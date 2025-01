Le Groupe Compass Canada et le Schlegel-UW Research Institute for Aging (RIA) annoncent un nouveau partenariat éducatif

TORONTO, 15 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre d’un nouveau partenariat, le Schlegel-UW Research Institute for Aging (RIA) et Marquise Hospitalité, une division du Groupe Compass Canada qui offre des services « Les résidents d'abord » dans les établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes autonomes, ont annoncé aujourd'hui une collaboration unique visant à améliorer l'expérience des repas pour aînés partout au Canada.

Dans le cadre de cette nouvelle collaboration, l'initiative de recherche et d'éducation CHOICE+ du RIA, innovante et fondée sur des données probantes, est intégrée au programme SENSES de Marquise Hospitalité, qui aide les établissements de soins pour aînés à trouver des solutions aux nombreux défis liés à la nutrition et à l'expérience des repas. La combinaison des principes de CHOICE+ et de SENSES promet d'amplifier les importantes ressources éducatives du RIA dans 190 communautés d’aînés canadiennes et près de 8 000 résidents.

En outre, ce nouveau partenariat permettra à Marquise Hospitalité d'aider jusqu'à 200 responsables de l'alimentation de communautés clientes à travers le Canada à devenir des champions du changement (Champions for Change) CHOICE+ grâce à la formation dispensée par le RIA. CHOICE+ Champions for Change est un cours d'apprentissage en ligne destiné aux responsables de résidences pour aînés et des établissements de soins de longue durée, basé sur des principes de gestion du changement qui aident les résidences à créer des expériences de repas engageantes et axées sur la personne.

Dirigée par le Dr Heather Keller, titulaire de la chaire de recherche Schlegel sur la nutrition et le vieillissement, l'initiative CHOICE+ a été élaborée à partir d'une approche centrée sur la relation afin de créer des repas qui se sentent comme à la maison, où les préférences de chaque personne sont respectées, où leur dignité est honorée, et où l'environnement et l'expérience du repas sont positifs.

« Le Schlegel-UW Research Institute for Aging se réjouit de ce nouveau partenariat de collaboration avec la division Marquise Hospitality du Groupe Compass Canada. Nous sommes heureux de travailler ensemble alors qu'ils continuent à démontrer leur leadership et leur engagement envers les soins centrés sur la personne et l'amélioration de l'expérience des repas pour les personnes âgées à travers le pays grâce à l'adoption d'innovations fondées sur la recherche de l'IRA ». – Dre Tina Mah, directrice générale du Schlegel-UW Research Institute for Aging.

Nous sommes extrêmement fiers de notre nouveau partenariat avec le Schlegel-UW Research Institute for Aging, qui nous permet d'élargir notre programme SENSES pour y inclure une approche fondée sur des données probantes et véritablement axée sur les résidents, afin d'améliorer l'expérience des repas pour les personnes vivant dans des établissements de soins. Notre équipe est inspirée par les recherches de la Dre Heather Keller et par le programme CHOICE+, et nous sommes impatients d'amplifier ces résultats importants à travers notre vaste réseau et avec les responsables de la diététique dans les communautés de nos clients à travers le Canada ». - Ken Monteith, vice-président directeur, résidences pour aînés, Groupe Compass Canada

About Compass Group Canada

Le Groupe Compass Canada est le plus grand fournisseur de services alimentaires et de services de soutien au Canada. Il emploie plus de 25 000 associés dans plus de 2 100 établissements au pays. Son expertise couvre divers secteurs et spécialités, y compris les sites sportifs, les salles à manger, les écoles, les hôpitaux, les plateformes pétrolières, les camps éloignés, les services de distribution automatique et la gestion des installations. Le Groupe Compass Canada a pour mission d’être le fournisseur de services alimentaires le plus novateur du pays, visant à redéfinir l’industrie grâce à une technologie de pointe et à des approches avant-gardistes qui ont un impact positif sur les gens, le rendement et l’objectif. Le Groupe Compass Canada s’engage à utiliser sa taille et son envergure pour faire le bien commun, et a établi un engagement Promesse à la planète visant à réduire à zéro ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. Grâce à des solutions d’accueil sur mesure et à un dévouement envers l’excellence, le Groupe Compass Canada façonne l’avenir des services alimentaires et de soutien au Canada.

Le Groupe Compass Canada a été reconnu comme l’une des cultures d’entreprise les plus admiréesMC au Canada en 2021, 2022, 2023 et 2024, un prix qui reconnaît les organisations canadiennes les plus performantes pour leurs cultures qui contribuent à améliorer le rendement et l'avantage concurrentiel, ainsi qu’un excellent lieu de travail par Great Place to Work® en 2025, 2023, 2022, 2021, 2020 et 2019, comme l’un des Meilleurs lieux de travailMC au Canada en 2024 et 2022, l’un des Meilleurs lieux de travaillMC en 2024 avec l’une des équipes les plus fiables et en tant que meilleur employeur de la RGT en 2024, 2023 et 2021. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.compass-canada.com, LinkedIn et Instagram.

À propos du Schlegel-UW Research Institute for Aging

Le Schlegel-UW Research Institute for Aging (RIA) est une organisation caritative à but non lucratif qui se consacre à l'amélioration de la qualité de vie et des soins des aînés.

Le RIA s'attaque à certaines des plus grandes questions auxquelles est confrontée une population vieillissante en intégrant la recherche, l'éducation et la pratique. Le RIA développe des solutions qui font la différence au bénéfice des aînés partout dans le monde.

Le RIA soutient une équipe de recherche de classe mondiale, comprenant 12 chaires de recherche Schlegel, 3 spécialistes Schlegel et plus de 20 chercheurs. Le RIA a des partenariats de base avec Villages Schlegel, l'Université de Waterloo et le Conestoga College, et collabore avec de nombreux autres établissements universitaires et organisations. Le RIA se trouve à Waterloo et dispose d'une infrastructure unique au monde qui réunit des chercheurs, des étudiants, des professionnels de la santé, des aînés et des partenaires de soins pour qu'ils apprennent les uns avec les autres et les uns des autres.

Pour en savoir plus, consultez le site www.the-ria.ca.

Contacts pour les médias

Groupe Compass Canada

Joylin Pinto – gestionnaire principale, communications de l’entreprise

Joylin.pinto@compass-canada.com

437-553-5893

Research Institute for Aging

Jasmine Gow - gestionnaire des communications

jasmin.gow@the-ria.ca

226-448-4054