTBC ».

Dr Arturo Gomez nommé en qualité de vice-président de l’ingénierie :

Au fil de sa carrière, il a occupé des postes d’ingénieur en chef au sein d’organisations de première importance comme MilliporeSigma (une société Merck KGaA), Lanxess et Bartek Ingredients. Il a dirigé avec succès divers projets en lien avec l’automatisation, la conception de procédés et le développement de solutions chimiques innovantes, ayant tous permis de gagner en efficacité et rentabilité. Titulaire d’un doctorat en génie chimique et pétrolier délivré par l’université de Calgary, Arturo Gomez est ingénieur agréé (P.Eng., de l’anglais Professional Engineer).

Aduro poursuit le renforcement de son robuste département d’ingénierie parallèlement à celui de ses équipes de R&D et d’exploitation. La nomination du Dr Gomez souligne la détermination d’Aduro à soutenir l’intensification de procédé dans le cadre de sa technologie HCT. Alors qu’Aduro travaille à la mise en service de son usine pilote reposant sur cette technologie HCT, prévue pour le troisième trimestre de cette année, l’expertise du Dr Gomez en matière d’intensification de procédé constituera un atout inestimable pour achever l’usine pilote et développer la future usine de démonstration commerciale axée sur la HCT, ce qui permettra d’encourager les avancées de son parcours de commercialisation.

L’intégration du Dr Gomez renforce les capacités d’ingénierie de la Société. Fort de plus de 20 ans d’expertise en ingénierie des procédés et en conception de procédés chimiques, il a notamment agi en qualité de chef d’équipe et permis d’assurer un processus de transition fructueux pour les technologies, depuis les phases pilotes et de développement en laboratoire jusqu’aux opérations à l’échelle commerciale. Le Dr Gomez est habitué à gérer des projets complexes dans les domaines de la conception de réacteurs, de la fabrication de matériaux avancés et de l’optimisation des procédés chimiques, ce qui permet de renforcer la position d’Aduro dans sa voie vers la commercialisation.

« Nous sommes ravis d’accueillir Arturo au sein de notre équipe. Sa longue expérience en matière de développement et d’intensification des procédés chimiques renforcera nos capacités d’ingénierie, et contribuera à stimuler la commercialisation de notre plateforme Hydrochemolytic™ » souligne Ofer Vicus, PDG d’Aduro. « Ces derniers mois, notre objectif s’est concentré sur le renforcement de nos capacités d’ingénierie, et nous nous réjouissons tous de l’accueillir au sein de la maison à l’heure où nous redoublons d’efforts pour franchir les étapes clés que nous nous sommes fixées. »

« Rejoindre Aduro constitue une occasion unique de contribuer au développement de cette plateforme de technologie chimique vraiment unique » indique le Dr Gomez. « Je suis impatient de me joindre à l’équipe et de collaborer avec elle dans la poursuite de nos efforts pour faire évoluer notre technologie. »

Accord visant des services de marketing et de relations avec les investisseurs avec Outside the Box Capital

La Société annonce également avoir conclu un accord de marketing et de conseil avec l’agence de marketing indépendante OTBC, basée à Oakville, en Ontario, en vue de renforcer sa notoriété à mesure que la Société continue de travailler pour atteindre ses étapes clés. L’accord vise également des prestations de conseil en marketing et de relations avec les investisseurs, y compris des services de marketing numérique moyennent les réseaux sociaux et médias en ligne de l’agence. Plus précisément, OTBC exploitera plusieurs plateformes de réseaux sociaux, notamment Reddit, Discord, Telegram, X, StockTwits, YouTube et Facebook, pour que la Société gagne en visibilité auprès des investisseurs.

Dans le cadre de l’accord avec OTBC, conclu pour une durée initiale de douze mois à compter du 15 janvier 2025 (la « Date d’entrée en vigueur »), Aduro versera à OTBC des honoraires en espèces de 360 000 dollars canadiens majorés des taxes applicables, dont 180 000 dollars canadiens payables dans les 7 jours suivant la Date d’entrée en vigueur, 126 000 dollars canadiens payables dans les 3 mois suivant la Date d’entrée en vigueur et le solde des 54 000 dollars canadiens restants dus dans les 6 mois suivant la Date d’entrée en vigueur. En outre, Aduro a accepté d’accorder à OTBC 40 000 options d’achat d’actions de la Société (les « options d’OTBC »). Les options d’OTBC seront entièrement acquises à la date d’octroi et pourront être levées pendant une période d’un an à un prix égal au plus élevé des montants suivants : (i) le cours de clôture à la Bourse le jour de bourse précédant la date d’octroi ; (ii) le cours de clôture à la Bourse à la date d’octroi ; ou (iii) 9,00 dollars canadiens. Les options d’OTBC et toutes les actions ordinaires pouvant être émises lors de la levée des options d’OTBC sont soumises à des restrictions de revente imposées par la législation ou la réglementation en vigueur, y compris une période de détention légale expirant quatre mois et un jour à compter de la date d’octroi.

Cet engagement continu auprès d’OTBC s’appuie sur les succès antérieurs réalisés en matière de diffusion d’information et de communication avec la communauté des investisseurs, qui ont permis d’élargir la visibilité de la Société. L’expertise d’OTBC envers l’exploitation des plateformes de réseaux sociaux a efficacement joué en faveur d’une meilleure diffusion des informations, et des rapports de situation et actualités de la Société.

Attribution d’options

La Société annonce également que certains employés se verront octroyer un total de 270 000 options d’achat d’actions (chacune individuellement définie comme une « option incitative ») pour acheter jusqu’à 270 000 actions ordinaires de la Société. Les options incitatives peuvent être levées pendant deux ans à compter de la date d’octroi, au prix de 9,00 dollars canadiens par action ordinaire. Les options seront acquises mensuellement pendant une période de deux ans à compter de la date d’octroi.

Chacune de ces 270 000 options incitatives et actions ordinaires visées par ces options incitatives est soumise à un délai de carence de quatre mois et un jour à compter de la date d’octroi.

Aucun des titres acquis dans le cadre de la levée des options d’achat d’actions émises par la Société ne sera inscrit au sens de la loi américaine « Securities Act » de 1933, dans sa version modifiée, ou « loi de 1933 », et aucun ne saurait être ni distribué ni vendu aux États-Unis sans faire l’objet d’une inscription ou d’une dispense des exigences d’inscription en vigueur en vertu des dispositions de cette loi.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat, et toute vente de titres dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale est formellement interdite.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent essentiel d’une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Abe Dyck, Responsable du développement commercial et des relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Vice-président

aduro@kcsa.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la Direction au vu des informations actuellement disponibles et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes qui y sont exprimées. Dans ce communiqué de presse, les déclarations prospectives visent, sans toutefois s’y limiter, les projets de la Société de mettre en service son usine pilote axée reposant sur la technologie HCT au troisième trimestre 2025 ; le renforcement de son équipe d’ingénierie en vue d’accompagner la mise en service de l’usine pilote axée sur la HCT ; la contribution du Dr Arturo Gomez à l’achèvement de l’usine pilote et au développement de la future usine de démonstration commerciale axée sur la HCT ; le fait qu’Aduro poursuive ses efforts pour la commercialisation de sa technologie Hydrochemolytic™ ; le fait que l’expertise d’OTBC en matière de réseaux sociaux continuera à accroître la notoriété de la Société ; et le fait que l’engagement continu d’Aduro auprès d’OTBC vise à étoffer sa visibilité sur le marché. Si la Société estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, aucune déclaration prospective ne garantit une future performance. Par conséquent, et du fait de leur nature incertaine, il est conseillé de ne pas s’y fier indûment. Les principaux facteurs susceptibles d’entraîner des écarts sensibles entre les attentes de la Société et les résultats réels comprennent, entre autres, des conditions de marché défavorables qui pourraient avoir un effet sur la capacité de la Société à atteindre ses objectifs, y compris la mise en service de l’usine pilote axée sur la HCT et la commercialisation de sa technologie ; le fait que le succès de l’usine pilote axée sur la HCT et de la future usine de démonstration commerciale dépende du fait que les enjeux techniques et d’ingénierie soient surmontés, et dont tout retard ou échec dans ces domaines pourrait entraver l’avancement ; le fait que les opérations et efforts de commercialisation de la Société soient soumis à diverses approbations réglementaires, et que tout retard ou échec dans l’obtention de ces approbations pourrait affecter le calendrier et les objectifs de la Société ; le fait que la capacité de la Société à exécuter ses plans dépende de la disponibilité de ressources financières suffisantes et que toute restriction en matière de financement pourrait affecter la capacité de la Société à atteindre ses objectifs ; le fait que le succès des efforts en matière de marketing et de commercialisation de la Société repose sur des partenariats et des collaborations efficaces, tels que l’accord conclu avec OTBC, et que tout problème dans ces relations pourrait avoir un effet sur la visibilité et les progrès de la Société ; le fait que le succès commercial de la technologie de la Société dépende de son acceptation par le marché, et que toute réticence ou lenteur dans l’adoption par le marché pourrait avoir un impact sur sa croissance et ses perspectives commerciales ; le fait que des facteurs économiques et politiques plus vastes, y compris des évolutions de politiques gouvernementales, des ralentissements économiques ou des tensions géopolitiques, puissent exercer une influence sur les opérations de la Société et les opportunités de marché ; le fait que la Société exerce dans un secteur concurrentiel et que tout progrès réalisé par ses concurrents ou toute évolution de l’environnement concurrentiel puisse affecter sa position sur le marché et ses perspectives de croissance ; et d’autres facteurs indépendants de la volonté des parties. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a38439fc-4e84-405a-b6ac-617104c3a630